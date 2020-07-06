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На 2 июля 2020 года по республике зарегистрировано 526 новых случаев СOVID-19. Всего по республике насчитывается 6 261 болеющий.

Из числа новых 526 обнаруженных больных завозные случаи — 7. Имели контакт с болеющими коронавирусом 519 человек. В Бишкеке выявлено 211 человек, в Чуйской области — 231, в городе Оше — 19, в Ошской области — 6, в Нарынской — 3, в Джалал-Абадской — 27, в Таласской — 1, в Баткенской — 18, в Иссык-Кульской — 10. Медицинских работников за сутки с подтверждённым COVID-19 зарегистрировано 42 человека. Из стационаров выписаны 87 пациентов, из них 18 — медработники. По стране с выздоровлением выписано 2 530 пациентов.

На 2 июля количество болеющих внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19), лежащих в стационарах, составило 1 247 человек. В реанимации находились 112 человек, в тяжёлом состоянии — 337. Всего с пневмонией наблюдался 1 971 больной, из них выздоровели 627. Умерли 97 человек.

За сутки зафиксировано 4 летальных исхода от COVID-19. В больнице Кыргызско-Турецкой дружбы — мужчина 71 года; в Ноокатской территориальной больнице скончался мужчина 70 лет; в Кочкорской территориальной больнице умерли женщина 69 лет и мужчина 56 лет. На 2 июля по республике зарегистрировано 66 летальных исходов с диагнозом COVID-19.