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Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела совещание с экспертами в сфере здравоохранения по вопросу совершенствования механизмов лечения болеющих коронавирусной инфекцией.

В обсуждении приняли участие заведующий кафедрой семейной медицины последипломного обучения Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева Нурлан Бримкулов, главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Аида Зурдинова, экс-статс-секретарь Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов, заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Клара Оскомбаева.

По словам Нурлана Бримкулова, сегодня больных делят и лечат по двум совершенно разным протоколам — как больных с пневмонией, так и больных с коронавирусом. «У больных требуют справку о прохождении теста на COVID-19, хотя многие страдают от пневмонии. У 80% населения коронавирусная инфекция протекает легко, здесь требуется консультация врача, частое обильное питьё, дыхательная гимнастика и наблюдение за температурой. В то же время, у 20% больных идёт осложнение в виде пневмонии, появляются одышка, дыхательная недостаточность. В этой связи врачи должны ставить диагноз прежде всего исходя из клинической картины больного, где пациенту ставится диагноз подозрительный, вероятный и проверенный на коронавирус», — сказал он.

По словам Аиды Зурдиновой, необходимо выделить крупные стационары и перепрофилировать их под временные лечебные учреждение для больных с коронавирусной инфекцией. Здесь важно предусмотреть специальные лаборатории, рентген-кабинеты, они должны оснащаться жидким кислородом и иметь вместительные реанимационные блоки.

По словам Касымбека Мамбетова, в настоящее время основная задача состоит в том, чтобы спасти тяжёлых и крайне тяжёлых больных. «Вирус имеет специфические особенности, когда лёгкое течение быстро переходит в категорию с тяжёлым течением болезни. Хочу отметить, что реабилитации больных коронавирусной инфекцией также должно уделяться достаточное внимание. В срочном порядке необходимо пересмотреть клинические протоколы на предмет их обновления», — сказал он.

По итогам совещания Министерству здравоохранения поручено внести ряд предложений, в частности по применению реконвалесцентной плазмы для лечения болеющих коронавирусной инфекцией.