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Имя народного художника КР Каныбека Давлетова хорошо известно в художественных кругах у нас на родине и за рубежом. Участник более пятидесяти выставок республиканского и мирового масштаба в течение четверти века стал любим и узнаваем в связи с тем, что раскрывает образы кыргызской народной истории.

Его экспрессивная манера передачи реалистического события, а также сочинённые сюжеты из прошлого времени столь убедительны, что заставляют зрителя замереть перед драмой, разворачивающейся на холсте. В последние годы он создал значительные произведения: графические серии, триптихи «Салбуурун», «Забытая мелодия», к повестям Ч. Айтматова «Гулсарат», «Первый учитель» и к другим работам писателя.

Заметим, что особенно успешно Давлетов работает, помимо масляной живописи, в технике рисунка карандашом на бумаге. Рисунок и эти простейшие материалы являются основой всех видов искусств. Уверенная и свободная линия, живой след бегущего по бумаге пера или карандаша утвердили себя как достойное и самодостаточное изобразительное средство, обладающее при этом многообразными, гибкими и при всей элементарности мощными выразительными возможностями.

Линия рисунка — это материализованный закреплённый на бумаге след движения руки, графического жеста художника. Этот след маэстро Давлетова одухотворён его эмоциональным напряжением, подобно кардиограмме реагируя на тончайшие оттенки чувств и мыслей. То текучая контурная, исключающая светотень и иллюзию лепки линия, то она устремляется к конструктивному решению формы, то утверждает на листе творческую волю автора — всё стремится выразить атмосферу времени.

Серия графических листов К. Давлетова по мотивам повестей Ч. Айтматова являет собой единство с литературной основой. Эта цельность слова и изображения ведёт писателя и художника к диалогу сквозь годы и расстояния. К этому своеобразному диалогу будут приобщаться последующие поколения читателей и зрителей. Только таким образом, посредством искусства, мы будем сберегать времён связующую нить.

Каныбек Давлетов окончил МГХИ им. В. И. Сурикова, затем аспирантуру творческой мастерской Академии художеств СССР в городе Фрунзе под руководством Т. Садыкова.

Ныне преподаёт в Национальной академии художеств КР им. Т. С. Садыкова. Как педагог художественных дисциплин вносит существенный вклад в образовательный процесс, пользуется высоким авторитетом у коллег и студентов.

Учёный совет Академии художеств КР рассмотрел представление профессора, народного художника КР, заслуженного деятеля культуры КР Каныбека Давлетова и постановил за весомый вклад в кыргызское искусство рекомендовать его к высокой награде — премии Токтогула в области искусства. Каныбек Давлетов — достойный претендент на получение этой награды.

Большой коллектив учебного заведения Академии художеств искренне рад за высокую оценку труда художника в лице живописца, графика, педагога, профессора и уважаемого человека Каныбека Давлетова.