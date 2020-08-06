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(Продолжение. Начало в номерах от 10, 17 и 24 июля 2020 г.)

Мы продолжаем анализировать ситуацию, сложившуюся из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 в Кыргызстане.

Необходимые перемены

Экономический кризис 1990-х разрушил многие судьбы, но, с другой стороны, стал и временем мобилизации и возможностей. Тогда возникли известные теперь в Кыргызстане бизнес-структуры. К примеру, история швейной компании «Александра» началась с того, что её основательнице Эльзе Ким вместо зарплаты на фабрике выдавали махровые полотенца. Приходилось их продавать. Потом Эльза Петровна заметила, что если шить из них халаты, то можно вернее их сбыть. Так и зародилось производство — с одной швейной машинки в квартире.

Вот и с началом распространения SARS-CoV-2 в республике многие кыргызстанцы не растерялись. Моментально запустили производство масок и других средств индивидуальной защиты (правда, порой их качество всё ещё оставляет желать лучшего); антисептиков; дезинфекционных тоннелей; даже кислородных концентраторов и станций. Неизвестные швейные цеха или бренды-производители спортивной экипировки быстро переориентировались, а предприниматели, торгующие совсем иными товарами, включили маски в свой ассортимент. Другие бизнесмены наладили поставки из Китая СИЗ и тест-систем или создали курьерские службы. Владельцы магазинов активизировались в интернете, осваивая онлайн-продажи.

Да и в целом многим пришлось перевести в виртуальный мир бизнес, работу, обучение, концерты, богослужения… Честь и хвала человечеству за такие чудесные изобретения — интернет и сотовую связь.

Рядовые граждане, обладающие различными видами транспорта (авто, мотоциклы), предоставляли услуги такси, доставки продуктов и готовой еды.

Можно говорить, что коронавирус убивает предпринимательство. А можно перестроиться под новые реалии. Правда, для этого нужны ресурсы.

Но в целом тенденция такова, что кыргызстанцы, обманувшись кратковременностью режима чрезвычайного положения, не стали принимать долгосрочных мер. Локдаун закончился, но коронавирус никуда не исчез. Проблема осталась. А учредители компаний всё ещё не инвестируют в реформы, беспокоясь, что затраты могут оказаться напрасными. Но если посмотреть на весь мир, на другие страны, можно увидеть, как и бюджетная сфера, и бизнес меняются. Там понимают: эту пандемию можно взять под контроль, но, во-первых, нескоро, во-вторых, у людей сохранится страх, а в-третьих, никто не гарантирует, что нас не поразит новый смертоносный патоген.

Первое из новшеств — удалённая работа. Вообще-то, мысль стара. Но до сего дня начальники изо всех сил сопротивлялись идее из-за боязни ослабления контроля над сотрудниками. Между тем такое функционирование организаций имеет ряд преимуществ: экономия электроэнергии; решение проблемы дорожных пробок, загрязнения воздуха и шума в городе, переполненности транспорта; устранение конфликтов работников и улучшение производительности за счёт отсутствия отвлекающих факторов и оценки работы коллектива не по количеству часов, проведённых в офисе, а по результатам. Самое главное (из-за чего во время локдауна людей и рассадили по домам) — профилактика заболеваний. Переход компаний на «удалёнку» или хотя бы на сокращённую рабочую неделю, короткие рабочие дни, предоставление сотрудникам творческих дней (не выходных, а времени, когда труженик работает вне офиса) и т. д. — всё это приносит пользу всему обществу в целом. Один только пример: таким образом можно решить проблему привлечения в трудовой сектор лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас почти все рабочие места не оборудованы соответствующей инфраструктурой.

Во-вторых, нужно перестраивать рабочие места. Многие объявления о вакансиях написаны по одному шаблону и включают в себя обещания работы «в дружном молодом коллективе и современном офисе». По факту же это шумный опенспейс (большое открытое пространство, в котором сотрудники сидят все вместе), где трудно сосредоточиться на мыслительном процессе. Выход может быть в разграничении единых площадей перегородками, продуманном освещении, шумоизоляции и отказе (увы!) от централизованного кондиционирования (так как оно способствует разносу вирусов) в пользу маленьких вентиляторов на столах работников.

Исследования это подтверждают: в опенспейсах люди становятся на 5-30% менее эффективными в зависимости от склада личности и специфики деятельности. К тому же они много болеют: по данным журнала Scandinavian Journal of Work, работники просят больничный на 62% чаще, ведь в открытых офисах инфекции распространяются быстрее. Всё это в свою очередь наносит компаниям убытки [1].

