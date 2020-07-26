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(Продолжение. Начало в номерах за 10 и 17 июля 2020 г.)

Мы продолжаем анализировать ситуацию с COVID-19 в Кыргызстане. Одно из изменений после выхода первой части — после введения Всемирной организацией здравоохранения новых кодов U07.1 для коронавирусной инфекции, подтверждённой лабораторно, и U07.2 для подтверждённой клинико-эпидемиологически, в стране объединили статистику по положительным результатам ПЦР-анализов и внебольничной пневмонии.

Коронавирус и теории заговора

Одной из причин (не единственной, а одной из) широкого распространения SARS-CoV-2 стали теории заговора, которые привели к неверию людей в существование или опасность нового коронавируса и как следствие — к небезопасному их поведению. Одновременно с эпидемией, мартовским психозом, выразившимся в скупке продовольствия, масок, антисептиков и туалетной бумаги, по миру расползалось и отрицание. Всемирная организация здравоохранения 2 февраля даже сделала заявление об «инфодемии» (то есть пандемии дезинформации) [1].

В нашей стране распространились как «пришлые» версии массового обмана, так и местные. Не стану их пересказывать и называть авторов (это были политики; родственники депутатов; а также лица, возможно аффилированные с политическими силами). Если вам доводилось читать их или слышать, то, наверное, сами вспомните, а если нет — то вы ничего не потеряли. Государственному комитету информационных технологий и связи даже пришлось разослать опровержение, в котором говорилось: «ГКИТиС официально заявляет: во-первых, в Кыргызской Республике технология 5G вообще не внедрена. Во-вторых, попытки разрушения объектов связи могут стать причиной отключения сотовой связи у целых районов и населённых пунктов, что будет иметь особо серьёзные последствия в условиях эпидемии коронавируса. И, наконец, не имеется никаких подтверждённых лабораторными исследованиями данных о вреде здоровью при работе оборудования сотовой связи, в частности по технологии 5G».

Государственное агентство связи тоже информировало: «Специалисты санитарно-эпидемиологической службы и аккредитованные лаборатории неоднократно замеряли уровни излучения базовых станций (имеются в виду существующие, 3G и 4G. — Прим. авт.) и выяснили, что оборудование связи соответствует всем санитарным нормам и безопасно для людей и окружающей среды… Подчёркиваем, что на сегодня технология 5G ещё не внедрена на территории Кыргызской Республики».

Откуда берутся и как распространяются эти версии? 22 января бельгийская газета Het Laatste Nieuws опубликовала интервью с малоизвестным терапевтом Крисом ван Керкховеном, который заявлял, что «мобильная связь нового стандарта 5G опасна для здоровья, и эпидемия нового коронавируса может быть неким образом связана с ним». В такую фантазию поверили в разных уголках планеты. Например, в Британии поджигали вышки сотовой связи [2].

По сообщению Би-би-си, уже в январе YouTube-блогер Джордан Сатер заявлял о якобы причастности Билла Гейтса к организации пандемии COVID-19 c целью сокращения численности населения. Позже эту идею повторяли более известные люди [3].

История про Билла Гейтса и чипирование под видом вакцин в США неплохо разошлась, а одна телеведущая назвала резонанс из-за вируса происками демократов. Американский правозащитник Кайл Мантила отметил, что политический комментатор Джош Бернштейн заявил, что Демократическая партия и «глубокое медицинское государство» сотрудничают с правительством Китая в создании и выпуске коронавируса, чтобы свалить Дональда Трампа [4].

В России семена сомнения заронил кинорежиссёр Никита Михалков, в телеэфире сообщив, что американский миллиардер Билл Гейтс якобы под видом вакцин от коронавируса намерен вживить людям некие наночипы, чтобы управлять человечеством. А технология для этого грандиозного плана, мол, патентуется под номером 666, числом Антихриста. Похожий сюжет показали и на Первом канале, в программе «Человек и Закон». Про вышки 5G, которые будто бы загадочным образом облучают людей и вызывают болезнь, которую считают COVID-19, не забыли тоже, правда, это уже детище интернета, а не телевидения. Например, об этом в своём инстраграм-аккаунте вещала участница «Дома-2» Виктория Боня [5].

