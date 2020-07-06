Поделиться VK Print

Президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.

Глава кабмина рассказал о мерах, принимаемых республиканским штабом, Министерством здравоохранения, мэрией Бишкека, полпредами правительства в областях по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его данным, развёрнуто 750 койко-мест на базах общежитий ряда учебных заведений и 400 мест в аэропорту «Манас». Повышается также потенциал деятельности служб экстренной медицинской помощи. Решается вопрос нехватки медицинских кадров через мобилизацию учащихся на ординатуре и студентов старших курсов медицинских вузов. Усилена деятельность службы горячей линии 118 в части медицинского консультирования населения.

Вместе с этим премьер-министр заверил, что, несмотря на пандемию, все социальные обязательства государство, в том числе по социальным выплатам и заработным платам, исполнит своевременно.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что на сегодня первоочередная задача — сдерживание дальнейшего распространения вируса и своевременный приём, а также размещение больных в лечебных учреждениях. Следует усилить противоэпидемиологические мероприятия по всей республике, ускорить развёртывание дополнительных койко-мест в больницах и, по возможности, перепрофилировать новые медицинские учреждения под лечение больных с коронавирусной инфекцией, мобилизовать медицинских работников.

«Общественность должна получать полную и правдивую информацию по всем вопросам от республиканского штаба, специалистов. Очень важна обратная связь с обществом. Только тогда удастся снять напряжённость и снизить распространение тревожных прогнозов», — подчеркнул Президент, отметив, что нельзя оставлять без внимания и другие вопросы, волнующие кыргызстанцев, касающиеся всех сфер жизнедеятельности страны. Сооронбай Жээнбеков призвал провести на должном уровне подготовку к осенне-зимнему периоду и профилактику сезонных заболеваний.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.