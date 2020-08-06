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20 волонтёров «Центра инициативной молодёжи», которые активно помогают гражданам в период пандемии коронавирусной инфекции, получили путёвки на Иссык-Куль от торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова.

Как сообщает пресс-служба ЖК, спикер встретился с Эламаном Нурдиновым и Софией-Айданой Мурзаевой. Он поблагодарил их за неоценимый вклад в борьбу с распространением коронавируса.

«В столь тяжёлое для государства время вы проявили мужество, сплочённость, взаимопомощь и поддержку. Вы героически боретесь за жизни наших граждан, за каждую минуту их жизни», — отметил Дастанбек Джумабеков.

Ребята тоже поблагодарили главу парламента за оказанное внимание и проинформировали его о деятельности ЦИМ. По их информации, главная миссия организации — помощь нуждающимся гражданам.

Спикер отметил, что добровольцы выполняют тяжёлую работу, несут не только физическую, но и психологическую нагрузку. Им нужно восстановить силы. Поэтому он предоставил 20 ребятам путёвки в подведомственный пансионат Жогорку Кенеша «Алтын-Куль».

В заключение Дастанбек Джумабеков подчеркнул, что Жогорку Кенеш всегда открыт к сотрудничеству и готов рассматривать новые инициативы. Также волонтёрам вручили памятные подарки.