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Граница с Китаем открывает широкие перспективы, которыми мы не пользуемся

| августа 7, 2020
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Пандемия показала, как зависима экономика Кыргызстана от других государств. Пора двигаться от зависимости к взаимовыгодности. Разговор на эту тему с профессором Кыргызского национального аграрного университета им. К. Скрябина Нурудином КАРАБАЕВЫМ.

— Нурудин Абылаевич, общая опасность перед коронавирусом не повлияла на политические отношения между державами и на положение в горячих точках — как воевали, так и воюют. А что вы скажете о ситуации в экономике?

— Очевидно, что свирепствующий во многих странах вирус спровоцировал спад экономики. В мире уже бьют тревогу о серьёзном сбое процесса глобализации, о начале смены существующего мироустройства, и истеблишмент ведущих государств принимает экстренные меры для преодоления кризиса, вызванного пандемией. Если же говорить о Кыргызстане, то у нас ярко высветились все перекосы экономической системы, долгие годы завязанной на сфере услуг и потребления, подпитываемой деньгами мигрантов. На фоне пандемии мы стали уязвимы как в продовольственной, так и биологической (лекарства) безопасности, а также в пополнении подушки экономической безопасности на случай чрезвычайного кризиса.

— Какие же шаги нужно предпринимать в этой ситуации?

— Думаю, нам выдался шанс с выгодой использовать своё уникальное геополитическое положение и выступить в роли моста между ЕАЭС и Китаем, при этом уделяя особенное внимание привлечению громадного экономического потенциала приграничного соседа — нового лидера мирохозяйственного уклада — КНР. Проводя свои интересы путём выстраивания гибкой и дальновидной экономической политики, мы можем получить существенные бонусы для развития собственного производства и науки.

— В чём должна заключаться эта новая политика?

— Начнём с того, что, несмотря на оптимистические прогнозы, связанные со вступлением в ЕАЭС, доля Кыргызстана в товарообороте этого экономического союза по-прежнему карликовая: 0,5% (0,4% в экспорте и 0,7% в импорте), и ВВП на душу населения остаётся самым низким среди стран-участниц. Поэтому мы должны целенаправленно и активно продвигать в Евразийской экономической комиссии идею создания совместных предприятий. Особенно с ведущими государственными корпорациями России и Беларуси в русле решений Минского совещания ЕАЭС (июль 2020 года). Такая стратегическая линия правительства Кыргызстана способна вывести страну на траекторию устойчивого роста.

— Вы не в первый раз выдвигаете идею развития совместных производств с ведущими игроками ЕАЭС — Россией и Беларусью, однако с их стороны пока не видно стремления и реальных шагов к этому.

— Да, это так. В то же время истеблишмент России считает, что система глобального управления должна стать более справедливой, и в связи с этим власти РФ призывают к построению новой модели международных отношений, основанной на принципе всеобщей пользы, в первую очередь в рамках ЕАЭС. Такой постулат должен работать на деле, а не на словах, и от этого зависят перспективы развития ЕАЭС.

Кроме того, вы, наверное, обратили внимание на слова председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича на недавней инвестиционной конференции «От восстановления к устойчивому росту» с участием 42 государств? Он заявил, что, хотя 2020 год и стал настоящим вызовом для экономик стран ЕАЭС, но открываются новые возможности для их роста. И эти возможности он видит в том, чтобы создавать новые высококонкурентные производства, способные как обеспечивать потребности внутреннего рынка, так и привлекать внешних партнёров.

«Мы уделяем большое внимание созданию технологических цепочек. Если раньше экономики в рамках программ импортозамещения замыкались на собственные возможности, то сейчас мы говорим о том, чтобы локализация учитывалась независимо от того, в какой стране создана добавочная стоимость. Это открывает возможности для формирования рынка евразийских товаров», — цитирую М. Мясниковича.

Иными словами, ЕЭК делает ставку на крупный бизнес с государственным участием, то есть на создание мощных государственных компаний, которые с помощью госинвестиций будет реализовывать долгосрочные проекты. Ставится цель постепенно возобновить кооперационные производственные цепи в ЕАЭС, что является приоритетным направлением деятельности союза. Для достижения этой цели работает Банк развития стран ЕАЭС, с помощью которого принята карта индустриализации, предусматривающая проекты на общую сумму в $200 млрд. Кыргызстану необходимо прикладывать все усилия, чтобы привлечь часть этих проектов на кыргызскую ниву.

Пора кончать с неравенством в ЕАЭС, где приоритетом развития на принципах нового мирохозяйственного уклада пока пользуются экономические гиганты — Россия и Беларусь, а Кыргызстан, как развивающаяся страна, остаётся на периферии. Вследствие этого мы по-прежнему являемся источником рабочей силы в РФ, что порождает миграцию и социально-экономическую нестабильность общества.

— Каков же главный вывод?

— В рамках ЕАЭС требуется согласованная, притом комплексная программа развития периферийных стран, особенно Кыргызстана, граничащего с Китаем, что открывает, как сказано выше, большие перспективы для всего союза.

Конечно, одновременно правительству Кыргызстана нужно активно участвовать в развитии регионов, реанимируя там реальное производство. Справедливости ради надо сказать, что определённая работа в этом направлении ведётся, однако её придётся форсировать.

