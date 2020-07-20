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Детям нужна школа, а школе — смех и шумные перемены

Уже второе интервью у директора СШ имени Тараса Шевченко села Липенка Джети-Огузского района Эсенгелди Бектурова приходится брать по телефону. Потому что иной способ общения из-за пандемии осложнён. Тем более — с глубинкой. Первое интервью мы опубликовали 30 марта, Эсенгелди Барыктабасович как раз дежурил на блок-посту при выезде из Джети-Огузского района. Тогда директора школ вместе с сотрудниками милиции, военкомата и медиками по очереди круглосуточно дежурили на блок-постах.

Как живётся Липенке под натиском коронавируса, и доволен ли директор итогами учебного года, когда впервые всем пришлось и преподавать, и учиться дистанционно?

— Эсенгелди Барыктабасович, пандемия заставила все школы проучиться IV четверть на «удалёнке» с применением цифровых технологий. Удалось ли вам в условиях сельской глубинки наладить дистанционное обучение?

— Да удалось, это наша работа, за это мы получаем зарплату.

— Насколько полноценным был учебный процесс в таких условиях? Есть ли у вас чувство удовлетворения, как у директора и преподавателя?

— К сожалению, полноценно завершить не удалось. Образование и воспитание — это социальный процесс. Человек формируется как личность только в обществе. В условиях карантина не каждому родителю удалось обеспечить своих детей современными средствами связи, учителя работали ненормированно. Поэтому какая может быть удовлетворённость? Я люблю свою профессию, и чувство неудовлетворённости осталось. То, что Маугли формировался в стае волков, — плод воображения Киплинга. Человек становится человеком только в социуме.

— С какими чувствами и мыслями ушёл на каникулы ваш педагогический коллектив?

— Поклон, чувство благодарности всем педагогам страны за бесценный труд в таких условиях — это мой ответ на ваш вопрос.

«Патриотизм молодёжи восхищает. Выпускники нашей школы 1992 года рождения собрали значительные средства и купили в местный ФАП аппарат ИВЛ и лекарства. Вместо того чтобы пышно отпраздновать 10-летие окончания школы, эти же ребята провели паровое отопление в местной мечети»

— Как прошли последний звонок и выпускной бал, был ли он вообще?

— Последний звонок прошёл в онлайн-режиме. Обидно было, конечно. Особенно за первоклашек и выпускников. Но, как говорится, не велик выбор между «гильотиной и Бастилией». Выпускного бала тоже не было. Девятиклассникам мы развезли свидетельства по домам, а аттестаты вручили в школе с соблюдением всех санитарных норм (в масках). Объяснили, извинились, поздравили. На всё про всё ушло минут пятнадцать.

— С какими результатами завершили учебный год ребята? Есть ли среди ваших выпускников обладатели аттестатов особого образца?

— Ученица 9-го класса Азиза Турсунова удостоилась свидетельства особого образца, выпускница 11-го класса Нурайым Эсенова получила аттестат экстерном, проучившись один год в США по программе ФЛЕКС. Три ученицы завоевали поощрительные призы в онлайн-конкурсе, посвящённом празднику Победы. Мы гордимся также тем, что наш преподаватель Даргул Мергазиевна Шакеева заняла призовое место в онлайн-конкурсе классных часов, посвящённых 75-летию Победы.

— Как сдали ребята ОРТ? Оправдали ли ваши ожидания?

— В этом году сдали ОРТ десять учащихся. Результатов пока нет, ждём.

— Многие ли из выпускников решили поступать в вузы? Какая часть намерена остаться в селе, работать рядом с родителями?

— В последние годы и у нас, и в России востребованы специальности, которые готовят средние специальные учебные заведения. Поэтому многие выбирают ссузы, а не вузы. Не рвутся, как в акаевские времена, в прокуроры, судьи, банкиры, экономисты. Отдают предпочтение востребованным профессиям: строителей, поваров, сварщиков… Это радует.

— Есть ли ребята, выбравшие вузы за рубежом: в России, Казахстане, Китае и других странах?

— Это станет известно после получения результатов ОРТ. Хотя в условиях пандемии вряд ли кто решит учиться за границей.

«Один из королей династии Бурбонов, когда его упрекнули в чрезмерном транжировании государственных средств, сказал: » После меня хоть потоп». Так поступают и тысячи отдыхающих. Наверное, коронавирус нужен был хотя бы природе, чтобы она отдохнула от человеческого идиотизма. Ещё лет десять такого идиотизма и нам негде будет отдыхать»

— Выплатили ли учителям зарплату за IV четверть в полном объёме?

— Да, и зарплату, и отпускные мы получили в полном объёме и без задержки. Отпускные, например, уже к 20 июня. Вовремя сделали текущий ремонт школы, сейчас находимся в отпусках. Хотя, как вы понимаете, отпуск у директора школы — понятие условное.

— Минобразования и науки в апреле в спешном порядке разработало и разместило в Zoom и др. приложениях онлайн-уроки. Оказались ли они полезны? Посещали ли их ваши ученики?

— Да, одним из этапов дистанционного обучения были онлайн-уроки по 15 минут. Но и они не решали всех проблем и не решат, потому что главным в процессе обучения является педагог, его мастерство, творчество. Кроме того, ребёнок, как я уже сказал, формируется в коллективе. Труднее всех пришлось учителям начальных классов, особенно городских, где в классах по 40-50 учащихся. На каждого учителя ложилась сверхнагрузка. …Дистанционное обучение — это просто суровая, вынужденная мера государства в условиях пандемии.

