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Прошла экспертная онлайн-конференция «Россия и Центральная Азия: усилия после пандемии». Её участники обсудили актуальные в условиях пандемии вопросы: развитие медицины и координацию деятельности в области здравоохранения, преодоление экономических последствий, гуманитарное взаимодействие стран и т. д.

Заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана Санжар Валиев обратил внимание на то, что в мире грядёт ускорение технологической модернизации, из-за чего глобальные цепочки и поставки пересмотрят. Спикер подчеркнул, что сегодня, очевидно, нужна региональная кооперация, чтобы «сохранить и совершенствовать существующие связи». Возможную ситуацию с развитием товарооборота России и стран Центральной Азии описала завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. Она отметила, что взаимной торговле между Центральной Азией и Россией предстоит восстанавливаться в течение года (в зависимости от продолжительности пандемии). Товарооборот также увеличится, но лишь с отдельными странами и в отдельных отраслях, что не может не сказаться на развитии бизнеса.

О влиянии пандемии на бизнес Кыргызстана и экономику в целом высказался советник премьер-министра Кыргызстана Кубат Рахимов. В республике с распространением коронавируса пришлось резко поднять налоги на доходы горнодобывающих компаний, чтобы на полученные средства сформировать антикризисный фонд ($200 млн.), который будет выдавать льготные кредиты. Фактически Кыргызстан сегодня находится в двойной зависимости — из-за внешнего долга перед Китаем и зависимости от кредитов международных финансовых институтов, таких как МВФ.

Директор казахстанского ЦАИ «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев подчеркнул, что большая часть малого и среднего бизнеса Казахстана уже сейчас находится в состоянии «сжатого сна». Эксперт заявил, что исправление этой ситуации возможно благодаря приграничному сотрудничеству. Директор центра исследовательских инициатив Ma’no из Узбекистана Бахтиёр Эргашев также выступил в продолжение темы о поддержании экономик стран в условиях пандемии. Он отметил, что государства реализуют политику «накачивания деньгами экономики», что неизбежно приведёт к серьёзному дефициту бюджета. Спикер представил несколько сценариев возможного развития ситуации. Пока наиболее реалистичный из прогнозов исследователей на будущее предполагает, что осенью 2020 года наступит вторая волна коронавируса, из-за чего объём внутрирегиональной торговли стран вряд ли сумеет достигнуть показателей 2019-го.

О возможности второй волны COVID-19 в сезон простудных заболеваний осенью 2020 года заявил и генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Александр Арутюнов. Для борьбы с коронавирусом эксперт предложил странам использовать стратегию, которая включает изучение новых вирусов, инфекций и активный обмен опытом между медиками. Поскольку сегодня врачи часто «учатся бороться с вирусом на своём опыте», нужно уже сейчас «работать вместе над международными регистрами».

Пандемия затронула и сферу гуманитарного сотрудничества. Как отметила профессор Дипломатической академии МИДа Кыргызстана Айнур Джоробекова, из-за пандемии запланированный 2020-й — перекрёстный год России и Кыргызстана — оказался под угрозой его проведения. Тем не менее благодаря совместной работе сторон ряд мероприятий с дружественными российскими организациями удалось перевести в онлайн-формат. За такую форму сотрудничества высказалась также профессор Академии управления при Президенте Кыргызстана Бактыкан Торогельдиева. В отличие от других сфер взаимодействия научно-образовательное сотрудничество наряду с многочисленными сложностями сопровождается позитивными трендами. Переход к дистанционной форме обучения в Кыргызстане привёл к тому, что увеличивается индивидуальная работа с каждым обучающимся, растут интерес и мотивация к самообучению.

«Безусловно, сегодня существует избыток вопросов, касающихся пандемии из-за множества вариантов дальнейшего развития событий, — отметила завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. — Однако проблемы интеграции, в том числе в рамках ЕАЭС, не свидетельствуют о системном кризисе. В нынешних условиях перед странами только добавилось внешних вызовов — пандемия лишь высветила уже существующие проблемы. Государства по-прежнему заинтересованы друг в друге».