Военную присягу приняли!
В в/ч 10126 Нацгвардии 75 солдат поклялись достойно исполнять воинский долг, защищать свой народ и государственные интересы Кыргызстана.
Для молодых людей служба в Национальной гвардии — большая честь и ответственность. Вступить в ряды этого элитного
подразделения может не каждый, для этого необходимо соответствовать морально-психологическим и физическим требованиям.
Три недели новобранцы под руководством офицеров и старшин части проходили усиленную подготовку по курсу молодого бойца, привыкали к новым условиям и распорядку дня, изучали общевоинские уставы, проходили тактическую, строевую и физическую подготовку, готовясь к дальнейшему исполнению воинских обязанностей.
В связи с пандемией COVID-19 все мероприятия в войсковых частях и учреждениях ВС КР проходят без участия приглашённых гостей с соблюдением санитарно-гигиенических требований.
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