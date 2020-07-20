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(Продолжение. Начало в номере от 10 июля 2020 года.)

Мы продолжаем анализировать ситуацию с COVID-19 в Кыргызстане.

Выборы во время пандемии

Сейчас многие задаются вопросом: нельзя ли отложить проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша в связи со сложившимся тяжёлым положением?

Давайте посмотрим, что говорит законодательство, а точнее, Конституционный закон «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Статья 7. «1. Сроки полномочий Президента и депутатов Жогорку Кенеша устанавливаются Конституцией. 2. Выборы Президента и депутатов Жогорку Кенеша являются обязательными и проводятся периодически в сроки, установленные Конституцией. 3. Выборы не проводятся во время чрезвычайного или военного положения, введённого на всей территории Кыргызской Республики».

Статья 59. «2. Депутаты Жогорку Кенеша избираются на 5 лет… 3. Очередные выборы в Жогорку Кенеш назначаются Президентом не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования. Днём голосования является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва. Конституционный срок, на который избирается Жогорку Кенеш, исчисляется со дня его избрания. Днём избрания Жогорку Кенеша является день голосования, в результате которого он был избран в правомочном составе».

Заглянем в Конституцию. В пункте 2 статьи 70 говорится, что депутаты Жогорку Кенеша избираются на пять лет. Их избрали в 2015 году на всенародном голосовании 4 октября, так что срок полномочий истекает в этом году 4 октября.

Сейчас все упрёки и обвинения летят в сторону Сооронбая Жээнбекова, поскольку он подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша». Но даже если бы глава государства этого не сделал, то, как мы видим в Конституционном законе, они бы всё равно считались назначенными, и ЦИК объявила бы об этом. Так написано в статье 59: «6. В случае, если Президент не назначит выборы депутатов Жогорку Кенеша в сроки, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, выборы депутатов Жогорку Кенеша считаются назначенными. Центральная избирательная комиссия в течение двух календарных дней официально публикует в средствах массовой информации дату проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша и организует подготовку и проведение выборов в сроки, установленные настоящим Конституционным законом».

Однако есть же пункт 3 статьи 7 вышеупомянутого нормативно-правового акта, в котором указано, что выборы не проводятся во время чрезвычайного положения. Но заметьте: введённого на всей территории Кыргызской Республики.

Во-первых, сейчас в стране режим ЧП не действует. Во-вторых, исходя из ситуации, власти могут его ввести в отдельных населённых пунктах, например, Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях. В-третьих, в статье 13 Конституционного закона «О чрезвычайном положении» написано, что «Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Кыргызской Республики, не может превышать 30 дней… По истечении этого срока чрезвычайное положение прекращается или продлевается на такой же срок Жогорку Кенешем Кыргызской Республики». Таким образом, в общей сложности можно ввести ЧП только на два месяца. Значит, вводить его нужно точно не раньше 4 августа, а то и позже, чтобы в октябре всенародное голосование наверняка не состоялось.

В августе, если темпы распространения вируса не замедлятся и обстановка в целом не улучшится, Президент может издать указ о введении режима чрезвычайного положения, а парламент одобрить его. Но и в этом случае выборы не будут отменены, всего лишь перенесены на месяц или два в зависимости от срока ЧП. То есть в любом случае избрать новый состав законодательного органа нам придётся до конца года.

Поэтому говорить о том, что средства, предусмотренные для проведения плебисцита, можно перенаправить на борьбу с COVID-19, нелогично. Такой возможности законодательство государству не даёт. Потратиться всё равно придётся. Республиканский бюджет утверждён на год. Волшебным образом из воздуха осенью те деньги, которых нет сейчас, не появятся, всё равно придётся хоть сейчас, хоть потом просить у доноров.

Было бы идеально, если бы законодательство позволяло не вводить режим чрезвычайного положения, а выборы передвинуть на год. Но такого нам не дано.

Неужели депутат ЖК Жанар Акаев, который на своей странице в Facebook опубликовал видео о том, что он против трат на выборы, за их перенос и введение ЧП, всего этого не понимает? Допустим, он просто делает вид и играет на публику, чувствуя её настроения. Ну а Клара Сооронкулова? Юрист, бывшая судья Конституционной палаты?..

