Поделиться VK Print

Сайт посольства Кыргызстана в Российской Федерации в последние месяцы напоминает фронтовой бюллетень: почти ежедневно сообщается о бортах с соотечественниками, отправленными на родину, и в каждом сообщении содержится призыв к гражданам, не имеющим экстренных причин для возвращения, по возможности воздержаться от выезда домой, пока там не стабилизируется эпидемиологическая обстановка… Но число желающих уехать не тает. Нам отсюда, из Бишкека, этого не понять. Не понять было особенно три недели назад, когда здесь катастрофически не хватало медиков, лекарств, мест в больницах, а в России эпидемия уже пошла на спад… С этого начался наш разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Российской Федерации Аликбеком Джекшенкуловым.

— Аликбек Джекшенкулович, почему трудовые мигранты так рвутся домой, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация здесь по-прежнему сложная…

— Ну, во-первых, здесь находятся не только трудовые мигранты. Есть немало людей, которые приехали на медицинские консультации, лечение, операции и не могут вернуться из-за закрывшихся границ. Очень много студентов, обучающихся в различных городах России — как говорится, от Москвы до самых до окраин… Что касается трудовых мигрантов, то у кого-то болеют родители и надо быть рядом, или умерли близкие родственники… Жизненных ситуаций много. Поэтому в посольстве и создана комиссия с участием представителей диаспоры, которая индивидуально рассматривает каждое заявление от желающих вылететь.

Кроме того, не будем забывать, что лето — сезон отпусков. Люди работали по многу месяцев, запланировали возвращение домой, чтобы увидеться с родными, совершить какие-то важные дела. Все надеялись, что с наступлением жары, как вначале предполагали вирусологи, новый коронавирус погибнет, жизнь снова станет безопасной, и авиасообщение восстановится…

Я приведу цифры, которые помогут вам понять происходящее. Число граждан Кыргызстана, ежегодно пересекающих границу России в обоих направлениях (въезд и выезд), превышает 5 миллионов, включая следующих транзитом через её территорию. Динамика возвращения из РФ за 2014-2018 годы следующая: 2014-й — 572 341 человек, 2015-й — 603 075, 2016-й — 613 642, 2017-й — 646 724, 2018-й — 727 697.

Таким образом, по итогам пятилетки в среднем ежегодно из России возвращалось 608 459 человек или 50 704 человека ежемесячно. Необходимо учитывать, что до приостановления воздушного сообщения количество авиарейсов из России в Бишкек и Ош составляло примерно 50 в неделю.

Вот и получается, что мы сейчас еженедельно отправляем чартерными рейсами 800-1000 человек, а ежедневно поступает ещё две тысячи новых заявлений. У нас в данное время все 20 сотрудников посольства заняты приёмом граждан.

Хорошо, что в последние недели самолёты стали вылетать также из регионов — Новосибирска и Екатеринбурга. Это немножко ослабило напряжение. Если в июне было организовано 12 авиарейсов, то в июле уже 35.

Всего, начиная с 20 марта и по 5 августа, мы отправили на родину 24 944 соотечественника в общей сложности из 21 региона России: из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Сургута, Иркутска. Вывозили также автобусами из Самарской и Оренбургской областей через террриторию Казахстана.

Работа по поиску маршрутов возвращения и увеличению числа рейсов продолжается. Со следующей недели из Москвы планируются не два-три рейса, как было в последние месяцы, а пять-шесть, то есть почти каждый день.

— Сколько всего на сегодня желающих вернуться?

— Поступило порядка 15 тысяч заявлений. Но, как я пояснял выше, не следует вести отсчёт с этой цифры и полагать, что она изо дня в день должна таять. Вся надежда на возобновление регулярного авиасообщения. Только тогда постепенно сойдёт на нет очередь желающих улететь.

— Как отразилась пандемия на товарообороте между Кыргызстаном и Россией? Сократился ли его объём? Я имею в виду прежде всего поставки из Кыргызстана.

— В этой сфере статистика, как и следовало ожидать, демонстрирует спад. Причём показатели особенно неутешительны для Кыргызстана. За январь-май товарооборот между нашими странами составил всего $638,5 млн., в том числе импорт из Российской Федерации — $553,1 млн., экспорт из Кыргызстана — $85,4 млн. В прошлом году за этот же период показатели соответственно составили: $742,2 млн.; $559,2 млн.; $143 млн. Как видите, произошло явное уменьшение. В целом объём двусторонней торговли упал на 14%, при этом кыргызстанский экспорт — на 40,3%.

Данные о взаимной торговле за второй квартал Федеральная таможенная служба РФ ещё не выдала, но ожидается, что они тоже покажут снижение объёма экспорта из Кыргызстана.

— Чем торгуют друг с другом на данный момент наши страны?

— Российская Федерация поставляет продукцию химической промышленности (фармацевтические товары, пластмасса, резина и изделия из них, мыломоющие, парфюмерно-косметические, органические и неорганические химические вещества и т. д.); нефтепродукты; продовольственные товары и сельхозсырьё (подсолнечное масло, шоколад, хлеб, мучные изделия); чёрные металлы, стальные прутки, древесину и изделия из неё; продукцию машиностроения (оборудование и механические устройства, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта и их части, разные аппараты); бумагу и картон.