А слышали ли вы о том, что в мультсериале «Симпсоны» его создатели предсказали эпидемию коронавирусной инфекции ещё в 1993 году? В интернете даже распространялся кадр из фильма, на котором позади ведущего теленовостей в студии на экране показана надпись corona virus. Конечно же, всем самозваным Холмсам это дало новую пищу для подозрений: «Если они знали, то, значит, кто-то это спланировал!» Вообще-то, первым об этом заявил сценарист самого сериала Майк Рейсс в Twitter, опубликовав ссылку на один из эпизодов, в котором жители американского Спрингфилда получают по почте соковыжималки из Японии, а с ними и вирус, распространяющийся по воздуху. Но комментаторы тут же возразили, что не видят ничего особенного: в анимационной работе речь шла о придуманном «гриппе из Осаки». Ну а картинка оказалась обработанной в графическом редакторе: в оригинале написано «кошачий апокалипсис». И да, конечно же SARS-CoV-2 так же, как и вирусы гриппа, не передаётся через почтовые посылки.

Ещё одним поводом для сомнений стала художественная картина «Заражение» Стивена Содерберга, снятая в США в 2010 году. Этот фильм о распространении вымышленного вируса MEV-1 обрёл огромную популярность с началом пандемии COVID-19 из-за почти полного совпадения с нынешними событиями. Именно это сходство позволило мнительным зрителям снова произносить: «Они знали! Значит — планировали». Но, на самом деле, то, что принято за предсказание, является всего лишь научной достоверностью (создателей консультировали учёные). Ведь реалии наших дней — совсем не первая пандемия. А незадолго до съёмок «Заражения» мир сталкивался с другими вспышками, хоть и меньшего масштаба, чем глобальный охват коронавирусной инфекцией, — птичьего (2003-2007 гг.) и свиного (2009 г.) гриппа.

Сродни фанатизму

Почему же люди верят в ложь? Российский эксперт по конспирологии Илья Яблоков считает, что склонность к теориям заговоров (вообще, а не именно связанных с SARS-CoV-2) навязывает само государство, постоянно убеждая народ о наличии внутренних и внешних врагов. В основе теорий заговора лежит недоверие, говорит он, а к вере в них склонны угнетаемые слои, которые считают, что весь мир настроен против них. Отрицание же коронавируса, по его мнению, связано со стрессом из-за опасности и финансовых проблем, в частности потери работы. И напоминает о стадиях принятия неизбежного [6]. Американский психолог Элизабет Кюблер-Росс выделяла пять стадий отношения неизлечимых пациентов к скорой своей кончине: 1) отрицание; 2) гнев; 3) торг; 4) депрессия; 5) принятие. Однако некоторые исследователи указывают, что больные либо не проходят все пять этапов, либо не в таком порядке.

Конспирология присуща тем, кто не ощущает, что способен влиять на изменения в своей жизни. К таким выводам пришли в 1999 году американские учёные. Тем, кто склонен мыслить, что от них ничего не зависит и только правительство или политики решают, как жить обществу. При таком стиле мышления легко и органично формируется идея о том, что «мы плохо живём, потому что кому-то это выгодно». Такие обвинения являются более понятными и легче воспринимаются, чем сложные объяснения реальных экономических механизмов. И, потом, теории заговоров будут популярны там, где нет доверия между индивидами и их — к органам власти. Это выяснил и научно обосновал в 1992 году профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Тед Герцель [7].

Мы часто обвиняем политиков в драматичных происшествиях и явлениях, даже если они выходят за пределы их контроля, рассказывает профессор Ларри Бартелс, политолог из Университета Вандербилта. «Люди слепо хвалят или критикуют власть за хорошие или плохие события, не имея на самом деле чёткого понимания о том, действительно ли политика правительства повлияла на это», — говорит он. «Часто бывает так, что мы формируем свои убеждения таким образом, чтобы поддерживать то, что мы хотим, чтобы было правдой», — добавляет политолог [8].