Основатели Basecamp Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хэнссон внушают своим сотрудникам важность спокойствия. В книге «Не сходите с ума на работе» они пишут, что в офисах с открытой планировкой невозможна нормальная творческая деятельность, потому что для создания достойных продуктов профессионалы нуждаются в покое, тишине и уединении [2].

Некоторые СМИ пишут, что коворкинги (помещения для работы представителей разных организаций или фрилансеров, которые не могут позволить купить или арендовать отдельный офис) и коливинги (совместное проживание, например в хостеле) — это места, через которые постоянно проходит огромное количество людей, а значит, и инфекционных агентов. От них нужно отказаться хотя бы временно [3].

Третье. Переделывать интерьеры во всех публичных пространствах: ресторанах и кафе; супермаркетах и торговых центрах; рынках и общественных туалетах; библиотеках и театрах; кинотеатрах и отелях; школах и вузах; банках, аптеках и т. д. Пространства должно быть достаточно, чтобы кассовые стойки разместить на удалённом друг от друга расстоянии. Это вполне возможно, просто владельцам торговых площадей придётся уменьшить количество квадратных метров, сдаваемых в аренду под бутики. Они станут сопротивляться, разумеется, но, значит, государство должно обязать.

Экипировать всех кассиров и охранников респираторами и лицевыми щитками. Устанавливать пластиковые прозрачные перегородки, обустраивать отдельные кабинки из матового стекла. В зрелищных учреждениях разрежать ряды. В точках общепита убирать все рассадники инфекции, вроде распечатанных меню, солонок и перечниц, кнопок вызовов официантов. И всюду использовать сенсорные технологии (датчики движения для раздвигания дверей, включения освещения, подачи антисептика, жидкого мыла, воды, бумажных полотенец, сушки рук, откидывания крышки унитазов с автоматическим смывом). Конечно же — разметка, ограждения для соблюдения дистанции, электронные очереди. Вместо скамей — расставленные поодаль стулья.

На базарах разрежать ряды, устанавливать раковины с кранами для мытья рук. В аптеках, как и в банках, нужны кабинки из матового стекла. Всегда требовались — для конфиденциальности (людям, на самом деле, неловко, когда вся очередь слышит, что они приобретают). А сейчас и для эпидемиологической безопасности. Что касается транспорта, то службы такси должны предусматривать как минимум плёнку, как максимум — оргстекло в салоне авто, отделяющее водителя от пассажиров. От маршруток отказываться в пользу больших автобусов и троллейбусов. Возможно, автозаводы начнут выпускать новые модели: с рядами по одному креслу и пластиковыми перегородками…

Если бы рестораны воспользовались простоем во время локдауна, чтобы оформить интерьеры в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, сейчас они могли бы функционировать, не представляя угрозы для здоровья посетителей. Но они предпочли думать, что опасность минует, что всё само собой образуется.

Четвёртое. Пересмотр этикета. До нынешних времён правила хорошего тона позволяли рукопожатия, целование рук, передачу приборов, хлебниц, бутылок вина за столом и т. д. Коронавирус заставляет взглянуть на свод благородных манер по-новому. Когда ситуация улучшится и снова можно будет звать гостей, потребуется всё равно жить на новый лад. Хозяевам придётся рассаживать персон на безопасном расстоянии друг от друга и отказаться от практики использования общих подносов с закусками и салатниц, из которых гости раздаточными ложками набирают еду в индивидуальные тарелки. И никаких ухаживаний соседей друг за другом! Впору даже вспомнить распространённую в древности в странах Юго-Восточной Азии традицию маленьких индивидуальных столиков.

Пятое. Информационно-просветительская кампания. Нельзя ограничиваться одним лишь призывом мыть руки с мылом не меньше 20 секунд, не забывая про тыльные стороны кистей. Что толку от такого мытья, если человек пользуется общим куском твёрдого мыла и одним на всех тканевым полотенцем?! Если, помыв, снова закручивает кран, а потом берётся ладонью за дверную ручку? Людей банально нужно учить пользоваться сантехникой. Потому что в вузе, в котором я училась, как-то в августе сделали ремонт, обновив и санузлы, а в первые же дни сентября студенты сломали все новые краны и бачки.

Шестое. Развитие и распространение цифровых технологий, в том числе онлайн-платежей.

