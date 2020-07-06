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Работу по увеличению койко-мест для заболевших COVID-19 решено вести на ежедневной основе. Такое поручение премьер-министр Кубатбек Боронов дал на очередном заседании Республиканского оперативного штаба.

«Среди населения очень быстро распространяется недостоверная информация, которая способствует появлению негатива и росту панических настроений. Да, определённые сложности есть. К примеру, места для больных очень быстро заполняются. Очереди в больницах вызывают у людей чувство страха, которое легко объяснимо. Мы и врачи делаем всё возможное для того, чтобы нормализовать ситуацию», — сказал Кубатбек Боронов, отметив, что уже есть более 500 мест в общежитиях Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева, Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева и Кыргызского национального военного лицея имени Д. Асанова.

«Не менее важный вопрос, который сейчас актуален, — это цены на лекарственные средства. Многие аптеки резко повысили цены на наиболее востребованные лекарственные средства и препараты. Такого не должно быть. Каждого, кто необоснованно завышает цены, накажем в рамках закона. Сейчас такое время, когда надо помогать, а не зарабатывать на горе людей», -подчеркнул премьер-министр и поручил профгосорганам проконтролировать ситуацию на фармацевтическом рынке.

На заседании поднимался и ряд других вопросов. Так, по поручению премьер-министра с регионов в Бишкек откомандируют в помощь своим столичным коллегам врачей-добровольцев.

«Медицинский персонал сейчас у нас на вес золота. В Бишкеке их уже не хватает. Многие из них сами заразились, спасая жизни других. Поэтому заставить врачей из других регионов мы не можем, но, если есть добровольцы, готовые помочь, это станет большим подспорьем. Вместе с этим я хочу напомнить, что не позднее 10 июля надо выплатить все надбавки медикам за июнь. Надо рассмотреть и вопрос увеличения размера выплачиваемых надбавок», — добавил Кубатбек Боронов.

На заседании штаба рассмотрен вопрос возвращения кыргызских граждан из города Соль-Илецка (Российская Федерация) на родину. В ближайшие дни это произойдёт.

Глава правительства поручил ускорить закупку расходных материалов для лабораторий. Руководителям областей надлежит усилить контроль на вверенной территории на примере Бишкека.