— Какие директивы дало Минобразования и науки на новый год по школьной программе? Ожидаются ли изменения в программе, учебных часах, в штатном расписании? Какие изменения, на ваш взгляд, действительно необходимы?

— В Базисном учебном плане на 2020-2021 учебный год никаких изменений нет. Хотя до карантина были разговоры, что в школах введут уроки религиоведения. В них действительно есть необходимость. В стране сотни, если не тысячи, религиозных организаций, и многие из них на самом деле как «опиум для народа «. В то же время таких просвещённых теологов, как покойный Чубак ажы Жалилов, у нас единицы. На мой взгляд, это был один из самых выдающихся теологов Кыргызстана. Жаль, очень жаль, что мы его потеряли. Не зря наш Пророк в своих хадисах говорил, что смерть таких учёных сравнима с погасшей звездой.

— Пандемия не повлияла на ход строительства дополнительного здания для вашей школы?

— Нет, строительство продолжается, и подрядчик — ОсОО «Азия Сервис LTD» обещает сдать объект к новому учебному году или к зиме.

— Удалось ли, как вы планировали, посадить весной молодой яблоневый сад вместо старого школьного и засеять эспарцетом арендованный участок, чтобы получить дополнительный доход для школы?

— Да, мы посеяли на арендованной земле ячмень и эспарцет. А вот омолодить школьный сад из-за карантина пока не удалось.

— Как сейчас живётся Липенке? Какова последняя статистика заболеваемости коронавирусом, будь он неладен, в Джети-Огузском районе и в Липенке? Получают ли люди должное лечение?

— В Липенке, как и во всех сёлах, весной, летом и осенью кипит работа. В то же время уже месяц население болеет каким-то гриппом. Все мои друзья, соседи, знакомые переболели либо болеют. Симптомы, как у коронавируса. Официальной статистики нет, но, по-моему, ситуация сложная. В Караколе в аптеках очереди, нет нужных лекарств (интервью взято 14 июля — ред.) К счастью, паники нет. Со знакомыми общаемся только по телефону, через WhatsApp. Движение бусиков остановлено, ездят только на такси.

…Прогнозы наших властей, к сожалению, не сбылись. Карантин в марте и апреле — чепуха по сравнению с тем, что происходит сегодня.

— Как вы оцениваете действия местной власти в сложившихся условиях?

— Местная власть делает всё, что в её компетенции.

— Какую главную проблему, на ваш взгляд, выявил коронавирус в стране?

— Он обнажил все наши недостатки, особенно в системе здравоохранения. Президент сравнил испытание, выпавшее народу из-за пандемии, с Великой Отечественной войной. Но в войну проявилась железная воля Сталина, огромную роль сыграли дружба и сплочённость народов СССР, все панические настроения жёстко пресекались. Поэтому поколение наших отцов обожало Сталина, называя его Стаке.

— Какое в целом настроение у джетиогузцев?

— Настроения различные: есть оптимисты, есть и пессимисты. Первых, к счастью, гораздо больше. По инициативе наших выпускников 1992 года рождения молодёжь собрала значительные средства и купила в местный ФАП аппарат ИВЛ и лекарства, а их, нужных для лечения, нет даже в аптеках Каракола. Эти же ребята вместо того, чтобы пышно отпраздновать десятилетие окончания школы, провели паровое отопление в местной мечети. Патриотизм многих людей, особенно молодёжи, восхищает! Присылают деньги даже из США, России. Жительница села Липенка по имени Эркингуль, живущая в Бишкеке, за свой счёт купила и передала в ФАП лекарства для нуждающихся.

— Какие виды на урожай зерновых и картофеля в Липенке? Каждый год в это время в Бишкеке было завались иссык-кульского чеснока. Этим летом его нет. Мало посадили или не вывозят — сами едят из-за пандемии?

— Прогнозы на урожай зерновых культур, картофеля, многолетних трав, а также чеснока хорошие. Этот год радует своими дождями.

— Как живётся Иссык-Кулю без туристов? Часто ли вам удаётся выбраться с семьёй на озеро: поплавать, позагорать?

— Был с семьёй и на озере, и в горах. Непривычно тихо, отдыхающих очень мало. Не знаю, как в Чолпон-Ате — наверное, так же. …Каждое лето и на озере, и в горах было пруд-пруди туристов. К большому сожалению, они не умеют отдыхать. Сколько мусора мы с учащимися ежегодно собираем после них — уму непостижимо. Ведут себя так, будто больше не приедут. Один из королей династии Бурбонов, когда его упрекнули в чрезмерном транжировании государственных средств, сказал: » После меня хоть потоп». Так поступают и тысячи отдыхающих. Наверное, коронавирус нужен был хотя бы природе, чтобы она отдохнула от человеческого идиотизма. Ещё лет десять такого идиотизма и нам негде будет отдыхать.

— Какие у вас ожидания от нового учебного года?

— Мы, педагоги, привыкли работать, общаясь каждый день с учащимися. В онлайн-уроках не раскрываешься полностью, возникает чувство, как-будто чего-то недоговорил, недосказал. Это, как сказать проще, словно пища без хлеба или недосоленная пища. Хотелось бы, чтобы 1 сентября начались обычные, полноценные школьные будни — с детским смехом, шумными переменами… У кыргызов есть пословица: «Бала бар, уй — базар, баласы жок, уй — мазар». Думаю, вы понимаете её мудрость.

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото автора.

Все снимки сделаны осенью 2019 года.