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Предвыборная агитация начинается в Кыргызстане 4 сентября, и мы решили подготовить вас к попыткам кандидатов манипулировать мнением избирателей и посоветовать несколько художественных фильмов, которые помогут лучше распознавать ложь. Для разнообразия в подборку, помимо политических картин, мы включили несколько комедий, мюзикл и парочку лент о психологическом воздействии.

В тексте есть спойлеры, без них не обойтись, потому что как иначе объяснить, почему именно мы рекомендуем ту или иную ленту к просмотру?

«Кандидат»

Снят в 1972 году в США, режиссёр Майкл Ритчи, в главных ролях Роберт Редфорд и Питер Бойл. Сценарий, впоследствии удостоенный премии «Оскар», написал Джереми Ларнер — человек, хорошо знакомый с политикой и выборами. Он писал речи сенатору Юджину Дж. Маккарти во время кампании последнего для праймериз (первичные, внутрипартийные, выборы) Демократической партии в 1968 году.

В фильме показана трансформация главного героя — Билла Маккея (Роберт Редфорд). Политтехнолог Марвин Лукас, специализирующийся на выборах (которого играет Бойл), ищет кандидата для демократов, который мог бы в Калифорнии противостоять республиканцу Крокеру Джармону. И предлагает стать им честному адвокату Биллу Маккею, сыну бывшего губернатора штата Джона Дж. Маккея. Билл соглашается только потому, что Лукас заверил его, что никто не ожидает его победы (молод и неизвестен), так что он может говорить избирателям и прессе всё, что ему вздумается. Максималист Маккей посчитал, что это хорошая возможность для распространения своих взглядов. Но в ходе предвыборной кампании ситуация меняется. Лукас заявляет кандидату, что тот рискует проиграть с большим отрывом, в то время как от него не ждали такого позора. Так что Билл позволяет другим людям управлять собой, придавая ему такой имидж, который больше нравится электорату. А в итоге побеждает. Выходит, его дурачили с самого начала?..

«Кандидат» интересен тем, что показывает Калифорнию почти сразу после зенита славы хиппи. А этот штат и конкретно город Сан-Франциско являлись сердцем движения, исповедовавшего левые взгляды.

«Вся президентская рать»

И снова Роберт Редфорд. Только на этот раз в роли корреспондента Роберта (Боба) Апшера Вудворта, на пару со своим коллегой из газеты «Вашингтон пост» Карлом Бернстайном (Дастин Хоффман) расследующим Уотергейтский скандал. Такие журналисты действительно существуют, и фильм снят режиссёром Аланом Пакулой в 1976 году по их документальной книге. Лента получила четыре «Оскара», в том числе за сценарий.

Уотергейтский скандал своё название получил от вашингтонского архитектурного комплекса «Уотергейт» (отель, два административных и три жилых здания), в котором находилась национальная штаб-квартира Демократической партии США. Он разразился в 1972 году. За четыре месяца до президентских выборов (в которых республиканец и действовавший президент Ричард Никсон состязался с демократом Макговерном), июньской ночью в неё проникли пятеро взломщиков, чтобы сфотографировать документы и установить устройства для слежения и прослушивания, но их застигла полиция. Вудворт и Бернстайн в ходе своего расследования выяснили, что дело не ограничивалось только этим инцидентом, использовались и другие грязные приёмы, в том числе очернение конкурентов, а нити ведут прямо в Белый дом — замешанной оказалась «вся президентская рать». Правда, пока они распутывали клубок, Никсон успел переизбраться, но дальнейший ход событий привёл к его отставке в 1974 году.

При просмотре я удивлялась тому, что такое резонансное газетное расследование стало возможным в условиях тех времён: журналисты запросто звонили чиновникам, в Белый дом, и по телефону получали информацию, заявлялись в дома сотрудников Республиканской партии и записывали их слова в блокноты — никакого диктофона. В наши дни в Кыргызстане даже и аудиозапись не признаётся доказательством (нужно отправлять на экспертизу, чтобы узнать, не производился ли монтаж), а сведений никто не предоставляет, особенно госорганы. Уотергейтское расследование в нашей стране либо не случилось бы, либо не привело бы к значительным последствиям.

«Власть»

Снят режиссёром Сидни Люметом в 1986 году в США. Ричард Гир играет здесь успешного, известного, опытного и востребованного пиарщика Пита Сент-Джона. Он, словно скульптор из податливой глины, лепит из кандидатов те образы, за которые избиратель захочет проголосовать, продумывая всё: от причёсок до речей и агитационных роликов (вы ведь ещё по ленте «Кандидат» успели понять, что в политиках нет ничего настоящего, всё фальшивое, искусственное?). Так что прекрасно зная «кухню» изнутри, Сент-Джон не питает иллюзий относительно всех этих сенаторов, губернаторов и конгрессменов. Но есть один человек, которому он всё же верит, — его друг сенатор Сэм Хастингс.