Кыргызстан экспортирует в основном одежду, продтовары и сельскохозяйственное сырьё (овощи, фрукты, молочную продукцию, табак), электротехническое оборудование, запасные части (в т. ч. лампы накаливания, радиаторы), хлопок-волокно, лом и отходы металлов.

— У нас сейчас в разгаре сезон персиков, арбузов и дынь, иссык-кульских абрикосов, смородины и вишни… Интересно, до Москвы они доходят?

— Доходят, но объёмы незначительны.

— Нынешний год был объявлен перекрёстным между Кыргызстаном и Россией. Мы хотели провести Год России у себя, Россия — Год Кыргызстана, долго готовились к этому, задумали масштабную программу. О каких не проведённых из-за пандемии мероприятиях вы сейчас можете сказать с сожалением? Обсуждается ли возможность всё-таки провести их, но позже?

— К большому сожалению, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в Кыргызстане, и в России оказались вынуждены отменить или приостановить все культурно-массовые мероприятия. Кроме того, из-за острой необходимости направить основные финансовые средства на противодействие распространению вируса пришлось значительно сократить бюджетные средства государственных и муниципальных органов власти. Поэтому встал вопрос о том, чтобы пересмотреть и актуализировать Сводную программу перекрёстного года. Российская сторона в лице Министерства культуры проинформировала о возможной реализации мероприятий в более поздние сроки в зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации. Кыргызская сторона в свою очередь предлагает провести часть программы в этом году с августа по декабрь — разумеется, при условии стабилизации ситуации, остальные мероприятия ввиду ограниченности финансирования перенести на следующий. В общей сложности мы предлагаем провести в этом году более 40 мероприятий. Восемь из них в онлайн-формате: например, совместное исполнение популярных песен эстрадными исполнителями наших стран, чтение монологов и отрывков из произведений Ч. Айтматова и А. Пушкина актёрами театров, совместное исполнение оперы из репертуара народного артиста СССР Б. Минжилкиева в честь его 80-летнего юбилея.

— Начиная деятельность на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла в Российской Федерации, вы провели ряд встреч с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, предложив открыть или увеличить квоты для обучения кыргызстанцев в российских университетах. Сколько всего вузов готовы там принять наших ребят и какова общая квота на этот год?

— В 2019-2020 учебном году Россия выделила Кыргызстану 366 мест на обучение в образовательных организациях. Фактически от наших ребят поступили 2 584 заявки. На новый учебный год, как и обещал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, квота не сократилась, составив 370 мест.

На сегодня в 464 российских вузах обучаются 15 557 кыргызстанцев. Из них 6 567 за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.

— Какими новыми специальностями пополнился перечень профессий, которые можно приобрести в России?

— На современном рынке труда всё более востребованными становятся специалисты, разбирающиеся сразу в нескольких областях. В первую очередь это связано с развитием технологий. Российские вузы предлагают иностранцам программы, которые затрагивают углубленное изучение современных наук, например IT, робототехники, физики, биохимии. Можно также освоить ядерную медицину — современный раздел, связанный с использованием радионуклидных препаратов и лучевой терапии для диагностики и лечения различных заболеваний.

— Пандемия выявила катастрофическую нехватку в Кыргызстане вирусологов и эпидемиологов. Ведутся ли переговоры с российской стороной о предоставлении в будущем целевых квот по этим специальностям для наших ребят?

— Безусловно, текущая ситуация выявила нехватку в Кыргызстане вирусологов и эпидемиологов. Поэтому мы сейчас ведём переговоры с российской стороной об увеличении квот для кыргызстанцев по этим и другим медицинским специальностям.

Всего в медицинских вузах РФ обучается З4l студент из нашей страны, в том числе 70 — на бюджетной основе, 271 — на коммерческой. При этом по квоте приняты 36 из них.

Как показывает анализ, наиболее привлекательными для наших ребят, поступающих в российские вузы, пока являются специальности «клиническая медицина», а также «экономика и управление».

— Хотелось бы узнать, опыт каких стран в противодействии пандемии вы, как дипломат, считаете наиболее успешным и показательным для других государств?

— На мой взгляд, поучителен опыт Малайзии, Южной Кореи, Новой Зеландии. Из стран Европы — Германии. В Новой Зеландии очень рано объявили карантин. 19 марта полностью запретили въезд для иностранцев. К 25 июля в стране было зарегистрировано всего 1 556 случаев COVID-19 и 22 смерти, а выздоровели 1 513 человек. В Малайзии также ввели очень жёсткие ограничения: закрыли все государственные и частные учреждения, за исключением тех, которые связаны с важными государственными услугами. На сегодня там из 8 943 заражённых коронавирусом 8 607 уже выздоровели. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус хвалил стратегию, которую применила Южная Корея, и советовал странам адаптировать её опыт. В Малайзии количество выявленных случаев коронавируса, а также летальных случаев на 1 миллион населения такое же низкое, как и в Южной Корее. В Германии с населением в 83 млн. человек с начала вспышки COVID-19 выявили вирус у более чем 207 тысяч человек, из которых 9 тысяч умерли. Это намного меньше, чем в других государствах Европы.

— Спасибо за то, что несмотря на загруженность, нашли возможность ответить на вопросы.

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото предоставлено посольством Кыргызстана в РФ.