Кстати, и Жанар, и Клара эже заявили о своём намерении участвовать в парламентских выборах. Акаев даже успел заплатить за рекламный сюжет на ОТРК. И мне очень хотелось бы спросить у него, был ли он тоже на поминках в ресторане «Кайнар»? И почему сразу, как стало известно о первых случаях COVID-19 в ЖК, не требовал у спикера прекратить заседания и отправить всех на самоизоляцию, раз уже теперь выступает за решительные и жёсткие меры? И разве не он просил правительство вернуть на родину граждан Кыргызстана из-за границы? (https://kg.akipress.org/news:1610663).

Или он, его коллеги Н. Никитенко и Р. Момбеков, отправившие торага парламента обращение с просьбой созвать внеочередное заседание, не знают, что по регламенту ЖК с такой инициативой могут выступить только Президент, правительство или не менее одной трети депутатов? А если знают, тогда зачем? Предвыборный пиар?

И потом, проведение заседания законодательного органа опасно с эпидемиологической стороны. В таком случае пусть законодатели после него не выходят из здания, а там и остаются на двухнедельную самоизоляцию.

Хорошо бы свести вместе сторонников отмены парламентских выборов и импичмента Президента (после которого придётся выбирать нового), чтобы они взаимно обменялись аргументами за и против плебисцита, а нам уже озвучили компромиссное решение.

Сытый голодного не разумеет

Возвращать локдаун имеет смысл только для того, чтобы затормозить массовое инфицирование кыргызстанцев. Но тут есть другая проблема — материальное положение граждан, бизнес и экономика. В апреле такой режим действовал лишь в некоторых населённых пунктах. В других жители могли сеять, пахать, сажать, перегонять скот на летние пастбища. Но даже при этом испытывали неудобства. В Бишкеке, к примеру, горожане постоянно возмущались, а в середине и ещё больше в конце месяца просто сами для себя отменили ЧП и массово высыпали на улицы. Жанар Акаев, Клара Сооронкулова, Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков, Мирлан Жээнчороев имеют стабильную работу (до 4 октября точно) и гарантированную зарплату. Что им карантин, если они всё равно в эти дни на каникулах! А что делать другим? Сотням, тысячам, возможно, и миллионам людей, для которых чрезвычайное положение — это потеря доходов, работы, будущего, жизни? Счастливчик Жанар не задумывался о причинах более десятка подростковых самоубийств в апреле?

Врач и сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин выступает за жёсткий карантин, но не такой, как в прошлый раз, а по-умному (https://kloop.kg/blog/2020/07/03/obrashhenie-k-rukovodstvu-kyrgyzstana-nam-nuzhen-snova-zhyostkij-karantin-no-nado-organizovat-ego-po-umnomu-a-ne-kak-v-proshlyj-raz-obyasnyaem-kak/).

Не во всём, но в чём-то я с ним согласна. Например, в том, что лучше не ограничивать работу продуктовых магазинов и общественного транспорта (но при этом следить за соблюдением правил безопасности в них), но, наоборот, предприятий общепита. Что до конца пандемии можно запрещать массовые собрания, мероприятия, в том числе семейные. Для гражданского протеста нужно находить новые креативные формы (десяток могу назвать), огромные концерты и скромные конференции проводить онлайн. Что касается точек питания, наверное, нужно им работать на вынос и доставку. Конечно, это убивает бизнес, и не только ресторанный, а также и смежную индустрию развлечений (ивент-студии, выступления музыкантов вживую). А, соответственно, и массу занятых в них людей — кухработников, посудомойщиков, официантов и т. д.. Но как быть, если невозможно одновременно есть и быть при этом в маске?

Да, считаю, локдаун в апреле замедлил темпы распространения вируса. Я не из тех, кто выступает за «переболеть всем и выработать коллективный иммунитет», потому что не понимаю, что это такое. Медицинский специалист Болот Калмырзаев написал на Facebook, что для выработки такового должно переболеть 40-45% Кыргызстана. Представьте, сколько людей при этом умрёт?

Вот и у Швеции ничего не вышло: отказавшись от карантина, там получили высокую смертность (https://www.businessinsider.nl/sweden-coronavirus-strategy-high-death-toll-no-economic-gain-data-2020-7?international=true&r=US).

