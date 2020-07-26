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В каждом из регионов страны надо ускорить открытие цехов по пошиву одноразовых медицинских масок и средств индивидуальной защиты, об этом на заседании Республиканского оперативного штаба заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Для обеспечения населения и медицинских работников масками и средствами индивидуальной защиты на местах следует открыть цеха по их изготовлению. Руководители областей должны ускорить работу в этом направлении. При этом цены на такие изделия должны оставаться доступными для сограждан», — сказал глава правительства.

Наряду с этим премьер-министр поручил ускорить работу по обеспечению каждого региона аппаратами компьютерной томографии.

«Все регионы нужно обеспечить аппаратами компьютерной томографии. Полпреды в областях ответственны за доставку и оперативное подключение их к работе», — сказал Кубатбек Боронов.

На заседании обсуждены также правительства по устранению дефицита лекарственных средств. Министерству здравоохранения поручено контролировать вопрос непрерывного обеспечения регионов требуемыми медикаментами. Вместе с тем профгосорганам предстоит обратить особое внимание на дезинфекцию общественных мест, улиц городов и районов страны.

Другое задание — по всей стране активизировать работу по подготовке медицинских учреждений к осенне-зимнему периоду с покупкой в том числе необходимого оборудования.

«По прогнозам специалистов, вторая волна эпидемии ожидается осенью. Поэтому все медицинские учреждения должны быть готовы к любому сценарию. Во всех больницах, кроме прочего, надо установить проветривающие устройства», — сказал глава правительства, вместе с этим поручив уделить пристальное внимание здоровью медицинских работников, работающих с больными COVID-19.

«Среди медицинских работников много тех, кто, выполняя свой долг, также заболел. Мы должны позаботиться о наших медиках и сделать всё возможное для сокращения количества таких случаев», — резюмировал Кубатбек Боронов, обратив внимание на необходимость предотвращения тяжёлых осложнений, вызванных пневмонией.

«Некоторые люди думают, что у них обычный грипп, и лечатся в домашних условиях. Тем самым они запускают болезнь. С такой категорией заболевших надо более плотно работать», — заключил премьер-министр.