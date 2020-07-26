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Президент Сооронбай Жээнбеков и министр образования и науки Каныбек Исаков в режиме онлайн обсудили меры по организации учебного процесса в условиях пандемии коронавирусной инфекции, цифровизации системы образования, её текущее состояние и перспективы развития.

Каныбек Исаков сообщил, что итоги 2019/2020 учебного года подведены согласно антикризисному плану, разработанному в марте текущего года. Предметные комиссии на основе четвертных, полугодовых оценок, с учётом участия учащихся в различных конкурсах, олимпиадах вывели итоговые оценки. Экзамены для студентов вузов и учащихся средних профессиональных учебных заведений проведены в онлайн-формате с помощью цифровых технологий. Для изучения передового опыта, современных образовательных методик, внедрения эффективных практик по их применению проведён республиканский конкурс учителей «Цифровая педагогика». Успешно прошло и тестирование «Алтын тамга» с соблюдением всех санитарных требований для выпускников, претендующих на получение аттестата особого образца. В реальном режиме состоялось общереспубликанское тестирование с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, в котором приняло участие более 43 тысяч учащихся по всей республике.

Министр добавил, что приём абитуриентов в высшие и средние учебные заведения на 2020/2021 учебный год полностью осуществляется в онлайн-формате. Для этого разработана автоматизированная информационная система «Абитуриент онлайн». Отметил, что в новом учебном году образовательный процесс в первой четверти ожидается в дистанционном режиме. Но в случае улучшения эпидемиологической ситуации учащиеся смогут обучаться в реальном режиме. С августа начнутся вебинары для учителей по преподаванию в онлайн-формате. В настоящее время при министерстве действует экспертно-консультативный совет, состоящий из педагогов-практиков, экспертов, менеджеров в области образования, занимающийся выработкой решений и рекомендаций по организации учебного процесса в сложившейся ситуации. Совместно с Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос увеличения бюджетных квот по узкой профилизации клинических ординаторов по специальностям: эпидемиолог, инфекционист, вирусолог, пульмонолог.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что распространение заболевания не должно влиять на проводимую работу. Подчеркнул, что наряду с решением текущих проблем, обусловленных пандемией, следует прорабатывать вопросы совершенствования системы образования на перспективу. Он особо отметил, что главное богатство страны — люди, задача государства заключается в создании всех условий для развития интеллектуального потенциала подрастающего поколения. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции важность цифровизации системы образования приобрела ещё более актуальный характер. Призвал извлечь максимальный опыт из сложившейся ситуации, совершенствовать цифровое образование с использованием современных, передовых технологий.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.