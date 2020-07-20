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«Снятие дефицита лекарств в стране находится под особым контролем. Рассматривается и вариант использования потенциала отечественного фармацевтического производства. Правительству рекомендовано поддерживать фармацевтические предприятия, кроме мер по ввозу лекарств извне», — сказал Президент Сооронбай Жээнбеков в беседе с медицинским персоналом при посещении ночного стационара в Бишкеке.

Указанный стационар открылся для приёма граждан по оказанию первичной медицинской помощи в ночное время. Мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщил, что, помимо девяти дневных стационаров, в столице открываются два ночных стационара, где граждане смогут получать медицинскую помощь и консультации врачей. К работе ночных стационаров привлечены медики-добровольцы из числа соотечественников, прибывшие из-за рубежа.

Президент Сооронбай Жээнбеков в беседе с медицинским персоналом выразил глубокую признательность медработникам, которые круглосуточно оказывают помощь пациентам. С особой благодарностью отметил позицию медиков-соотечественников, добровольно прибывающих из-за рубежа для оказания помощи Кыргызстану в борьбе с вирусом.

Всего на сегодняшний день для оказания практической помощи медучреждениям страны из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России прибыло более 80 медиков-добровольцев из числа соотечественников. В ближайшее время ожидается прибытие групп медиков-добровольцев из Новосибирска и Турции.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что правительство увеличивает заработную плату врачам, работающим в очагах заболевания, и окажет им особую заботу. Подчеркнул, что государство и в дальнейшем продолжит поддерживать медиков. Добавил, что медработников своевременно обеспечат всеми полагающимися выплатами и медицинскими средствами. Рассматривается вопрос об оздоровительной реабилитации в здравницах Иссык-Куля тех медиков, которые заболели во время исполнения своего профессионального долга.

Как подчеркнул Президент, в борьбе с заболеванием посильную помощь оказывают волонтёры, которые взяли под особую опеку медиков. Благодаря активной гражданской позиции предпринимателей открываются стационары.

«Сегодня труд волонтёров неоценим. Я твёрдо убеждён в том, что мы сможем победить заболевание, когда у нас есть такие сыновья и дочери. «Груз, поднимаемый всеми, становится легче», — говорится в народе. Благодарю волонтёров и неравнодушных предпринимателей, которые протянули руку помощи, когда нам всем выпало такое испытание», — подчеркнул глава государства, отметив, что сила народа заключается в единстве, согласии и дисциплине.

«Если каждый гражданин станет соблюдать установленные требования, то мы победим. Многое зависит от ответственности и дисциплины», — заключил Сооронбай Жээнбеков и пожелал медицинскому персоналу здоровья и крепости духа.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.