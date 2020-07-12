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Президент Сооронбай Жээнбеков сделал обращение к кыргызстанцам в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

«Дорогие кыргызстанцы,

Уважаемые соотечественники!

Как и другие страны мира, мы испытываем все трудности и последствия пандемии. Переживаем весьма сложный период в нашей новейшей истории. Коронавирусная инфекция принесла нашему народу много горя. Из-за болезни мы потеряли десятки наших соотечественников. Ушли из жизни известные личности, посвятившие всю свою жизнь развитию кыргызского государства, своему народу и стране. Пусть земля им будет пухом! Соболезнуем тем, кто потерял близких и разделяем их горечь утраты. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто находится на лечении.

Дорогие соотечественники!

Мы находимся в ситуации беспощадной борьбы за здоровье народа. Успех этой борьбы зависит от нашего единства. Благодаря согласию, взаимовыручке, солидарности и высокой гражданской ответственности каждого мы одолеем эту напасть.

Герои сегодняшнего времени — наши медики — дни и ночи напролёт ведут борьбу с невидимым врагом, рискуя жизнью во имя сохранения здоровья народа. Преклоняю голову перед их мужеством и самоотверженностью и выражаю глубокую благодарность за их бесценный труд.

Уважаемые кыргызстанцы!

Жизнь человека — наивысшая ценность. Как для Президента страны, для меня не существует более священного и более высокого понятия. Жизнь и здоровье каждого гражданина — это вопрос государственного значения. От чиновников на ответственных должностях требую неустанной работы по сохранению здоровья наших граждан. Ситуация в стране находится лично под моим контролем и Совета безопасности.

Во всех странах усиливаются требования народа по отношению к власти. И это естественно. И у нас высказываются требования, а также недовольства по определённым проблемным вопросам.

Я всё вижу, всё понимаю. У нас немало проблем. И я, как и каждый из вас, хочу скорейшего их разрешения.

Сейчас не время для оправданий или объяснений о том, что многое на сегодняшний день — это следствие ошибок прежних лет, порождено проблемами, которые копились на протяжении 30 лет. Сейчас нет времени искать виновных.

Все силы брошены на то, чтобы сделать всё возможное. Мы выполним все задачи.

Уважаемые кыргызстанцы!

Тяжелейшее испытание, выпавшее на нашу долю, сплотило наш народ, укрепило единство и согласие в нашем обществе. Оказывают свою посильную помощь наши предприниматели, волонтёры, да и все неравнодушные соотечественники.

Я призываю всех к дальнейшей сплочённости, единству, солидарности и взаимопомощи. Ответственность — на каждом из нас. Каждый гражданин ответственен за свою семью, за своих детей. Я ответственен перед народом. С вашей помощью и при вашей поддержке мы добьёмся победы над этой напастью. Я верю в вас, уважаемые соотечественники.

Дорогие соотечественники!

В эти тяжёлые дни мы, все вместе, показали наше единство и сплочённость. Выражаю огромную благодарность за вашу стойкость. Все граждане страны объединились против невидимого врага. Поддержали усилия государственных и местных органов власти. Помогают нашим медикам. В эти дни мы, единый народ Кыргызстана, с честью и достоинством преодолеваем суровое испытание истории.

Мы вместе, с благословления Бога и благодаря дружбе народа победим в этой суровой схватке за жизнь и здоровье наших людей.

Уважаемые соотечественники!

Возникает много вопросов среди народа. Один из них — разговоры о том, что власти «прикарманили» помощь, поступившую из-за рубежа, от международных финансовых институтов. Правительство открыто публикует информацию по данному вопросу. У нас открытое общество.

Всем известно, что я беспощаден к тем, кто запускает руку в народное достояние и государственную казну. Поэтому вместе с вами мы не допустим нецелевого использования помощи, поступающей нашей стране.

Дорогие кыргызстанцы!

Как говорил в своё время великий сын нашего народа Чынгыз Айтматов: мы все сегодня в одной лодке. История свидетельствует, что наш народ за свою многовековую историю сумел достойно выйти из многих тяжёлых испытаний судьбы, сохранив себя как нацию и не потеряв свою идентичность.

На нас возложена большая ответственность по бережному отношению к нашей священной земле, к здоровью нашего народа. Мы осознаём свою высокую ответственность перед историей и будущими поколениями. Наш народ проходит испытание на прочность, силу духа и стойкость, мужество и самоотверженность. Мы живём на благодатной кыргызской земле, среди священных гор Ала-Тоо с высокими белоснежными вершинами, у нас жемчужина Азии — озеро Иссык-Куль. От них мы черпаем неиссякаемую силу и энергию. Мы не склонимся перед трудностями, не дадим сломать себя сложностям сегодняшней ситуации. Мы сильный духом народ, которому служит государственная власть. Отличительная черта нашего народа — никогда не поддаваться отчаянию и всегда смотреть с надеждой в будущее, верить в хорошее. Всевышний всегда поддержит тех, кто не теряет веры и надежды.

С помощью Всевышнего, благодаря единству народа мы с честью и достоинством выйдем из данной ситуации.

Пусть на нашей земле всегда царят мир и согласие!

Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!»