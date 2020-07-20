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Вице-премьер-министр Аида Исмаилова посетила стационары, открытые для пациентов с пневмонией в Бишкеке.

В стационар, который расположен в медресе им. Ш. Салымбекова вице-премьер-министр передала 2 мобильных кислородных концентратора, 150 единиц средств индивидуальной защиты, респираторы, одноразовые очки и перчатки. Общаясь с медиками и волонтёрами, Аида Исмаилова выразила слова благодарности за оказываемую помощь в условиях пандемии. Медработники рассказали о насущных проблемах, с которыми они сталкиваются каждый день, попросили вице-премьер-министра обратить внимание на завышение цен на лекарственные средства и другие медицинские услуги населению. Попросили выделить им аппарат ИВЛ и машину скорой помощи, так как к ним обращаются больные разного уровня заболеваний.

Вице-премьер-министр отметила, что правительством делается всё возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить пациентов необходимыми лекарственными средствами, в частности такими, как гепарин, клексан и др. «В ближайшие дни появятся результаты этой работы. Что касается обеспечения машиной скорой помощи, мы рассмотрим этот вопрос на уровне республиканского оперативного штаба и постараемся оказать вам посильную помощь», — сказала вице-премьер-министр.

Далее Аида Исмаилова посетила стационары, расположенные на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром» и ДСК в 7-м микрорайоне столицы, где передала каждому из стационаров по 150 единиц средств индивидуальной защиты, респираторы, одноразовые очки и перчатки.