Исследователи утверждают, что иммунитет к SARS-CoV-2 неустойчив, антитела вырабатываются во время болезни, но спустя некоторое время исчезают, и переболевший может заразиться снова (https://www.theguardian.com/world/2020/jul/12/immunity-to-covid-19-could-be-lost-in-months-uk-study-suggests). Кстати, по этой причине и надежд на вакцину мало (https://p.dw.com/p/3fCG0).

Правда, бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер думает, что иммунитет к SARS-CoV-2 существует и якобы у бессимптомников он как раз есть, да и вообще, коронавирусная инфекция, мол, сезонное заболевание — так, простуда. Её активно процитировали новостные издания СНГ, но я поискала информацию на английском. И нашла блог на Medium.com, в котором идёт ссылка на публикацию Беды М. Штадлер в швейцарском журнале Weltwoche (World Week) от 10 июня. Это чисто умозрительные заключения, не подкреплённые результатами исследований. На Newsclick — согласна, не самое известное в мире издание — есть работа индийского учёного Сатьяджита Рата. Он полемизирует со швейцарской коллегой и напоминает читателям, что Штадлер также выступает против блокировок (кажется, имеются в виду ограничительные меры и запреты), масок и, по-видимому, за политику бездействия (https://www.newsclick.in/Covid-19-When-Polemics-Substitutes-for-Science). Да и сама жизнь показывает нам в Кыргызстане, что COVID-19 — совершенно не сезонное заболевание, и что её заявление «сейчас вирус исчез; возможно, он вернётся зимой» звучит прямо-таки жестокой насмешкой над трагедией в нашей республике, разворачивающейся прямо в эти летние дни.

Может, и я сейчас бы выступала снова за ограничения и запреты, но… Но выбор ведь на самом деле не между: а) «жить при ЧП, остаться в живых» и б) «никакого ЧП, умереть от вируса». Если бы вопрос стоял так, то ответ на него был бы только один, и мы бы всего его знали. И даже не между: а) «жить при ЧП, умереть от голода»; и б) «никакого ЧП, мы не умрём».

Жизнь даёт нам только два варианта: а) «жить при ЧП, умереть от голода»; б) «никакого ЧП, умереть от вируса». Тут легко сделать выбор?..

Снова раздавать однократно продуктовые наборы — не выход. Они положены только состоящим на учёте. А ведь есть масса тех, кто по разным причинам не учтён системой соцзащиты. Вот коллега Жанара Аида Касымалиева частично об этом знает. В апреле мы читали реальные истории от волонтёров о том, как они приходили в дома, а там дети лежали на полу без сил от истощения или старики поймали крыс и собирались есть суп из них (https://www.vb.kg/387301). В наши дни кыргызстанцы массово страдают от анемии, «пухнут» от голода — отекают и раздуваются из-за отсутствия белка в их рационе, потому что сидят месяцами на чае и хлебе. Сколько было насмешек из-за гороха в продуктовых наборах правительства и мэрии, а ведь бобовые — источник необходимого белка для бедняков, которые не могут позволить себе мясо.

Я вижу только один выход: предоставить решать самому населению. Те, кто могут позволить себе оставаться в жилищах, пусть делают это. Кто не может — надо дать им волю выходить, передвигаться и работать. В эти дни мы наблюдаем, как граждане, напугавшись, безо всякого введения режима ЧП и комендантского часа добровольно заперлись в своих «крепостях». Многие организации снова перешли на удалённую работу. Акционеры и администрации некоторых торговых центров без давления сверху решили закрыть их. Бишкек опять почти опустел, как в апреле. Коли жители и так самоизолировались, есть ли ещё необходимость в указе, назначении комендантов, установке блокпостов, милицейском патрулировании, требовании пропусков и маршрутных листов? Наконец происходит то, чего не хватало все месяцы с начала эпидемии, — повышение гражданской сознательности. Знаете, каков ещё один полезный результат весеннего локдауна? Народ увидел, какие можно и нужно принимать меры и теперь сам, без подсказки, к ним прибег.