Можно ли переубедить того, кто пребывает в заблуждении? Человек, ставший адептом теории заговора, будет отстаивать её до последнего. И тем сильнее, чем больше она затрагивает вопросы политики и устройства общества. Дело в том, что включается ещё один психологический механизм — смену политических убеждений мозг воспринимает как угрозу. Как это происходит, описали в статье в Nature нейробиологи Джонас Каплан, Сара Гимбел и Сэм Харрис. Они положили в фМРТ-сканер 40 людей либеральных убеждений и озвучивали тезисы, которые противоречили их взглядам. С неполитическими утверждениями, например, что Эйнштейн не великий физик, а сон не так важен для отдыха — испытуемые готовы были согласиться. Политические темы вызвали заметно больше сопротивления. Поэтому наивно думать, что сторонника теории заговора можно переубедить, просто логично изложив аргументы. Любые доказательства тот либо обернёт в свою пользу, либо просто проигнорирует. Конспирологическое мышление устроено так: «Не дай фактам испортить хорошую историю» [9].

Любой, кто пытается повлиять на подозрительного человека, неизбежно сам становится объектом подозрений, пишет психоаналитик Дэвид Шапиро в книге «Невротические стили». Рассуждая о взлёте популистов в разных странах, политический теоретик Уильям Дэвис говорит о кризисе доверия: журналисты, политики и другие высокопоставленные лица по умолчанию не кажутся честными. Вся публичная сфера, а не отдельные злодеи, выглядит насквозь прогнившей.

Вместе с тем социальный психолог Карен Дуглас и её коллеги из Кентского университета выяснили, что из-за теорий заговора падает доверие к государственным институтам, политикам, учёным. Выходит, это не только симптом, но и причина отчуждения [10].

«Теории заговора останутся просто потому, что мы верим в их ключевые элементы: свободу воли и причинно-следственные связи. Но предрасположенность к этим теориям зависит от изменчивых обстоятельств, в которых мы живём. Повлиять на них в одиночку практически невозможно. Тем не менее, когда возникает интеллектуальный соблазн объяснить происходящее как злую волю какой-то клики, стоит помнить, что о настоящих угрозах всё-таки становится известно благодаря честным людям, всё тайное становится явным. А теории заговора не принесут покой и благополучие», — пишет автор статьи на сайте ТАСС Марат Кузаев [11].

Кстати, согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, конспирологический замысел не может оставаться в секрете долго [12].

Общество лжи

Утверждения о том, что любителей верить во всякую чушь разубедить невозможно, напомнили мне художественный научно-фантастический фильм «Симона» Эндрю Никкола (2002 г.) Его главный герой Виктор Тарански (которого играет Аль Пачино) с помощью компьютерной программы — первого совершенного виртуального симулятора — создаёт виртуальную актрису Симону и выпускает фильм с её участием. Все поверили в реальность девушки, появившейся на экране. Ей даже присуждают «Оскар». А режиссёр, понимающий, что погряз во вранье, пытается положить ему конец, но не тут было! В конце концов жена и дочь убеждают Тарански в том, что не стоит пытаться навязать публике правду — она может этого не пережить.

Наверное, склонность к вере в теории заговоров лежит там же, где и вообще предрасположенность внимать недоказанной информации.

Да и вам, наверное, не раз приходилось сталкиваться с упрямством верующих в фейки. Люди не любят, когда с ними спорят и пытаются опровергнуть их мнение, потому что это уязвляет и унижает их. Ещё одна причина в том, что какие-то истории очень привлекательны и красивы, так что жаль с ними расставаться.

В числе объяснений и конформизм: многие могут просто поддаваться всеобщему настроению, влиянию и убеждению окружающих. А также то, что иногда какие-то слухи всё же подтверждаются.

