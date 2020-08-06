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Что нас объединяет?

События, имеющие огромное значение в истории нашего многонационального государства и общества, стали не только всенародными праздниками, но и частью жизни каждого из нас.

Вот с глубоким волнением и надеждой мы встречаем Новый год с нарядной ёлкой и долгожданными подарками от Деда Мороза (Аяз Ата). В феврале поздравляем мужчин с Днём защитника Отечества. С душевным трепетом, морем цветов ожидаем весенний праздник женщин. Прогрессивный мир 12 апреля (с 1961 года) отмечает Международный день полёта человека в космос. Мир помнит лучезарную улыбку Юрия Гагарина и его «Поехали!»

Май полон многими событиями, начиная со Дня международной солидарности трудящихся 1 мая, постепенно ставшего праздником цветущей весны, любимых песен и дружеских встреч.

Текущий 2020-й ознаменован эпохальным событием — 75-летием Великой Победы над «коричневой чумой» ХХ века. В народной памяти навечно, как 22 июня 1941 года «…без объявления войны германские войска напали на нашу страну…» Благодаря героическому подвигу всего советского народа фашистская Германия потерпела крах. И мы благодарны старшим поколениям за сегодняшний мирный день, за торжественные и значимые события в судьбах страны и народа.

Закон о всенародном празднике — Дне Конституции принят 5 мая 1993 года.

Символичен Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Этот счастливый праздник радует обильным цветением земли, разноголосьем пернатых, задорным смехом и сиянием детских глаз.

Важным событием в истории республики является 31 августа — День независимости Кыргызстана как суверенного демократического государства.

Жизнь общества богата значимыми событиями, но сейчас речь лишь о некоторых из них.

Так, с началом осени вновь повсюду зазвучат бодрые голоса детей. Заливистый школьный звонок начинает новый учебный год и зовёт на творческие уроки знаний. 21 сентября отмечается День государственного языка. Октябрь — середина осени — известен торжественными событиями. С поздравлениями, добрыми пожеланиями и благодарностью обращаемся в День учителя к своим наставникам, а в Международный день пожилых людей (1 октября, с 1991 года) и к старшему поколению.

Днями истории и памяти предков объявлены в нашей республике 7 и 8 ноября. «Память — мера человеческой личности, её духовности… Память ещё и крылья, дарованные человечеству. Это — то, что поддерживает наши связи с миром, что помогает преодолеть текучку повседневности и подняться к высотам духа…» (Ч. Айтматов).

Жизнь продолжается. И мы вновь с волнением и надеждой встречаем Новый год с нарядной ёлкой и долгожданными подарками от Деда Мороза. И Земля всё так же вращается вокруг своей оси и Солнца. «Феномен вечности заключается в бессмертии идеи и духа». Ч. Айтматов.

Традиции народных ритуально-обрядовых праздников

Наблюдая за природными явлениями, человек заметил их закономерность и связь с трудовыми и жизненными событиями.

«Декабрь год кончает и зиму начинает». Зима известна народными обрядовыми праздниками. 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Ему предшествуют святки. Звучат песни-колядки с добрыми пожеланиями каждому дому, близким и родным.

— Коляда, Коляда,

Рождество привела.

Коляда, Коляда,

Пришла на двор

по снежному полю.

Пришла прославлять,

Хозяев величать,

Всем здравица желать.

Ой, Коляда! Коляда!

Ты бываешь, Коляда,

Накануне Рождества.

А 19 января отмечают Крещение Господне. Звон церковных колоколов сопровождает торжественное богослужение, проповедующее идеи добра и любви к ближнему. Зима славится не только традиционными праздниками, но и морозами — рождественскими, крещенскими и другими. И февраль многими воспринимается месяцем с крутыми метелями и вьюгами и названия есть ему — лютень, крутель.

Предки кыргызов ещё в древности определили 40 самых студёных зимних дней и дали им название — Чильде, мифический дух мороза. Чильде баба (дед Чильде) насылает стужу, и предки-кочевники с молитвами обращались к нему, умоляя защитить детей и сохранить от джута (падежа) скот.

Окончание зимы отмечалось празднованием всеми любимой озорной Масленицы со звенящими бубенцами, играми и забавами. Символы Масленицы — гора блинов с кипящим самоваром и сжигание соломенной куклы Масленицы — с надеждой на предстоящий богатый урожай.