Многие СМИ приводят в пример страны Юго-Восточной Азии, в частности Японию, описывая, как дисциплинированные японцы безо всякого государственного прессинга сами следуют правилам безопасности. Конечно, мы далеко не эти островные потомки самураев. Но, похоже, кончины известных людей, видео из больниц, рассылаемые по мессенджерам, болезнь знакомых, близких… — всё это убедило скептиков гораздо больше, чем призывы, угрозы власти, приказы и штрафы.

…Когда мы лишаем бедняков доходов, мы отнимаем у них возможность купить средства индивидуальной защиты и лекарства. Говорят, что болезнь не выбирает и перед нею все равны. Это верно только отчасти. Да, мы видим, как болеют и умирают депутаты. Но в первую очередь во всём мире COVID-19 убивает самых уязвимых, в том числе тех, кто в трудных жизненных обстоятельствах.

Именно разницей в качестве жизни объясняется то, что в США, например, среди афроамериканцев смертность выше. «Условия жизни сообщества, дыры в системе социальной защиты, неравный доступ к образованию и карьерным возможностям и, наконец, системный и институциональный расизм, ведущий к неравенству в течение многих лет, — всё это отражается на ситуации с COVID-19. Афроамериканцы имеют больше шансов заразиться коронавирусом: многие из них не могут позволить себе самоизоляцию, поскольку работают, например, в продовольственных магазинах, больницах или в общественном транспорте. У многих нет личного автотранспорта, поэтому они вынуждены ездить на автобусе или в метро», — цитирует Би-Би-Си Washington Post (https://www.bbc.com/russian/features-52202175). Как это всё похоже на Кыргызстан, не правда ли, с той только разницей, что у нас неравенство в материальном достатке и социальном статусе не обусловлено расовой дискриминацией?

Нынешние антирасистские протесты в Штатах — отчасти следствие недовольства сложившимся положением, гибель афроамериканца Флойда стала лишь катализатором. И у нас возможны из-за введения локдауна голодные бунты, грабежи и мародёрства.

Что думают граждане? «Не совсем понимаю сторонников чрезвычайного положения, но хочу понять и вашу позицию. Учитывая всю ситуацию, когда время и возможности упущены, введение ЧП создаст дополнительные трудности для людей, которые предоставлены сами себе, ищут лекарства по всему городу, пытаются найти свободные койки в больницах, сами себе назначают лечение, КТ и молятся всем богам, чтобы спасти свои жизни и жизни родных», — написал в Facebook пользователь, кыргызстанец Артур Саркисов.

«Введение ЧП целесообразно в том случае, если есть эффективное госуправление, когда в каждой ближайшей аптеке можно купить гепарин, когда налажено массовое тестирование, когда ты знаешь, что при звонке в скорую помощь к тебе приедут, заберут и положат в больницу. А в наших условиях режим чрезвычайного положения — это лишь один из инструментов, который ограничит свободу передвижения по городу и увеличит и без того высокую смертность, когда люди будут умирать дома», — выразил он мнение.

Гражданская инфантильность

Какой смысл вводить режим ЧП, если всё, в конечном счёте, зависит только от нас? Мы можем нарушать правила и выходить на улицу, как это было в апреле. И, наоборот, — прибегнуть к социальному дистанцированию добровольно, даже если нас не заставляют. Выход, ответ, решение — в нас самих.

Кыргызстанцы сами отрицали угрозу. Так уж сложилось, что коронавирус стал удобным поводом для манипулятивной риторики в политических, геополитических интересах. А народ верит, что «государство — враг», и не примкнувших к бунту воспринимает как штрейкбрехеров.

Отчасти поэтому поначалу не носили (и некоторые всё ещё не носят) маски. Правда, в оправдание тут можно добавить, что Всемирная организация здравоохранения долго всем морочила головы дезинформацией, будто они нужны только больным. Много ещё чего можно сказать про «ВОЗ и ныне там», но лучше требовать её реформации, чем просто критиковать. И ещё первое время масок не хватало, но эта проблема быстро решилась.

