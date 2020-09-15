Поделиться VK Print

Политическая партия «Кыргызстан» участвует в предвыборной гонке. Во вторник, 1 сентября, в Верховном суде не удовлетворили кассационную жалобу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (Центризбирком или ЦИК) на решение Административного суда Бишкека. В тот день возле здания ВС собрались представители и сторонники политических партий: помимо «Кыргызстана», также «Ата Мекен», «Бир бол», «Реформа», «Чоў казат» и другие. Если первые встретили решение высшей инстанции ликованием, то остальные — разочарованием.

Нелицеприятие

Речь идёт об отстранении «Кыргызстана» от участия в выборах. 25 августа ЦИК вернула политобъединению документы, предоставленные для регистрации списка кандидатов, в связи с тем, что их подало лицо, не предусмотренное законодательством (там его упорно называют «ненадлежащим»). Партия в свою очередь обратилась в Административный суд, который 27 августа решение комиссии признал недействительным. Центризбирком 28 августа внёс кассационную жалобу в Верховный суд.

Вернуть документы рекомендовала комиссии 25 августа рабочая группа ЦИК по приёму документов политических партий на выборах депутатов ЖК. Основанием стало нарушение требований статьи 61 Конституционного закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», которая гласит, что для регистрации списка кандидатов уполномоченные представители политических партий должны предоставить в Центральную избирательную комиссию не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18.00 часов местного времени следующее:

— решение политической партии о выдвижении списка кандидатов, заверенное подписью руководителя и печатью ПП;

— заполненные каждым кандидатом, включённым в список, специальные формы сведений с указанием биографических и других данных, копию паспорта, справку с места работы или учёбы, сведения об отсутствии гражданства иного государства, о судимости, письменное согласие на проверку гражданства;

— документ, удостоверяющий внесение избирательного залога.

Уполномоченный представитель политической партии «Кыргызстан» Э. Абильдиева 25 августа в ходе заседания рабочей группы сообщила, что накануне заболела и не смогла прийти лично. Представитель партии К. Исаев заявил, что бумаги сдал человек, имеющий доверенность. Но её так ЦИК и не предоставили.

Игра на вылет

А что с остальными? Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в течение десяти календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие выдвижения списков кандидатов законодательству и затем либо регистрирует, либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации.

ЦИК уведомила о несоответствиях в поданных документах следующие политические партии: «Актив», «Бутун Кыргызстан», «Демократическая партия Биримдик («Единство»), «Замандаш», «Мекеним Кыргызстан», «Мекен ынтымагы», «Ордо», «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов», «Республика», «Реформа», «Социал-демократы», «Чоў казат», «Ыйман нуру».

Позже «Мекен ынтымагы» и «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов» в установленные законом сроки устранили несоответствия в документах.

24 августа документы на регистрацию подали следующие политические партии (в алфавитном порядке): «Актив», «Бутун Кыргызстан», «Демократическая партия Биримдик («Единство»), «Замандаш», «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан», «Мекенчил», «Мекен ынтымагы», «Ордо», «Партия государственного единства и патриотизма Бир бол», «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов», «Республика», «Реформа», «Социал-демократы», «Социалистическая партия Ата-Мекен», «Чоў казат», «Ыйман нуру».

Ещё один проблемный «Кыргызстан»

Между тем назревает ещё один скандал. Турсунбай Бакир уулу написал заявление в Центральную избирательную комиссию с просьбой не принимать список кандидатов от партии «Бутун Кыргызстан». «В противном случае я оставляю за собой право обратиться в суд», — заключил жалобщик. По его словам, предоставленный перечень не соответствует тому, что приняли участники съезда партии 19 августа.

Ранее на пресс-конференции политик заявил, что он входил в первую двадцатку претендентов на места в ЖК, но позже в ней оказались якобы только те, кто согласился крупно профинансировать работу штабов и агитаторов. По его словам, это также стало причиной разрыва Темиром Сариевым союза с «Бутун Кыргызстаном». Адахан Мадумаров и партия заявление Турсунбая Бакир уулу никак не комментируют. ЦИК решила не отстранять политобъединение от выборов. Значит, ждём обещанного Бакир уулу судебного разбирательства?

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Фото из интернета.