Японский опыт

Я бы посоветовала многому учиться у народов Юго-Восточной Азии, не только исторической специфике трапезы. Например, всем известно, что у корейцев и японцев не принято касаться друг друга: никаких рукопожатий, объятий и целований при встрече, только поклон! Никакого нарушения личного пространства! Если вы близко подойдёте к японцу, он отступит на шаг или два. Ещё несколько лет назад мы удивлялись повальному увлечению азиатов масками, а ведь у них оно связано со вспышками птичьего, свиного гриппов и двух прежних коронавирусных инфекций — SARS и MERS.

Я поехала в Японию в декабре 2011-го — в год Великого восточно-японского землетрясения, спровоцировавшего аварию на АЭС в Фукусиме. Первым пунктом моего посещения после прилёта стало Министерство иностранных дел (организатор визита). Когда мы с переводчицей-японкой вошли в холл здания, она подошла к стойке ресепшн и выдавила из бутылки с дозатором антисептик себе на ладони, а мне пояснила, что у них всюду ставят такие после птичьего и свиного гриппов. Для меня это было в новинку, хотя я всегда (ещё до того, как это стало массовым) имела в сумочке маленький пузырёк с санитайзером и влажные салфетки, а коллеги-журналисты из Турции приучали меня обрабатывать руки их турецким kolonya (одеколон).

Сразу после заселения в отель я увидела в номере один из знаменитых японских «умных» унитазов с пультом управления. И во все дни поездки — различные модели такого чуда японских инженерных разработок всюду. Кажется, что это всего лишь проза жизни, недостойная упоминания, но на самом деле это очень важный аспект заботы о нашем здоровье. В Японии туалеты почти хирургически стерильны, и во многих местах всё работает на сенсорных датчиках, так что можно ни к чему не прикасаться. Кстати, в кафе (да и во многих местах) посетители снимают обувь при входе, помещая её в камеры хранения. А для входа в клозет пользуются специальными тапочками. Ещё в точках общепита клиентам подают смоченные кипятком белоснежные махровые полотенца для рук. Официанты их уносят после каждого использования. Также, если в уборной на столике стоит корзинка со свёрнутыми в рулеты влажными полотенцами, японцы дисциплинированно бросают использованные в специальную урну. Это экологичнее использования бумажных салфеток, но точно не подходит для Кыргызстана: они все исчезнут в первый же час.

В тот год в стране моего пребывания отключили многие АЭС, поэтому жители экономили электричество и не пользовались кондиционерами, отворяя все окна для проветривания (в начале зимы в Токио всё ещё тепло).

Как я уже говорила, в Японии развито понятие личного пространства. Но, кроме того, действуют и правила дистанцирования. На эскалаторе нельзя становиться прямо на следующую ступень за человеком. На перронах нанесена специальная разметка, чтобы ожидающие пассажиры выстраивались в аккуратные шеренги. И жители Страны восходящего солнца действительно законопослушно стоят друг за другом строго по линиям. В торговых точках также всё расчерчено (во всяком случае, в токийском сувенирном магазине именно так). Во-первых, за длинным прилавком обслуживают сразу несколько продавцов. Это напоминает регистрацию и пограничный контроль в аэропортах и на автодорожных контрольно-пропускных пунктах. Перед прилавком на расстоянии метра (кажется, не помню) на полу нарисована красная черта, переступать которую можно только по приглашению кассиров. Напротив каждого из них — также обозначения, чтобы покупатели ждали в шеренгах, а не хаотично. Пока работник обслуживает одного клиента, другой ждёт за линией. Сотрудники всем делают замечания, чтобы не переступали её.

Наконец, оказалось, что нам всем нужно брать пример с японских хикикомори — затворников, добровольно избравших социальное дистанцирование в качестве образа жизни и в основном подрабатывающих фрилансом. К ним и в самой-то Японии относились неоднозначно, потому что там принято быть ответственным гражданином, работать в офисе от зари дотемна. Разумеется, как у любого общества, у японского есть свои недостатки. И это — традиция задерживаться на работе. Покидать рабочее место раньше других коллег и тем более начальства считается стыдным. Благодаря этому Страна восходящего солнца достигла технологического прогресса и экономического роста, но это же приводит к распространённости кароши (смерть от переутомления) и самоубийств. Переход на удалённую работу как раз поможет решить эту проблему.