Граждане сами не соблюдают дистанцию. Даже там, где нанесена разметка. Не знаю, почему, но чрезвычайно любят у нас в стране чувство локтя, плеча, кисти, всех частей тела. Неважно где: в транспорте, аптеке, у кассы супермаркета, на ленте эскалатора. Но особенно — в очередях. Нельзя быть единоличниками, всё должно быть общее, коллективное, в том числе пространство? Ну и болезни? Вот, к примеру, зачем в дневных стационарах сделали двуспальные кровати?..

В супермаркетах никто не следит за дистанцированием. Кассиры просто обслуживают покупателей, охранники устало «растекаются» на стульях у дверей, не предлагая уже измерить температуру или брызнуть антисептиком. Дезинфекционные коврики давно высохли.

Мы сами в конце апреля вышли на улицы. Родители позволили детишкам играть друг с другом во дворах, без масок, разумеется. А те потом тащили заразу в дом — к любимым бабушкам и дедушкам.

Озвучивать это — очень непопулярно. Получается такой «виктим блэйминг» — обвинение жертвы. Кто-то умер от коронавирусной инфекции, его семья в горе, а им заявлять: «Вы сами виноваты! Вы сами ходили без маски и объедались на тоях»?! Сейчас больше принято требовать импичмента, отставки, суда. Оппозиция и внешние силы, злорадно потирая руки, науськивают на власти толпу: кому война, а кому мать родна. Те же депутаты сейчас пиарятся на трагедии. Да Бог с ними, с власть имущими, но нам ко всему кошмару ещё не хватало хаоса?

Искренни, верны, справедливы, обоснованы проклятия в адрес чиновников, гнев и ярость людей, обрывавших телефоны, непосредственно стучавшихся в закрытые двери больниц, потерявших близких прямо во дворах медучреждений, часами метавшихся по городу в поисках лекарств и готовых отдать все деньги мира за гепарин, кислородные концентраторы, а потом тщетно пытавшихся вывезти тело в морг…

Ошибки государства я уже перечислила в прошлой части: оно виновато, что впустило вирус в страну, не изолировало, что не создало достаточно большого количества обсервационных площадей, коек, не обеспечило стационары аппаратурой, кислородом, лекарствами, кадрами, а сейчас в спешке тушит пожар. Повинны, причём, и нынешние правители, и прошлые, потому что развал системы здравоохранения начался давно. Даже жаль (хотя это бесчеловечно), что их лечат в спецклиниках, а не предоставляют так же, как и простым гражданам, самим выкручиваться. В трудный час элита не хочет разделить с ними одну судьбу…

Но не хочется зацикливаться на одном аспекте, нужно рассмотреть обстановку со всех ракурсов. Так что, хоть это и чревато, всё равно напомню. Не для того, чтобы оправдать руководство республики и обвинить самих жертв (кто знает, что завтра ждёт каждого из нас и меня?), а для мотивации к конструктивным изменениям и диалогу. Напомню, что это мы сами голосовали на выборах, игнорировали коррупцию или потворствовали ей, смирялись с проблемами в здравоохранении и с финансированием его по остаточному принципу, уклонялись от уплаты налогов, социальных отчислений, отказывались сотрудничать с государством или противодействовали ему в таких вот вопросах заботы о нашем же здоровье, что не требовали прежде реформ. Парламентарий Максат Сабиров недавно сказал «Азаттыку»: «Я спрашивал: «Почему эта власть не работает?» А он сам не власть?

А давайте вспомним, что пассажиры, сошедшие с самолёта и отказывавшиеся пройти медосмотр, утверждая, что они «чистые», — тоже наши сограждане. И те, кто вместо того, чтобы изолироваться на домашний карантин, разгуливал-разъезжал по стране, ходил в мечети, проводил тои, вёл даваат, — тоже. И те, кто не хотел сдавать мазки на ПЦР-анализ, не впускал медиков, чуть ли не баррикадировался, отказывался рассказывать о контактах, — опять же. И те, кто бунтовал в обсерваторе «Семетей», пытался сбежать оттуда. И кто не слушался врачей, грубил им, сбегал из больниц. И кто рассылал по мессенджерам фейки о том, что коронавируса нет. Таксисты без масок. Лица, закупавшие гепарин и клексан только для перепродажи…

Да, это очень несправедливо, что страдают те, кто вёл себя осторожно и законопослушно. Государство должно было сделать так, чтобы все не расплачивались за некоторых. Но ведь всё-таки это правда — они тоже наши граждане. Надо бороться с ними, порицать, делать замечания.