И вот, благодаря журналистскому расследованию своей бывшей жены Элен Фримен пиарщик узнаёт, что Хастингс из-за своей дочери пошёл на сговор с Арнольдом Биллингсом, экспертом по связям с общественностью, и подал в отставку, чтобы оставить своё место бизнесмену Джерому Кейду (для победы последнего они и наняли Сент-Джона). Биллингс и Кейд в свою очередь выполняют заказ высокопоставленных арабов.

Иностранное влияние — нам ведь это тоже знакомо, не так ли? Баллотирующиеся кыргызстанцы очень любят кичиться связями с зарубежными лидерами и партиями. Помните, как в 2017 году встреча претендента на пост президента Омурбека Бабанова с казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым привела к тому, что после реакции главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на кыргызско-казахской границе застряли грузовые авто?

«Плутовство, или Хвост виляет собакой»

И снова Дастин Хоффман. Только двадцать лет спустя и в новой ипостаси. Барри Левинсон снял сатирическую комедию в 1997 году по мотивам книги Ларри Бейнхарта «Американский герой», а в 1998-м получил за эту свою работу Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля. СМИ пишут, что якобы Бейнхарт написал свой сатирический роман, предполагая, что операция «Буря в пустыне» (военные действия в Персидском заливе в 1991 году) являлась уловкой для переизбрания Джорджа Буша на второй срок.

«Хвост виляет собакой» — выражение, означающее, что какое-то не столь значительное событие затмевает то, что действительно важно. Вот и главному герою картины — пиарщику Конраду Брину (Роберт Де Ниро) в разгар президентских выборов нужно отвлечь внимание общества от сексуального скандала, в который угодил глава государства, желающий переизбраться. Брин решает заявить американцам о том, что США затеяли спецоперацию в Албании. Разумеется, никаких боевых действий нет, поэтому Брин обращается за помощью к кинопродюсеру Стэнли Мотссу (Хоффман), чтобы тот срежиссировал «войну»: вся она снимается в павильоне, а кадры передаются на ТВ для новостных выпусков. Всё возможно, когда твой кандидат — действующий президент.

Что интересно, когда лента снималась, у руля США стоял Билл Клинтон. Левинсон, Хоффман и Де Ниро даже встречались с ним во время съёмок, и тот спросил, о чём же картина, в ответ на что Хоффман что-то сочинил. А уже после её выхода, в январе 1998-го, американская общественность узнала о связи Клинтона с Моникой Левински.

«Мартовские иды»

Немного посмеявшись вместе с Левинсоном, возвращаемся к безрадостному кино. В 2011 году Джордж Клуни представил общественности свою режиссёрскую работу, в которой сам же и играл кандидата в президенты от Демократической партии и действующего губернатора Майка Морриса. Снял он свой политический триллер по мотивам пьесы Бо Уиллимона «Фаррагут-Норт». Политтехнолог Уиллимон в 2004 году во время президентских выборов работал в избирательном штабе Говарда Дина — кандидата от Демократической партии. СМИ пишут, что именно увиденные им события автор и описал. Но мне не удалось найти упоминаний сексуального скандала, связанного с Дином, я не специалист в американской политике, сорри.

Но вернёмся к «Мартовским идам». В штабе Морриса работает молодой пиарщик Стивен Майерс (Райан Гослинг). Так же, как Пит Сент-Джон из «Власти», он не верит никаким политикам, но этот заказчик его зацепил. Майерс хочет остаться с ним до самого конца его политической карьеры (и сделает для его победы всё от него зависящее).

И так же, как Сент-Джона, его настигает разочарование: он узнаёт, что Моррис изнасиловал юную стажёрку штаба Молли, а та в результате забеременела. Денег на аборт у неё нет, а признаться родителям-католикам боится. Дело даже не в страхе, а в репутации её отца — лидера Демократической партии. Сам же виновник оплатить удаление плода не хочет, считая, что девушка его дурачит.

В отчаянии Молли совершает суицид. Наутро кандидат даёт пресс-конференцию, сообщая журналистам, что это несчастный случай и что причин для самоубийства у погибшей не было. Он заявляет о своей скорби и выражает соболезнования её семье.