За Масленицей следует Великий пост — предвестник знаменательного христианского праздника — Светлого Воскресения Христова, Пасхи. Основные идеи праздника — идеи смирения, терпения, любви и всепрощения. Весной, в дни мартовского равноденствия, весь мусульманский мир встречает великий праздник возрождения, обновления земли — Нооруз. Под ликующими лучами солнца земля просыпается и начинает вновь сиять многоцветьем.

«Мына март жаўырды — Нооруз келди» («Вот март обновился — Нооруз наступил»). В мечетях проходят службы. Символом Нооруза является ритуальное блюдо сїмєлєк из пророщенных зёрен пшеницы, мёда, топлёного масла. Нооруз — праздник надежды, веры в доброе и светлое.

Чем ещё известен месяц март? Дунганским праздником воздушных змеев (Фон Фынзы). Запускают воздушных змеев ранней весной, и чем выше и дальше они улетают, тем быстрее уносят с собой все невзгоды. Дунгане с 1877 года после подавления китайцами их восстания, перебравшись в долины Тянь-Шаня и на берега Иссык-Куля, стали частью многонациональной семьи на земле Кыргызстана.

Как много общего в традициях и обычаях народов, живущих плечом к плечу, бок об бок на этой единой благословенной земле.

У кыргызов есть шутка-прибаутка: «Кыргызда айран кєп — оруста майрам кєп» («У кыргыза айрана много — у русского праздников много»). Следует добавить, что и у кыргызов праздников не счесть.

В мусульманском мире среди десятков знаменательных событий и праздников торжественно отмечаются некоторые из них. Это Орозо — пост в месяц Рамазан. Орозо — время очищения души и тела от накопившихся обид, тягости дурных помыслов и поступков. В отличие от христианского, мусульманский пост довольно суров. В течение месяца от предрассветного намаза до вечернего заката не позволяется употреблять ни капельки воды, ни крошки пищи. Пост способствует свершению добра, проявлению сочувствия, сострадания, оказанию благотворительной помощи (садака).

После окончания 30-дневного поста мусульмане отмечают праздник разговения и поминовения — Орозо айт (Ураза байрам). Ритуальные обряды поминовения сопровождаются жертвоприношениями скота и обильными угощениями. И поныне потомки искренне чтят память умерших родственников и близких им людей (следует вспомнить родительский день у православных). В эти дни бедным, больным, нуждающимся, одиноким, многодетным выделяется материальная помощь (садака) за счёт добровольных взносов (деньги, вещи, продукты, предметы быта) других людей. Орозо — праздник благородства и щедрости.

На смену зимне-весенним знаменательным событиям приходит летняя суета. В начале тёплых дней предки кыргызов со всем хозяйством и скотом начинали кочевать на пастбища — джайлоо. Для успешной перекочёвки, благополучного устройства быта, защиты и сохранения хозяйства от различных невзгод устраивались ритуальные обеды-угощения — улюш (часть, доля). Приглашали родственников, друзей, соседей, звучали здравицы, пожелания, напутствия по поводу успешной летней кочёвки, от которой зависит жизнь в студёные зимние дни.

Июнь и в жизни христиан знаменателен ярким событием. На 50-й день после Пасхи наступает Троицын день (сошествие Святого духа на землю). Со временем Троицу стали воспринимать как яркий летний праздник, обожествляющий природу. Всё вокруг утопает в зелени, которая, по приметам, оберегает быт, дом от природных напастей, бедствий.

День 7 июля известен как ритуальный праздник — день Ивана Купалы, мифического духа воды, и сопровождается обрядовым массовым купанием. Считается, что в этот день трава наполняется целебными свойствами. И в эту же ночь, раз в году, расцветает таинственный папоротник. Тот, кто найдёт этот цветок, станет богатым. Июль — самый жаркий месяц лета, и человек спешит к воде. Вода всем миром воспринимается как святыня и источник жизни.

У кыргызов издревле существует культ природы — Жер-Суу (Земля и Вода), охватывающий просторы воды и земли.

Летом порою грохочут грозы, сверкают молнии. Славяне говорят, что Илья-пророк промчался на колеснице. С ним связывают судьбу урожая. Гадают: будет или не будет дождь? И труженики земли обращаются к силам природы:

Мать — сыра земля,

Берегиня великая,

Дарующая жизнь,

И владычица всего!

Сам Перун и Стрибог —

Слуги твои.