Бытует мнение, что во всём виноваты только неинформированность, необразованность, низкий интеллект, неумение анализировать и отсутствие критического мышления (кстати, у нас в прошлом году обучение медиаграмотности стало трендом). Но исследователи на основе общественных опросов это опровергают. Возможно, разгадка может быть в построении неправильных логических связей. Ведь даже грамотные эрудированные люди сплошь и рядом делают некорректные выводы.

Наконец, большое значение имеет то, кто транслирует вымысел. Часто он расходится от так называемых медийных персон. Иногда известность этих людей оправдана их реальными достижениями (правда, не в той области, о которой они рассуждают), а иногда она всего лишь следствие работы грамотных продюсеров, а то и банальной наглости. Российский медиапродюсер, основатель ряда интернет-СМИ, издатель и бывший депутат Госдумы Константин Рыков объяснил это придуманным им термином «эффект стула»: любой объект (или субъект), даже самый бессмысленный, вроде стула, из-за частой демонстрации в медиа может обрести популярность.

В наши дни «раскрученность» каких-то лиц (их ещё называют «лидерами мнений») считается экспертным потенциалом, токсичный сарказм — признаком ума, безосновательная перманентная желчность — журналистским профессионализмом. А кликушество и садизм — гражданским мужеством и политической харизмой. То, что политолог и создатель Dream company A/S Ролф Йенсен когда-то назвал «обществом мечты», на самом деле — общество лжи, фальши и психологического насилия. Как вместо грёз мы получаем товары (то, что Джек Керуак в книге «Бродяги Дхармы» называл «дрянь вся эта»), так и вместо правды — обман.

Новые ветряные мельницы

Много лет назад московский тренер по современным PR-технологиям сказал мне, что люди сами хотят быть обмануты, но обмануты красиво. Думаю, это касается не только маркетинга и рекламы в бизнесе, но и политики.

Мне всегда вспоминаются в таких случаях слова персонажа фильма «Ностальгия» Андрея Тарковского. Писатель Андрей Горчаков (которого играет Олег Янковский) рассказывает историю: «Один человек спасает другого из огромной глубокой лужи. С риском для собственной жизни… Спасённый спрашивает: «Ты что?» «Как что? Я тебя спас!» «Дурак! Я там живу!»

Понимаете? Для кого-то вера во всякую ерунду — это их естественный образ жизни и естественная среда обитания. Тогда нужно ли и можно ли бороться с дезинформацией? Как это делать? Или просто поверить, что, как утверждает Илья Яблоков, теории заговоров и прочие басни — это первая стадия, то есть отрицание? Тогда, следуя утверждению Элизабет Кюблер-Росс, сейчас общество как раз во второй — в гневе (ну, тогда всё понятно!), а потом последует торг. Однако беспокоит, что отрицание длилось полгода. Следующие этапы затянутся также надолго? А не выльется ли гнев в массовые беспорядки?

Так что у государства нет выбора — приходится реагировать. И оно выглядит априори проигравшим, поскольку у населения не всегда есть доверие к нему, и как следствие — к государственным СМИ тоже. Я не говорю именно об этом составе кабинета министров, а в целом об институте. Эта ситуация сложилась не сегодня, она — следствие давнего затяжного процесса. Столь же старого, наверное, как сама политика. В новейшей истории Кыргызстана каждый из бывших президентов внёс вклад в подрыв авторитета власти. Верно и обратное — все эти годы вечные или сменяемые оппозиционеры в угоду себе постоянно внушали народу разочарование лицами, принимающими решения. Не понимая, что недоверие вернётся к ним бумерангом, как только они сами окажутся в креслах.

Вместо того чтобы думать (более того — заявлять), что государство — враг и непременно лжёт и действует во зло обществу, нужно анализировать каждые решения, заявления, меры в отдельности. Какие-то могут быть во вред, какие-то — на пользу.

Мнение, что все так называемые независимые средства массовой информации честны и не ошибаются — столь же неправильно, как и то, что государственные СМИ непременно врут. Вообще, к любым обобщениям нужно относиться с сомнением, потому что это как раз пример построения неправильных логических связей.