Почему государству постоянно приходится уговаривать нас? Мыть руки и носить маски, правильно питаться и соблюдать правила дорожного движения, не пить алкоголь, не курить и не употреблять наркотики? Чаще проходить медобследования и не уклоняться от прививок? Не лечиться у знахарей и не доверять мошенникам? Не бросать мусор и не плеваться где попало? Учиться, читать книги, ценить классическое искусство, ходить в театры? Сидеть дома, не посещать места массового скопления, соблюдать карантин и самоизоляцию?

Мы не все таковы, только часть из нас. Но из-за неё страдают все. Почему с тех пор, как нам было пять лет, большинство из нас так и не повзрослело и не смогло само взять в свои руки ответственность за свою жизнь?

Почему государство нам только должно, а мы ему — ничего? Да, мы содержим его за счёт наших налогов. Но платим ли мы их? Все ли мы их платим? Платим ли мы все налоги?

В школах в рамках предмета «Основы экономики» нужно разбирать республиканский бюджет и объяснять ученикам, как формируется его доходная часть, куда потом направляются эти средства, на какие расходы. А также вообще рассказывать о том, что такое финансовая система, как работают банки. Потому что мы видим, как известные и не очень персоны спамят соцсети истеричными обращениями к государству разрешить населению не платить за коммунальные услуги, не погашать проценты по кредитам, но при этом выдать каждому кыргызстанцу материальную помощь. Требования выглядят благими, но реальны ли? Их авторы понимают, что нищий Кыргызстан не Эмираты, богатые нефтью?

Занимавший пост премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиев 11 апреля говорил: «Для обеспечения устойчивой работы банковской системы и сбалансированности бюджета мы не можем освободить всех от налогов и кредитов. Если мы предоставим такие послабления, то разрушится вся финансовая система».

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 7 апреля на брифинге пояснил, что государство не может заморозить проценты по займам: «Кредиты обеспечиваются за счёт вкладов населения, обязательства по ним не могут быть отменены. Наши же граждане получают доходы от депозитов». Проще говоря, банки сначала берут деньги у вкладчиков, а потом выдают их другим людям в виде кредитов. Они не смогут выполнить свои обязательства перед депонентами, если простят заёмщикам их долги. Но при этом Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам давать кредитополучателям отсрочку в три месяца по оплате кредитов без штрафов, пени и включения в кредитную историю.

То же самое касается коммунальных платежей. Если сегодня государство позволит кыргызстанцам не платить за горячую воду, электричество, допустим, то не на что будет закупать уголь, ремонтировать трубы, поддерживать в порядке теплоэнергоцентрали, гидроэлектространции, выдавать заработные платы сотрудникам предприятий. И это при том, что страна и так потеряла таможенные сборы из-за закрытия границ, уменьшился объём налогов (прогнозировалось в общем выпадение из бюджета 30 млрд. сомов), потребовались расходы на борьбу с пандемией, а из-за роста курса доллара объём внешнего долга достиг 365 млрд. сомов, или 55% от ВВП.

Так что все эти красивые требования — популизм и политические манипуляции.

Или вот ещё примеры гражданского паразитизма. Мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщал, что в жилмассиве «Дордой» определённые лица встречали перед въездом лиц с гуманитарной помощью, принимали её, обещая раздать жителям, но адресатам не передавали.

Пользователь Facebook под ником Бектур Кыргыз написал, что они с Жаныбеком Абировым раздавали продуктовые наборы. В одном доме хозяйка, увидев в его руках два пакета (в одном — десять килограммов муки, в другом — остальные продукты), воскликнула: «Народ мешками раздаёт, а у тебя только десять кило?»

Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев 28 апреля на брифинге рассказал: «У нас уже мясо просят. «Когда мясо дадите? Хотим мясо, привезите лук, морковь, таким набором мы уже пресытились».

Мы уже публиковали рассказ координатора мобильных бригад Октябрьского района Гульмиры Асанбековой о вредителях, понапрасну гоняющих врачей на вызовы («Медики пишут», 3 июля 2020 г., https://slovo.kg/?p=116650).