Прикажи им:

Стрибогу,

Чтобы тучи собрал

Он над полем моим,

И пусть Перун

Прольёт из них

Дождь,

Первый сноп

Тебе обещаю!

«Дождь, как из ведра, проливается — золотая пора, не теряй ни минуты зря», «летний день зиму кормит «, говорят в народе. Предки кыргызов грохот грома считали предвестником обильного ливня. Обрядовые мифические существа Маккай и Маккул сгоняли тучи и проливали дождь.

Быть, значит, осеннему празднику урожая — Чечкер (чеч — пятипалые вилы, используемые во время молотьбы).

«Жамгыр менен жер гїлдєйт, эмгек менен эл гїлдєйт» («С дождём земля расцветает, с трудом народ процветает»). Весь трудовой процесс знаменит оберегами и сопровождается, опять-таки по народному поверью, другими мифическими покровителями земли — Баба Дыйкан, Кыдыр аке. Однако народная мудрость напоминает об ответственности человека за свои действия, что «лёжа пищу не добудешь» и если «спишь до обеда, так не пеняй на соседа, что рано встаёт да в гости не зовёт».

И жизнь продолжается…

Жарким летом, через 70 дней после окончания Орозо-поста, 31 июля текущего года мусульмане будут встречать праздник Курман айт (Курман байрам). Если Орозо айт — праздник разговения и поминовения, то Курман айт — праздник жертвоприношений во имя жизни и живущих на земле. Курман айт преподносит уроки уважения к окружающему миру. Учит беречь его, радоваться ему. Помнить и хранить память о родных и близких, ушедших в мир иной.

«Человек, у которого нет памяти, нет истории, нет духовной биографии, запечатлённой в образах великого искусства, обречён на духовную нищету; он не готов к восприятию сложнейшей современной жизни». Неназойливо, доступно, лаконично сказано Ч. Айтматовым.

Дни Курман айта, как и всех других исламских праздников, отличаются обилием ритуальных угощений — разнообразием мясных блюд, восточных лакомств, фруктов, выпечки. В том числе популярны и всеми любимы боорсоки и лепёшки. И полные пиалы кумыса, по определению профессиональных знатоков и учёных с мировыми именами (В. Даля, Н. Постникова и И. Мечникова и др.), — степного бальзама от 100 недугов.

Праздники Ивана Купалы и Курман айт предшествуют долгожданной жатве.

«Летний день зиму кормит», «Тот хорош, у кого родилась рожь», «Уборка хлеба — всему венец» — и в ожидании праздника Чечкер звучали песни косарей, жниц, широко представленные в фольклоре.

«Песня жатвы»

Жните, жните, молодцы,

Поспешите, молодцы!

Вам богатырям не лень

Жать пшеницу и ячмень.

Не оставит пусть рука

На корню ни колоска.

Не оставит пусть рука

Ни зерна, ни стебелька.

Мил ячменный колосок,

Да и он пойдёт нам впрок.

Велико ль зерно пшеницы,

Да зимою пригодится.

Поспешите, молодцы!

Жните, жните, молодцы!

(пер. с кырг. Н. Гребнева).

«Работать споро — будут хлеба горы», «Кто не ленится, у того и хлеб родится», «Что есть в печи — всё на стол мечи», — говорят в народе.

Мелют, мелют, мелют жито,

Просевают через сито,

Просевают через сито

В деревянное корыто.

В том корыте хватит места,

Месят, месят, месят тесто.

В чёрном, чёрном казане

Хлеб печётся на огне.

Хватит хлеба всей родне,

Хватит и тебе, и мне.

(пер. с кырг. Н. Гребнева).

И на обильной скатерти появляется трудовой, тёплый, золотистый хлеб, воспетый народом: «Хлеб да вода — богатырская еда», «Сколько не думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь», — такова нескончаемая народная мудрость.

«…Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах, были города, сожжённые огнем и засыпанные песками, были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: «Остановитесь, не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за горами, за морями! Эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно — земли? Вот я — земля! Я для всех вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши раздоры, мне нужны ваша дружба, ваш труд! Бросьте в борозду одно зерно — и я вам дам сто зёрен. Воткните прутик — и я выращу вам чинару. Посадите сад — и я засыплю вас плодами. Разводите скот — и я буду травой. Стройте дома — и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечна, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна!»

Ч. Айтматов. «Материнское поле» (монолог Матери-Земли)

И жизнь продолжается…

Марьям ИРИСОВА.