…Также хочу отметить ещё один аспект. В «Мартовских идах» репортёр газеты Ида Хорович, которую Майерс считал другом, предаёт его: она узнаёт информацию и, несмотря на его просьбу, публикует. Во «Власти» журналистка Элен Фримен копала под сенатора Хастингса, с которым была дружна в годы замужества за Сент-Джоном. Более того, желая раздобыть сведения, она заявляется в его дом и уверяет его дочь Клэр, что хочет возобновить общение: всё лишь для статьи. Оба поступка выглядят как ужасное предательство и цинизм. А между тем, не это ли журналистская беспристрастность? Возможно, у представителей прессы, так же, как и у политиков, не должно быть ни родственников, ни друзей, только народ и читатели (аудитория)? Звучит жестоко, но, наверное, каждый должен понимать, на что идёт, выбирая дело жизни…

«День выборов» и «День выборов — 2»

Что мы всё про американские да про американские страсти и ужасы? Просто в США любят эту тему, активно и серьёзно снимают, фильмов у них больше, да и выше вероятность, что вы их не видели. Но всё же давайте обратим взор и на соседей.

В 2007 году в России московский театр «Квартет И» представил экранизацию своего одноимённого спектакля. В 2016-м вышел фильм «День выборов -2». В обеих частях комедии креативная группа сотрудников радиостанции «Как бы радио» нанята для проведения PR-кампании кандидата Игоря Цаплина, за которым стоит олигарх Эммануил Гедеонович. Я бы даже больше посоветовала именно сиквел посмотреть, поскольку в нём интересно показаны грязные технологии: пиарщики Цаплина, чтобы избавиться от его конкурента Виктора Балашова, размещают по городу баннеры от имени того с обещанием «Я разрешу гей-парад», организуют акцию якобы ЛГБТ-сообщества в поддержку Балашова. В итоге от последнего отворачиваются даже его штабисты.

Электоратом легко манипулировать, играя на его страхе и ненависти: к китайцам, иудеям, масонам, гастарбайтерам, террористам, коммунистам, капиталистам, баптистам, северянам или южанам, «иностранным агентам» и инвесторам, феминисткам и геям и вообще всем «неарийцам».

«Слуга народа»

Украинский телесериал снят украинской же студией «Квартал 95» — компанией, занятой производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, созданной на базе команды КВН «95-й квартал». Первый сезон зрители посмотрели в 2015 году, премьера второго состоялась в 2017-м, а третьего — в 2019-м.

Фильм повествует о том, как скромный школьный учитель истории Василий Голобородько внезапно стал президентом Украины, и о том, сколь трудно — почти невозможно — оставаться в политике честным, да ещё и бороться с коррупцией и пытаться улучшить социально-экономическое положение страны. Этой политической «золушке» Голобородько приходится противостоять своим собственным домочадцам, жаждущим развести непотизм; всему простому народу, недовольному реформами; некомпетентным и алчным госслужащим; и этаким «трём толстякам»-олигархам, тайно управляющим всем госаппаратом с помощью денег.

Разумеется, не нужно слишком серьёзно относиться к «Слуге народа», мы же помним, что это всего лишь комедия. Некоторые меры, показанные в ней, либо популистские, либо и вовсе неправильные. К примеру, Голобородько, отчаявшись найти порядочных людей для постов министров и глав ведомств, создаёт команду из своих бывших одноклассников, причём председателем Нацбанка назначает прежнюю супругу (с которой в разводе, но тем не менее). В кино это обоснованно, но мы же знаем, что в реальности так делать нельзя. Мы, кыргызстанцы, отлично помним, что ничем хорошим не закончилась манера Акаева и Бакиева приводить во власть родственников и Атамбаева — своих водителей.

Но в целом сериал всё же очень поучителен, и потому я рекомендую его к просмотру. Интересен он ещё и не только своим содержанием, но и тем, что является инновационной политической технологией. Ведь мы все в курсе, что главную роль в комедийном многосерийном фильме исполнил тогда ещё продюсер и сценарист, комедийный актёр, некогда капитан команды КВН «95-й квартал», создатель и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. Ныне Президент Украины.

После его победы на выборах многие шутили в Кыргызстане, что местные комики и юмористы тоже могут баллотироваться (кстати, сейчас один идёт на парламентские выборы). Но при этом они забывают, что Зеленский не прямо со сцены Клуба весёлых и находчивых попал во власть. Во-первых, он ещё с 2013 года делал политические заявления и действия, акции. Во-вторых, у него был сериал (не односерийный полнометражный фильм, а целый сериал, заметьте!), и не тяп-ляп, а самый рейтинговый в стране, получивший международные награды, и которым даже Netflix заинтересовался. Так что экранный «Слуга…» — это, возможно, единственный пример предвыборной агитации, на которую претендент не только потратился, но ещё и заработал, и которую крутили в других странах. Который теперь нужно изучать с точки зрения воздействия на аудиторию: великая сила искусства! Один слоган фильма чего стоит: «История следующего президента».

