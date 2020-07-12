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Простились с Ч. Турсунбековым

В похоронах экс-спикера, депутата Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова приняли участие торага Дастанбек Джумабеков, другие коллеги покойного, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, друзья, родные и близкие.

Д. Джумабеков отметил высокий вклад Чыныбая Турсунбекова в развитие парламентаризма в стране: «Чыныбай Акунович, будучи депутатом парламента и в качестве торага, внёс неоценимый вклад в становление традиций парламентаризма в Кыргызстане».

По его словам, покойный являлся истинным представителем народа: «Для защиты интересов граждан он поднимал самые актуальные и важные вопросы на заседаниях парламента, приводя обоснованные и взвешенные аргументы».

Спикер добавил, что Чыныбай Турсунбеков был справедливым, отзывчивым и проявил себя за годы законотворческой деятельности как истинный профессионал своего дела. «Я искренне соболезную родным и близким в связи с такой огромной утратой», — сказал на гражданской панихиде глава законодательного органа.

Напомним, экс-торага Чыныбай Турсунбеков скончался от пневмонии на 60-м году жизни. Его похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

Соболезнование из России

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила торага Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову телеграмму со словами соболезнования в связи с кончиной депутата, экс-спикера Чыныбая Турсунбекова. В послании говорится:

«Уважаемый Дастанбек Артисбекович! В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с прискорбием узнали о кончине депутата, нашего коллеги, бывшего председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Турсунбекова Чыныбая Акуновича.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации высоко ценят вклад Чыныбая Акуновича в развитие межпарламентских связей с нашей страной и то внимание, которое он всегда уделял участию парламентской делегации Кыргызстана в работе Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации всегда будут хранить память об этом незаурядном и ярком человеке. От имени членов Совета Федерации и от себя лично хотела бы выразить Вам, уважаемый Дастанбек Артисбекович, и депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики наше глубокое сочувствие в этот скорбный час. Прошу также передать искренние соболезнования родным и близким Чыныбая Акуновича. Примите уверения в моем высоком к Вам уважении. В. Матвиенко».

Цены не завышать!

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков посетил ряд аптек в Бишкеке и ознакомился с ценами на лекарства.

Спикер подчеркнул, что привлекут к ответственности лиц, которые в условиях пандемии необоснованно повысили стоимость медицинских препаратов, и призвал владельцев аптек работать в интересах граждан.