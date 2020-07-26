Военврачи спешат на помощь
Для оказания комплексной помощи в борьбе с пандемией COVID-19 на аэродром в Канте прибыл спецборт с группой военных врачей Минобороны России.
Медики прибыли с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, кислородными концентраторами, пульсоксиметрами и лекарственными препаратами.
20 человек в составе шести врачебно-сестринских бригад совместно с кыргызскими военврачами окажут практическую и консультативную медпомощь военнослужащим, членам их семей и ветеранам на базе двух военных госпиталей в Бишкеке и Оше.
Это первая группа из запланированных в рамках договорённостей президентов Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина. Оказываемая российской стороной помощь является свидетельством высокого уровня кыргызско-российского стратегического партнёрства.
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