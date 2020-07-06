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Президент Сооронбай Жээнбеков в связи с безвременной кончиной врача-ординатора медицинской службы по городу Ошу и Ошской области Министерства внутренних дел Жамал Тазабековой выразил соболезнования её родным и близким.

«С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о смерти врача-ординатора медицинской службы по городу Ошу и Ошской области МВД Жамал Тазабековой от коронавирусной инфекции. В последние недели эпидемиологическая ситуация в стране сильно обострилась, что ложится двойным бременем на плечи наших отважных медицинских работников. Очень жаль, что в этой борьбе мы теряем лучших из них», — отметил глава государства. Президент подчеркнул, что Жамал Тазабекова до конца своих дней посвятила себя служению благому делу, занималась лечением пациентов и внесла свой неоценимый вклад в борьбу со всеобщим врагом. «Жамал Тазабекова навсегда останется в памяти своих коллег, пациентов, родных и близких. Выражаю глубокие соболезнования её родным, близким и детям, разделяю горечь невосполнимой утраты», — отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.