…В Казахстане известный кавээнщик Турсынбек Кабатов как-то со сцены объяснял залу, что общество не воспринимает новости о работе государства, потому что дикторы читают их монотонно. А казахи всегда пропускают спокойную речь мимо ушей (добавлю, что, видимо, это обо всех, а не только о соседях). Конечно же это был комический номер: артист использовал смешные мимику и интонации, зрители хохотали. Юморист сказал, что в людях эта черта наблюдается с детства. Когда мама мягко просит что-то сделать, ребёнок отвечает ей: «Сейчас!» и не двигается с места. А когда она переходит на крик — сразу вскакивает и бросается исполнять. Человек воспринимает только эмоции и громкие или высокочастотные звуки!

Турсынбек Кабатов просторечно и смешно рассказал то, что давно известно. И политики это используют. Вспомните: ораторы на митингах всегда выступают энергично, громко, пафосно. Многие специалисты объясняли популярность у народа Адольфа Гитлера именно пылом и жаром его речей: он постепенно повышал градус напряжения у публики и под конец переходил на крик или даже завывания, вводя её в эйфорию. К тому же он ещё использовал обращение к той самой пресловутой мечте, о важности которой для принятия людьми решений писал в своей книге Ролф Йенсен.

А чиновники вещают сдержанно. И не обещают нам привести нас к заветной мечте. Вроде великой Германии. Вместо этого только и делают, что твердят: «Денег нет, но мы ищем».

Сравните для наглядности два посыла.

Первый. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 22 июля на брифинге в правительстве сообщил:

— С начала года государственный бюджет недополучил налоговых и таможенных платежей на общую сумму 14 млрд. сомов.

Правда, потом он рассказал о принимаемых правительством мерах.

А вот второй:

— Всё, что было раньше, разрушено! Всё, что прежде казалось великим, растоптано! Мы видим одну ошибку за другой, крах за крахом, бедствие за бедствием. Робость, летаргия, безнадёжность — вот, что мы видим! Миллионы людей потеряли свои сбережения, миллионы остались без работы! Но люди, виновные в наших несчастьях, всё ещё у руля! Мы их уничтожим!

Что из этого и какие эмоции у вас вызывает?.. Боже упаси нас от того, чтобы хоть кто-то из «белых воротничков» выдавал речи подобные второй.

И, кстати, кричать можно не только на площадях, в залах или видеообращениях. Но и в тексте, используя одни лишь ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ!!!

…Пандемия коронавирусной инфекции — сама по себе огромное несчастье. Так она ещё наслоилась на существующие социально-экономические проблемы, внутренние политические противоречия и интересы внешних игроков.

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Фото и иллюстрации из интернета.

Окончание следует.

Примечания:

[1]. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/disinformation-and-coronavirus.

[2]. https://www.wired.co.uk/article/5g-coronavirus-conspiracy-theory; https://www.bbc.com/russian/news-52284859; https://www.bbc.com/russian/features-52256074.

[3]. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-51271037; https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/qanon-supporters-and-anti-vaxxers-are-spreading-a-hoax-that; https://www.businessinsider.nl/coronavirus-conspiracy-bill-gates-infowars-2020-4?international=true&r=US.

[4]. https://www.nytimes.com/2020/03/13/business/media/trish-regan-fox-hiatus.html?searchResultPosition=2; https://www.rightwingwatch.org/post/josh-bernstein-the-coronavirus-outbreak-is-a-democratic-and-chinese-conspiracy-against-trump/.

[5]. https://trends.rbc.ru/trends/social/5ed01d3d9a79470313e28c79.

[6]. https://www.the-village.ru/village/city/ustory/378661-dessidenty.

[7]. https://www.currenttime.tv/a/covid-19-conspiracy/30494818.html.

[8]. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47224739.

[9]. https://trends.rbc.ru/trends/social/5ed01d3d9a79470313e28c79

[10]. https://nauka.tass.ru/nauka/7858811.

[11]. https://nauka.tass.ru/nauka/7858811.

[12]. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0147905&type=printable.