…и мобилизация общества

Но есть и те, кто, напротив, проявляет высоту и красоту духа, а то и сам творит изменения. Их немало.

Люди отказывались от бесплатной муки от правительства и мэрии, предлагая отдать её их соседям. Некоторые кыргызстанцы мгновенно самостоятельно мобилизовались и стали жертвовать, заниматься сбором продуктов и денег, подготовкой гуманитарной помощи, её доставкой, развозом и обеспечением обедами медиков и милиционеров. Отправляют гуманитарку на родину кыргызские диаспоры за рубежом, приезжают наши соотечественники-врачи. Граждане создали группы и чаты в социальных сетях, в которых обмениваются информацией о том, где взять СИЗы, кислород и кислородные концентраторы, необходимые комплектующие к ним. Люди с медицинскими навыками готовы бесплатно ставить капельницы, делать уколы. Молодые медики из центра инициативной молодёжи спасают жизни. Волонтёры ринулись помогать в дневные стационары. Бизнесмены передают в больницы аппараты ИВЛ, предоставляют под обсервации и временные клиники свои гостиницы. Подключились и артисты. Программисты разрабатывают приложения и сайты, дизайнеры рисуют плакаты…

Немало помогают Национальное общество Красного Полумесяца, международные организации, НПО, посольства, иностранцы, проживающие здесь и разделяющие с нами тяготы локдауна и пандемии. Религиозные организации распространяли продукты, предоставили помещения под приюты для бездомных, дневные стационары и обсерваторы. Активны банки, горнорудные и строительные компании, торговые центры, сотовые операторы, другие коммерческие структуры… Простите, если кого-то не назвала — значит, просто из головы вылетело.

Конечно, руководители некоторых стихийных «штабов», групп, объединений уже объявили о своём намерении участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Так что граница между благотворительностью и предвыборной агитацией размылась. Закон они, как бы, не нарушают, поскольку действуют не от имени партий, а списки кандидатов в ЦИК ещё не подавались. Я не сильно-то их хвалю, но и, разумеется, не осуждаю. Потому что выполняемая ими работа в любом случае Кыргызстану сейчас нужна и важна. Пусть лучше она будет, чем нет.

Вот только несколько примеров, как мне кажется, бескорыстных, искренних порывов души.

Во время режима ЧП в Бишкеке группа велосипедистов заявила, что готова доставлять пенсионерам и малоимущим продукты питания. Некоторые готовы были делать это пешком, о чём писало 24 марта издание Vesti.kg.

Кыргызстанцы запустили анонимную акцию «#нестойвстороне» для обеспечения продуктами уязвимых, сообщал 30 марта «Кактус».

В Бишкеке добровольцы по своей инициативе разъезжают по больницам, доставляя еду и воду медработникам на окраинах города — это одно из сообщений постоянно обновляющегося списка АКИpress «Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Помощь граждан гражданам».

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области ветераны оказали помощь дневному стационару, передавал 15 июля АКИpress.

Что дальше?

В предыдущей части я делилась некоторыми цифрами о заболеваемости внебольничной пневмонией в Кыргызстане. Так, по сообщению «Кактуса», 8 июля представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова на брифинге в правительстве сказала: с марта зарегистрировано 3 695 случаев такого диагноза. Из них летальных исходов — 268. На 15 июля скончался уже 571 человек с ВП, а всего зафиксированы 9 204 факта.

Тот же «Кактус» 14 июля со ссылкой на данные Национального статистического комитета написал, что «за январь-май и 13 дней июля в Кыргызстане от пневмонии умерло больше людей, чем за весь 2019 год» (https://kaktus.media/416998). В 2017-м от такого недуга умерли 598 кыргызстанцев, в 2018-м — 546, а в 2019-м — 626 человек. За январь-май и 13 дней июля 2020 года от воспаления лёгких скончался 651 человек (точных данных за июнь нет). По всей видимости, речь в целом о пневмонии, не только о внебольничной.