В-третьих, в 2015 году, за день до выборов, 24 октября на улицах Киева появились палатки «народного президента Голобородько «. В рамках этой акции промоутеры раздавали киевлянам открытки с различными лозунгами — вроде и политическими, но шуточными. В-четвёртых, в 2016-м Зеленский зарегистрировал политическую партию «Слуга народа», а 31 декабря 2018-го в последние минуты до полуночи обратился к украинцам в телеэфире с новогодним обращением (мы же понимаем, что так делают только гаранты Конституции), заявив, что собирается выдвигаться на пост главы государства.

Одним словом, он проделал долгую и большую работу, тщательно готовил сограждан к мысли о своём президентстве. У него была стратегия, сценарий, если хотите. Он сделал то, что творили пиарщики и политтехнологи почти во всех предыдущих описанных мною картинах: срежиссировал победу. Вот только если те работали на других и оставались в тени, довольствуясь гонораром и негласной (часто лишь в политических кругах знают, кто их нанимал) славой профессионалов, то Зеленский решил, что он сам для себя может стать лучшим кандидатом.

Кто такой политик? — Просто говорящая голова, за которую другие (команда) решают, что говорить, как выглядеть. Нужно только иметь деньги либо что-то такое, за что другие будут готовы оплатить избирательную кампанию. Но если у тебя у самого есть и финансы, и «что-то такое», то почему бы и нет?.. (Я же не написала ничего, за что мне бы позвонили из украинского посольства?).

Разумеется, одного — даже самого гениального — сценария избирательной кампании самого по себе недостаточно для победы. Нужно ещё, чтобы процесс голосования и подсчёта голосов проходил честно, без административного ресурса. А иначе — у кого ЦИК, тот и победитель.

В завершение этой части хочу призвать кыргызстанцев не смотреть новые кыргызские фильмы до 4 октября: кто знает, а вдруг там вмонтированы 25-е кадры? (шутка).

«Эвита»

Эта биографическая лента выбивается из ряда всех перечисленных выше картин, но мне некоторые знакомые жаловались, что смотреть политическое кино, даже если это комедия вроде «Плутовства» Барри Левинсона, скучно. Так что пусть в мужском брутальном мире политики будет хоть одна женщина.

Эва Перон (1919-1952 гг.) не возглавляла страну, но авторитет супруги президента Аргентины Хуана Перона был велик среди населения. Она появлялась перед народом, выступала с политическими речами, активно помогала бедным (красуясь в нарядах от Диора и накапливая богатство) и даже создала свой благотворительный фонд, а также по поручению мужа совершила тур в Европу для налаживания международных экономических связей. Она возглавляла женское крыло перонистской партии и фактически являлась вторым лицом в государстве, добиваясь назначения на важные и прибыльные должности своих знакомых и родственников. Первая леди даже хотела стать вице-президентом, но из-за болезни отказалась от этой затеи, удовлетворившись титулом «духовного лидера нации».

Фонд «Эва Перон», по описаниям историков, проделал огромную важную благотворительную работу, но средства его складывались в том числе за счёт денег рабочих и служащих, профсоюзов, а на предпринимателей якобы давили, чтобы они жертвовали. Формально, будучи общественной организацией, она пользовалась государственной помощью и ресурсами. Да и в целом деятельность Эвы Перон способствовала укреплению авторитета и власти, точнее диктатуры президента.

Специалисты характеризуют политику Хуана Перона, прозванную перонизмом, как популистскую. С одной стороны, он сплотил народ, добился экономического роста Аргентины и провёл социальные реформы: искоренил безработицу, запретил детский труд, почти в два раза повысил заработные платы и внедрил выплаты 13-х, ввёл системы государственного здравоохранения и пенсионного обеспечения, оплачиваемые отпуска и бесплатные путёвки в дома отдыха, заморозил квартплаты, регулировал потребительские цены, предоставил избирательное право женщинам, разрешил развод.

С другой, он получил право избираться неограниченное количество раз, мог запрещать партии и организации, запретил забастовки, ограничил полномочия глав регионов, контролировал законодательную и судебную ветви власти. В 1955 году в результате военного переворота главу государства свергли. Возможно, Эва вместе с ним бежала бы в Испанию (как Майрам Акаева, глава фонда «Мээрим», в Москву), но скончалась от рака раньше — в 1952-м.

