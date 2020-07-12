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Президент Сооронбай Жээнбеков посетил дневной стационар в Бишкеке, открывшийся для оказания первичной медицинской помощи гражданам.

По словам мэра Бишкека Азиза Суракматова, на сегодня в столице функционируют четыре подобных стационара, открываются еще пять. Это один из них, сюда граждане могут обращаться за консультациями и первичной медицинской помощью.

Директор объединённого ЦСМ Первомайского района Мунаркан Омуралиева рассказала о процедуре приёма граждан, оказании им первичной помощи. Сообщила, что для удобства больных на территории стационара функционирует аптека. Она отметила, что изучены все пробелы, которые имели место в начале деятельности дневных стационаров, и выразила уверенность в том, что вскоре удастся победить заболевание. Мунаркан Омуралиева добавила, что врачи в стационарах обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.

В беседе с медицинским персоналом Сооронбай Жээнбеков отметил своевременность открытия стационаров в столице, так как накануне граждане, оставшись без внимания, были встревожены отсутствием консультаций и первой медицинской помощи.

«Стационары, конечно, временные объекты, они просуществуют в зависимости от дальнейшей ситуации. А пока нынешняя показывает, какой опасности подвергается здоровье населения. Отсутствие комплексной современной клиники ощущается особенно остро в нынешней ситуации. В Бишкеке мы построим комплексную клинику, которая станет оказывать все медицинские услуги. Есть инвесторы, которые заинтересованы вложить средства в строительство современной больницы на основе государственно-частного партнёрства. Такие же современные больницы построим во всех областных центрах», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, добавив, что мэрия Бишкека рассматривает земельный участок на территории столицы для строительства современной комплексной клиники.

Глава государства отметил, что проблемы в системе здравоохранения известны всем, вопрос о её состоянии готовился для рассмотрения на Совете безопасности. В связи со сложившейся ситуацией его обсуждение отодвинулось на определённое время. Вместе с этим Президент добавил, что при любых обстоятельствах процесс цифровизации системы здравоохранения не остановится и находится под его личным контролем. Он ещё раз отметил важность цифровизации сферы здравоохранения, что позволит устранить человеческий фактор, сделает возможным предоставление качественных медуслуг гражданам и выведет деньги из тени, что позволит увеличить зарплату медикам.

В беседе глава государства ещё раз поблагодарил медиков за самоотверженный труд.

«Я, как и все граждане нашей страны, верю в профессионализм и самоотверженность наших врачей. Несмотря на угрозу своему здоровью, вы продолжаете работать во благо здоровья своих соотечественников. В ваших глазах нет усталости и страха, вижу доброту и уверенность, желание помочь людям. И это меня вдохновляет. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями», — с благодарностью сказал Сооронбай Жээнбеков.