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На этой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с традиционным посланием к народу. В нём он определил курс политических, экономических и социальных реформ, необходимых для развития страны.

Казахстан, как и многие страны мира, столкнулся с множеством вызовов, связанных с пандемией коронавируса, и в послании отмечается, что часть поставленных задач направлена именно на преодоление кризиса постпандемического периода, на корректировку экономики, на улучшение социальной помощи населению. Одна из реформ, предложенных К. Ж. Токаевым, касается изменения госуправления.

«В условиях пандемии и кризиса действующая система госуправления работает на максимальных оборотах. Решение оперативных задач отнимает время и ресурсы, — говорится в послании. — Но ни в коем случае нельзя выпускать из виду дальний горизонт. Поэтому мною принято решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам».

Отмечено, что система государственного планирования должна привлечь в качестве полноценных партнёров частный сектор и общество. «Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам», — сказал глава соседнего государства. Он также объявил о сокращении числа чиновников: «Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удалённой работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать… В этом году следует сократить его на 10%, а в следующем — ещё на 15%. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году. В зависимости от результатов и с учётом цифровизации примем решение и о дальнейшем сокращении. За счёт сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшимся работникам». Более того, в Казахстане вводится факторно-балльная шкала для госслужащих, которая позволит оценивать их труд и станет мотивировать управленцев.

В нынешних условиях сохранение экономической стабильности, пожалуй, одна из первых задач каждого государства. Карантинные меры прервали и заморозили экономические связи как внутри каждой станы, так и во внешней торговле. Для Казахстана ситуация усугубляется и тем, что резко снизились цены на нефть, которая приносила определённую долю дохода в бюджет республики. И это выпадение соседи хорошо осознают.

«Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился. Следует быть готовыми к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка, — сказал Касым-Жомарт Токаев. — Поэтому новый экономический курс должен базироваться на семи основных принципах:

Справедливое распределение благ и обязанностей. Ведущая роль частного предпринимательства. Честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей. Рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики. Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа. «Озеленение» экономики, охрана окружающей среды. Принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом».

Опыт Казахстана, как соседней по региону страны, в выходе из кризиса в какой-то мере интересен и нам, поскольку похожие проблемы стоят и перед отечественной экономикой. Так же как и в нашей стране, особое внимание уделяется аккумуляции внутренних резервов. Один из упоров делается на развитие аграрно-промышленного комплекса. «Поручаю правительству совместно с бизнесом начать разработку качественно нового Национального проекта по развитию АПК на пятилетку, — резюмировал в обращении глава Казахстана. — Наши основные задачи: самообеспечение социально значимыми продовольственными товарами; стабильное повышение доходов миллионов сельских жителей; повышение производительности труда в два с половиной раза; увеличение экспорта продукции АПК в два раза».

Озвучен в послании достаточно большой объём предложений по поддержке малого и среднего бизнеса, где занята значительная часть населения. Здесь и налоговые послабления, и ограничение проверок, и государственное субсидирование процентных ставок по всем действующим кредитам в пострадавших секторах экономики. «Главным результатом работы по развитию МСБ должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%, а числа занятых — до 4 миллионов человек», — поставил цель Касым-Жомарт Токаев.

Среди заявленных задач — стать основной страной транзита в регионе. «Актуальным вопросом остаётся развитие транспортно-логистического комплекса. Конкурентоспособность Казахстана должна расти за счёт прорывных инфраструктурных проектов, привлечения новых стран и компаний, повышения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов… Задача — до 2025 года реконструировать и обеспечить дорожным сервисом 24 тысячи километров дорог, то есть все республиканские дороги».

Доступность приобретения жилья — проблема актуальная во многих странах. В соседнем государстве нашли новую модель софинансирования в этом вопросе — использовать часть пенсионных накоплений граждан. «В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас, — сказал Президент Казахстана. — Данная реформа станет также действенным инструментом «обеления» трудовых отношений, создания стимулов для участия в пенсионной системе».

В ряду стратегических направлений широкое применение цифровых технологий, более пристальное внимание государства к развитию медицины и, главное, изменение отношения к труду медицинских работников, а также борьба с коррупцией, улучшение системы образования и многое другое.

Кыргызстан и Казахстан связывают не только географическое соседство и общность исторических судеб, нас многое объединяет и сегодня, в том числе экономические двусторонние связи и пребывание в едином пространстве ЕАЭС, поэтому стабильное развитие соседнего государства важно для Кыргызстана, а позитивный опыт в реформах может в чём-то стать полезным и для нас.

Подготовил Дмитрий ОЗЕРОВ.