 — Поговорим о перспективах сотрудничества с Китаем, то есть о выполнении роли того самого моста, о котором вы говорили в начале интервью.

— Мы должны активно участвовать в реализации инициативы КНР «Один пояс, один путь». Ведь её стержнем как раз является реализация совместных инвестиционных проектов в целях повышения конкурентоспособности участвующих стран и благосостояния их населения. Развитие экономического сотрудничества с Пекином не противоречит интересам ЕАЭС, и здесь Кыргызстан может исполнить роль моста между экономиками стран союза и КНР.

Как известно, новый мировой лидер — Китай вышел на передовые позиции, успешно сочетая стратегическое планирование и рыночную самоорганизацию, государственный контроль за банковской системой и свободное предпринимательство, государственную собственность на объекты инфраструктуры и частный бизнес в конкурентных секторах экономики. Такая система хозяйствования привела к тому, что центр влияния в мировой экономике постепенно перемещается от прежнего гегемона — США в сторону КНР.

Проект «Один пояс, один путь» притягателен для участников тем, что его принципами провозглашены незыблемость суверенных прав государств, взаимное уважение национальных интересов, взаимовыгодность и неукоснительное соблюдение норм международного права.

Если посмотреть на основные составляющие «китайского пути развития» и на экономику Кыргызстана, то можно найти базовое сходство, что даёт нам плюсы в интеграционном процессе. Так, у нас сумели сохранить государственную собственность на недра, объекты энергетики и инфраструктуры — железные и автомобильные дороги. Кроме того, существуют законсервированные производственные площадки бывших заводов, где ещё теплится жизнь. В республике сосредоточены мощные государственные гидроэлектрические станции — энергетические гиганты Центральной Азии, построенные в советское время и давшие толчок индустриализации не только республики, но и региона. Благодаря этим мощным ГЭС у нас после развала Советского Союза не случилось катастрофического сценария со снабжением электроэнергией стратегически важных объектов экономики и системы жизнеобеспечения. Являясь источником чистой энергии, что тоже очень важно, гидроэлектростанции по-прежнему обеспечивают энергетическую безопасность Кыргызстана. К тому же водные ресурсы позволяют резко увеличить выработку электроэнергии путём строительства новых ГЭС.

Кроме того, в республике худо-бедно, но всё же развивается горнодобывающий сектор (рудники «Кумтор», «Макмал»), и есть золотовалютные резервы, которые можно с выгодой вкладывать в развитие реальной экономики и создание рабочих мест. Как видите, мы приглашаем инвесторов не с пустыми руками.

Очень важным фактором являются также хорошие условия, созданные в Кыргызстане для развития бизнеса, и демократические свободы. Развивается цифровизация, перекрывая кислород коррупции.

Всё это плюс удобное географическое расположение на евро-азиатском континенте дают республике возможность поставить на повестку дня строительство совместных предприятий со странами ЕАЭС и Китаем.

— Но для этого нужно, наверное, в первую очередь перестроить мышление. Ведь революции, как известно, начинаются в головах…

— Абсолютно верно. Со времени получения суверенитета прошло немало времени — 30 лет. Пора, наконец, проанализировать, что удалось сделать лучше, что — хуже, и с извлечёнными уроками двигаться дальше. К глубокому сожалению, мы не смогли сохранить машиностроение, перерабатывающую и текстильную промышленность, конкурентоспособное сельское хозяйство (производство тонкорунной шерсти, табака, мяса), уничтожили камвольно-суконный комбинат, хлопкопрядильные фабрики, вырубили 10 тысяч гектаров виноградных плантаций, поставив крест на выпуске винно-коньячных изделий из собственного винограда. Первые правители независимой республики забыли истину о том, что нормальный хозяин никогда не разрушит того, что построено, если есть возможность доработать, модернизировать, усовершенствовать.

Однако традиции, прежние заделы были настолько мощные, что удалось не только выжить, но и снова начать развиваться. Например, возрождается производство сахара в Чуйской долине, растёт экспорт фасоли, расширяется ассортимент молочной продукции… Этот кропотливый труд пробивает себе дорогу среди конкурирующих гигантов ЕАЭС. Стоит задача оттолкнуться от уже существующего уровня производства и идти по цепочке, постепенно увеличивая глубину переработки и приближаясь к конечным товарам, что отвечает высшим государственным интересам Кыргызстана.

Таким образом, нам предстоит поставить перед Евразийской экономической комиссией вопрос о широкомасштабной индустриализации КР путём создания совместных предприятий с Россией, Беларусью и кооперироваться в состав территориально-производственных комплексов ЕАЭС. Активно участвуя в международном проекте «Один пояс, один путь», построить совместные предприятия, которые должны работать на усиление торгово-экономической связи ЕАЭС и КНР с развивающими странами Азии — Индией, Ираном и другими.

Чем быстрее мы будем двигаться в этом направлении, тем лучше. Так как от пандемии, как сказано выше, больше всего страдают страны, у которых экономика завязана на торговле-потреблении и подпитывается денежными переводами мигрантов. То есть такие, как Кыргызстан.

Назгуль АСАНАЛИЕВА.

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