Очень хочется надеяться, что мир наконец-то станет хоть немного более комфортным для интровертов, чуть менее экстравертоцентричным (такого слова пока нет, но пусть будет: это значит — удобным не только для экстравертов). Что наконец-то никто не станет заставлять интровертов обниматься с другими людьми, браться с ними за руки, участвовать в тимбилдингах с разными тактильными играми, работать в опенспейсах. Что мир станет и более приспособленным для мизофобов, социофобов, социопатов…

Нужно менять не только обустройство зданий, но и всю городскую среду в целом — тротуары, парки, площади, подземные и надземные переходы, привлекая для консультаций не только эпидемиологов, но и ЛОВЗ. Они подскажут, что непременно нужны поручни, пандусы, жёлтые разметка и наклейки, подсветка, звуковые динамики, подъёмники…

Изменившийся мир

Вот вам мировые примеры. Для начала об удалённой работе. Twitter позволил своим сотрудникам работать из дома даже после окончания пандемии. Facebook заявил, что разрешит большинству своих работников трудиться из дома до конца года. Аналогичны планы у Alphabet — учредителя Google. «Компании, занимающиеся технологиями, финансовыми услугами и страхованием, уже инвестировали в инструменты удалённой работы, и нет никаких признаков того, что они вернутся к старому способу ведения бизнеса», — говорится в статье CNBC [4].

Теперь о питании (и тут же о гостиничном бизнесе). Сеть Starbucks начала пересматривать свою бизнес-модель, решив развивать формат заведений без столиков [5].

В Японии журналисты из NHK вместе с инфекционистами из Университета Св. Марианны в городе Кавасаки провели эксперимент, чтобы показать, каким образом вирус может передаваться в ресторане. В нём участвовали 10 человек. На руки одного из них нанесли флуоресцентную краску, которая должна была изображать вирусное загрязнение. После этого люди в течение 30 минут свободно брали блюда со шведского стола. Когда включили специальный свет, выяснилось, что краска оказалась на руках всех десяти участников, а у трёх из них и на лице. Она передалась через крышку контейнера с едой, щипцы, которыми её накладывают, и ручку ёмкости с напитком [6].

Поэтому во всём мире владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса (HoReCa) внедряют новшества. Так, Mirror пишет, что систему «шведский стол» ожидает серьёзная трансформация. К примеру, клиентам в ресторанах отелей сети Mariott придётся стоять в очередях на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. Вдобавок передвижение гостей по залу ограничат чётким маршрутом, от которого нельзя отклоняться, а подавать заранее приготовленные и разделённые на порции блюда будут повара в специальных костюмах и средствах индивидуальной защиты.

Кроме того, в помещениях с обслуживанием по этой системе установят многочисленные защитные панели и изымут из общего пользования некоторые привычные предметы — к примеру, ёмкости с соусами, приправами и пищевыми добавками [7].

А вот Дэйв Джонсон, генеральный директор Aimbridge Hospitality — компании, которая управляет более чем 1 400 отелями известных сетей, таких как Hilton и Marriott, думает, что шведский стол вообще станет историей. При этом, по его словам, бассейны в гостиницах будут открыты для посещения, но места для сидения станут распределяться в соответствии с нормами социального дистанцирования [8].

В апреле министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой предсказал исчезновение шведских столов и любых других открытых буфетов в отелях из-за пандемии. Он заявлял, что постояльцев будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис «а-ля-карт». Кроме того, он предположил, что в ресторанах гостиниц из-за правил социального дистанцирования станет меньше столов. Также подобная участь может постигнуть и пляжи, где сократят количество шезлонгов и введут зонирование для семей.

На курортах Турции сохранят систему «всё включено», но с некоторыми изменениями для повышения уровня безопасности, сказал посол Турции в России Мехмет Самсар. По его видению, практика шведских столов останется, однако постояльцы перестанут накладывать еду самостоятельно — желаемые блюда им будет подавать персонал.

Джонатан Смит из Ассоциации британских турагентов (Abta) считает, что закусочные могут отказаться от системы самообслуживания в пользу обслуживания столов.

Многие склоняются к тому, что отели должны обеспечивать социальное дистанцирование. Например Патриция Йейтс, директор по стратегии и коммуникациям VisitBritain.

На немецких курортах владельцы гостиничного бизнеса думают о том, чтобы предоставлять в туристических целях лишь каждое второе койко-место. Из Италии поступило предложение изолировать лежаки на пляже и столики в ресторанах с помощью боксов из органического стекла.

Гостиничная сеть Avani Hotels наряду с высококачественными очистителями воздуха устанавливает антимикробные медные плёнки на поверхностях с высоким уровнем прикосновения — дверных ручках и кнопках лифта.

Сеть Hilton ввела новые санитарные правила, которые включают бесконтактную регистрацию, очистку ультрафиолетом и электростатическими распылителями, которые создают дезинфицирующий туман.

А Four Seasons сотрудничает с международным медицинским центром Джона Хопкинса в рамках своей программы здравоохранения Lead With Care. На каждом объекте сети появится свой санитарный инспектор, а комнаты будут дезинфицироваться ультрафиолетовым излучением.