Как бы там ни было, история жизни Эвы Перон — яркая и впечатляющая. Младшая из пяти внебрачных детей, она выросла в бедности (поэтому в своих речах к «безрубашечникам» часто говорила о том, что она сама — плоть от плоти, кость от кости их), в юности, чтобы выжить, подрабатывала секс-работой и позированием для порножурналов. В 26 лет вышла замуж за 50-летнего Хуана Перона, в 27 стала первой леди и в 33 года ушла из жизни. Можно ли её обвинять в недостатках, когда она была слишком юна и наивна и в своей деятельности подчинялась супругу, служа его эхом, умудряясь в своих речах не произнести ни одного слова от себя? Но велики ли её заслуги? Заслужила ли она народную любовь и ореол святой? Да и насколько достойны их все те, кого массы боготворят — не только в Аргентине, во многих странах в разные времена?..

Вот какие вопросы ставит (и сам же на них отвечает) фильм «Эвита» режиссёра Алана Паркера, снятый им в 1996 году в Голливуде по одноимённому мюзиклу. В этой картине прекрасно всё: сюжет, музыка гениального композитора Эндрю Ллойда-Уэббера, хореография, Мадонна в образе Эвы Перон (премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль) и Антонио Бандерас в ипостаси Че, массовые сцены (беспорядки выглядят так романтично и захватывающе в искусстве; ну и, если честно, только там), постановка… Многие не любят мюзиклы. Но это точно не Дисней, здесь всё органично, и знаменитые песни «Не плачь по мне, Аргентина» и «Ты должен любить меня» (за неё лента получила «Оскар» и «Золотой глобус») хочется слушать снова и снова.

«Чужие среди нас»

Фантастический триллер «Чужие среди нас» («Они живут») режиссёр Джон Карпентер снял в 1988 году. Это фильм о манипуляции, нейролингвистическом программировании. Вообще, можно было посоветовать старую добрую «Матрицу» (1999 г.), но наверняка вы её уже видели.

Главный герой «Чужих…» Джон (Родди Пайпер) находит необычные солнцезащитные очки и, надев их, обнаруживает, что все рекламные щиты, обычные листки с рекламой, журналы, книги содержат тайные послания-внушения: «Подчиняйся», «Потребляй», «Никаких независимых мыслей», «Смотри телевизор», «Спи», а на деньгах написано «Это твой бог». Зомбирование масс происходит также с помощью телесигнала.

Как пишут СМИ, фильм является политическим высказыванием режиссёра, желавшего «показать фигу» президенту США (в 1981-1989 гг.) Рональду Рейгану.

«Фокус»

В этой криминальной трагикомедии (2015 г.) режиссёров и сценаристов Гленна Фикарры и Джона Рекуа, главные роли в которой исполнили Уилл Смит и Марго Робби, точно нет ничего политического. Но его, как и предыдущий, интересно посмотреть из-за нейролингвистического программирования.

Мошенник Никки Спёрджен на стадионе на деньги спорит с китайским (из Сянгана) богачом Ли Юань-Цзы. То они делают ставки на игроков, то на карты… и раз за разом Никки проигрывает всё более крупные суммы. Пока не предлагает Ли выбрать на поле любого игрока, а он угадает его номер. Затем он меняет условия и предлагает назвать число своей подружке Джесс. Та в бинокль смотрит на спортсменов и вдруг замечает среди них их с Никки друга Фархада — под номером 55. Эти цифры она и называет. Выясняется, что бизнесмен как раз их и загадал. Так что ему приходится отдать парочке два миллиона зелени.

В машине Джесс спрашивает у приятеля о причинах его уверенности в том, что китаец поставит на 55. В ответ на что аферист рассказывает, что он со своей командой подстроил всё так, что в тот день Ли постоянно повсюду видел это число — от отеля до стадиона. А также он уже встречал Фархада и подсознательно его запомнил. Так что, высматривая игрока, Ли Юань-Цзы зацепился взглядом за него, потом ещё заметил его номер и остановил свой выбор. Как он думал — интуитивно, а на самом деле, на уровне подсознания, в котором застряла информация, предусмотрительно подготовленная Никки.

…На выборах партии согласно жеребьёвке получат порядковые номера, под которыми будут значиться в бюллетене для голосования. Так что будьте бдительны: вдруг какой-либо из них взбредёт в голову тайно программировать нас на это число. Это тоже шутка. Но с долей правды. Вернее, с долями, с девятью десятыми.

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Статья иллюстрирована кадрами из фильмов.