Но при этом в тот же день Vesti.kg, сославшись на Министерство здравоохранения, сообщили, что смертность от пневмонии в Кыргызстане в прошлом году была выше, чем сейчас: «Согласно статистике главного медицинского ведомства, в январе-июне 2020-го в республике зарегистрировано 11 873 случая заболевания пневмонией против 19 тысяч 612 в соответствующем периоде 2019 года… Число умерших за шесть месяцев 2020-го составило 277 человек, в то время как в 2019 году в этот же период от пневмонии умерли 318 человек» (https://vesti.kg/obshchestvo/item/73312-minzdrav-v-proshlom-godu-smertnost-ot-pnevmonii-byla-vyshe.html). Кому верить?! Лично я больше полагаюсь на сведения, озвученные на брифингах, посвящённых COVID-19…

АКИpress 15 июля дал статистику по смертности в целом. Оказалось, что она выросла в июне 2020 года по сравнению с аналогичными периодами последних 10 лет на 26,2%. А в Бишкеке — на 59% (kg.akipress.org/news:1632390/?f=cp).

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На днях стало известно, что группа моделирования по вопросам глобального здоровья Оксфордского университета (OMGH) завершила второй раунд подготовки прогноза по ситуации с COVID-19 в Кыргызстане. Исследование проводилось в сотрудничестве с Консорциумом по моделированию развития эпидемии COVID-19 (CoMo Consortium) под руководством профессора эпидемиологии и математического моделирования Лизы Дж. Уайт, с фондом «Сорос-Кыргызстан», USAID, а также ОФ «Институт социального развития». Первый прогноз специалисты сделали в апреле.

Группа моделирования представила шесть сценариев: от базового, при котором не принимаются никакие меры безопасности, до включающего максимально возможное количество мер (социальное дистанцирование + гигиена рук и маски + изоляция вирус-положительных + карантин контактных + удалённая работа).

При самом благоприятном шестом сценарии прогнозируемое количество инфицированных — 37% населения (это свыше 2 млн. человек от 6 млн.). Пик заражений придётся на август, резко снизится до уровня июля к октябрю и будет постепенно снижаться до января 2021 года. При этом общее количество летальных исходов, по мнению исследователей, достигнет 4 133 (https://kaktus.media/417070).

В прошлый раз мы приводили расчёты Рината Тухватшина о том, что через три месяца (на 1 октября) число официально заражённых SARS-CoV-2 достигнет полумиллиона. Так что 2 млн. к 1 января 2021-го не так уж и нереально, ведь надо учитывать неравномерность прироста (не всегда это будет 5%) и случаи внебольничной пневмонии.

Не в правилах нашей газеты оставлять читателей без надежды. Поэтому мне хочется в завершение этой части сказать, что она есть. Во-первых, это всего лишь прогнозы, и они сделаны для того, чтобы предупредить и призвать к мерам безопасности. Во-вторых, я верю, что обескровленное правительство (сейчас и сам министр здравоохранения заболел) всё-таки предпримет титанические усилия, возможно, обратившись и к мировому опыту (например, СМИ пишут о хорошем грузинском примере). В-третьих, у нас прекрасные — ответственные, самоотверженные, сострадательные сограждане всё-таки есть, так же, как и взаимовыручка. У нас есть мы сами, и нам нужно понять, что жизнь изменилась — на несколько месяцев, но изменилась.

Мне понравилась мысль богослова и теолога Фёдора Райчинца, которой он поделился на Facebook: «Во времена эпидемий, пандемий, природных катаклизмов, экономических потрясений и катастроф многие верующие склонны обращаться к эсхатологическим и апокалиптическим отрывкам Библии, находя в них подтверждение предположений о последнем времени и конце света, и, таким образом, усиливают всеобщие панику и страх. На самом же деле, все эти отрывки и целые дискурсы не о разгадке тайны конца света, а о том, как в тяжёлые времена, времена потрясений и всеобщего коллапса, оставаться человеком; не охладеть любовью, спасая только себя за счёт других; о том, как оставаться лучиком света в кромешной тьме, маяком надежды в мире, стремительно теряющем веру в будущее; быть помощью для других, проявляя доверие во всём Тому, Кто является началом и концом истории человека!» Думаю, высказывание это полезно не только последователям авраамических религий, но даже и атеистам.

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Фото и иллюстрации из интернета.

Продолжение следует.