А теперь о новых правилах пассажирских авиаперевозок. Это социальное дистанцирование в аэропортах и обязательное ношение масок в самолётах.

Для обеспечения расстояния между людьми аэропортам и авиакомпаниям придётся создать соответствующие предпосылки: перепланировать имеющиеся пространства или высвободить дополнительные, увеличить число работающих стоек регистрации, нанести соответствующую разметку. Предлагается также впускать пассажиров в различные зоны и на посадку небольшими группами, увеличить число автобусов, доставляющих их к самолёту. Всё это потребует большого количества персонала.

Среди предложений есть и такая мера: обязать улетающих уже при онлайн-регистрации перед полётом заверять, что они не болеют заразными болезнями и конкретно COVID-19. Возможен также выборочный контроль температуры.

Глава британского лоукостера Easyjet Йохан Лундгрен предложил не продавать билеты на среднее из трёх кресел в салоне лайнера и тем самым обеспечивать дистанцию между пассажирами во время всего полёта. Такая же идея озвучена относительно мест на проходе [9].

Первыми вопросами безопасности озаботились итальянские авиаконструкторы. Они предложили снабдить кресла в самолётах стеклянными перегородками. А сиденья посередине неожиданно оказались лишними. Как и курортные шезлонги без кабинок, и даже фуршетные столы [10].

В США Управление безопасности на транспорте (TSA) призывает пассажиров мыть руки с мылом в течение 20 секунд до и после процедуры досмотра.

В международном аэропорту Сянгана (Гонконга) тестируется аппарат, который за 40 секунд полностью дезинфицирует человека, уничтожая бактерии и вирусы на коже и одежде. Там же сейчас идут испытания роботов-уборщиков, которые ездят по залам и убивают микробы ультрафиолетовыми лучами.

Аэропорты, оборудованные электронными киосками для самостоятельной регистрации, призывают пассажиров активно ими пользоваться, чтобы уменьшить взаимодействие с другими людьми [11].

«Коронавирус — это последнее напоминание о том, что компании должны быть готовы к неожиданностям, для того чтобы сохранять устойчивость и гибкость своего бизнеса», — считает аналитик исследовательского центра GIO Келси Мариан [12].

* * *

И в заключение. Михаил Эпштейн, филолог, литературный критик в статье «Герой нашего времени. Как коронавирус меняет культурный код и место человека в современном мире» пишет: «Сегодня по-новому перечитываются даже до скуки знакомые хрестоматийные тексты. Например «Человек в футляре». Современный Беликов — герой самоизоляции, подающий пример гражданской сознательности и ответственности… То, что в прежние времена выступало приметой жесточайшей социопатии и мизантропии, сегодня становится чуть ли не образцом разумного эгоизма и достойного служения на благо человечества».

«Ноев ковчег, вообще мотив построения ковчега и спасения в нём — вот прообраз ситуации, которую мы переживаем сейчас, пытаясь собрать в наши дома всё, что нужно для многодневного, а возможно, и многомесячного пребывания в спасительном заточении», — размышляет он далее [13].

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Фото из интернета.

Окончание следует.

Примечания:

[1] https://archspeech.com/article/za-chto-ne-lyubyat-openspeysy-6-arhitekturnyh-oshibok.

[2] https://ideanomics.ru/articles/17805?fbclid=IwAR3cuLo_he8xKCZy0AS8cqDSWLqotLbE0V5FGHJDa94j-MVoOmI-7XlbfdF4.

[3] https://strelkamag.com/ru/article/epidemiya-strakha-ili-strakh-epidemii-kak-virusy-menyayut-nashi-doma-obraz-zhizni-i-ekonomiku-goroda.

[4] https://www.cnbc.com/2020/05/11/work-from-home-is-here-to-stay-after-coronavirus.html.

[5] https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/404873-potreblenie-kofe-v-mire-mozhet-sokratitsya-vpervye-pochti-za-10-let.

[6] https://www.youtube.com/watch?v=DyTxqWbqvXg.

[7] https://www.mirror.co.uk/travel/news/holiday-hotel-breakfast-buffet-rules-22262450

[8] https://quote.rbc.ru/news/article/5ec3f12f9a79472843904a72.

[9] https://p.dw.com/p/3bGi8.

[10] https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/04/27/146589/.

[11] https://www.bbc.com/russian/news-52524621.

[12] https://cutt.ly/OsIgzIv.

[13] https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/30/85165-geroy-nashego-vremeni.