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Президент Сооронбай Жээнбеков провёл заседание Совета безопасности в узком составе.

На заседании с участием руководителей госорганов, полпредов правительства в областях, мэров Бишкека и Оша рассмотрен вопрос о мерах по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года.

В своём выступлении глава государства отметил, что среди общественности много разговоров о том, что некоторые партии и кандидаты в депутаты парламента в массовом порядке меняют участки для голосования по форме №2 жителей городов и сёл для увеличения своего электората.

«Об этом пишут в прессе, социальных сетях. Но государственные и правоохранительные органы, местные власти не принимают против этого никаких мер. Вы уже сейчас создаёте в людях недоверие к выборам», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, отметив, что по всем подобным сообщениям в оперативном порядке должны проводиться проверки уполномоченными органами для принятия соответствующих решений в рамках законодательства.

«Мы готовы к проведению прозрачных выборов. Что нам сейчас требуется? Во-первых, на подобные заявления и сообщения надо реагировать оперативно. В случае подтверждения надо привлекать к ответственности. Если нет, то нельзя позволять провокаторам спекулировать различной информацией. Во-вторых, участковые комиссии должны «работать как часы» для обеспечения полноты прозрачности выборного процесса», — отметил Сооронбай Жээнбеков, подчеркнув особую важность реализации этих двух направлений, так как это залог бесспорного подведения итогов выборов и не даст повода отдельным лицам попытаться дестабилизировать обстановку в поствыборный период.

Сооронбай Жээнбеков ещё раз подчеркнул, что госорганам и местным властям предстоит проделать большую работу по предотвращению нарушений избирательного законодательства. И добавил, что подготовительная работа к выборному процессу проведена на должном уровне. Отметил готовность законодательной базы, участковых избирательных комиссий для проведения парламентских выборов открыто, демократично.

На заседании Совета безопасности о проводимой подготовительной работе к проведению парламентских выборов в условиях пандемии коронавирусной инфекции рассказали председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова и премьер-министр страны Кубатбек Боронов. Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев доложил о мерах по обеспечению общественной безопасности в пред- и поствыборный периоды.

Далее Президент призвал все политические партии и кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша строго придерживаться закона во время агитационных мероприятий.

«Действия политических сил не должны наносить ущерба общественно-политической стабильности страны. Нам нельзя забывать, что никому не позволено ставить под угрозу общественную безопасность и разделять народ Кыргызстана ради собственных амбиций», — отметил глава государства, напомнив, что формирование политической культуры находится в руках участвующих в выборах партий и их сторонников.

Президент призвал проводить агитационную кампанию в атмосфере взаимного уважения, а борьбу за голоса избирателей вести не распространением компромата и использованием «грязных» технологий, а опираясь на конкурентоспособность своих программ. Он добавил, что будут приняты меры против нарушений избирательного законодательства и фактов подкупа голосов. Вместе с этим подчеркнул, что партии обязаны проводить агитацию, не подвергая опасности здоровье граждан.

Сооронбай Жээнбеков обратился и к избирателям, отметив, что судьба парламента зависит от их воли и разумного выбора.

«Ваше мудрое и осмотрительное решение напрямую повлияет на будущее нашей страны. Призываю наших граждан не продавать свои голоса», — подчеркнул глава государства, отметив, что ЦИК следует взять под личный контроль все вопросы, связанные с выборами депутатов Жогорку Кенеша.

«Все территориальные избирательные участки и избирательные комиссии надлежит своевременно подготовить и технически оборудовать для непрерывной работы. Парламентские выборы должны стать максимально демократичными, открытыми и прозрачными, чтобы никто не сомневался в их результатах», — подчеркнул Президент, добавив, что правительству нужно оказать ЦИК полное содействие в проведении выборов, обеспечить эпидемиологическую безопасность в день выборов, а также во время агитации.

«Органы внутренних дел также должны оказывать максимальную помощь территориальным избирательным комиссиям в поддержании правопорядка на избирательных участках и прилегающих территориях», — заключил Президент Сооронбай Жээнбеков и призвал активизировать профилактическую и разъяснительную работу во всех регионах страны для предотвращения нарушений правопорядка и избирательного законодательства.

«Проведение честных выборов — главное условие дальнейшего развития нашей страны. Мы все должны приложить усилия для этого. Как Президент, я уже говорил, что открытость выборов обеспечим. Я делаю и продолжу эту работу. Моя главная задача как Президента — сохранить суверенитет, целостность, единство и порядок. Поэтому призываю политические партии, их сторонников и команды воздерживаться от противоправных действий во время избирательной кампании», — сказал далее Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил открытость гражданского общества, которое активно выражает свою контролирующую позицию и даст оценку противоправным действиям.

«Право выбирать партии, баллотирующиеся в парламент, остаётся за избирателями. Я уверен, что наш народ с большой ответственностью воспользуется этой исторической возможностью», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, особо отметив, что нельзя нарушать покой общества, препятствовать свободному выбору граждан.

«Мы обязаны провести выборы, не нарушая спокойной жизни граждан и мира в стране. Хочу ещё раз напомнить, что политическим силам не позволено разделять людей, нарушать мир в обществе и права граждан», — подчеркнул Президент, добавив, что независимо от того, какой бы ни стала борьба, всегда появится проигравшая сторона, в связи с чем политики и кандидаты должны отбросить свои амбиции и в случае проигрыша не провоцировать людей на незаконные действия.

«Нужно уметь проигрывать. Следует избавляться от старых методов, когда проигравшие выводили на улицы своих сторонников. Не нужно вовлекать граждан в грязные политические игры. Потому что такие явления отбросят любую страну назад. Наша страна не исключение», — подчеркнул глава государства, ещё раз отметив, что политические партии должны научиться думать о будущем страны, детей и сделать правильные выводы.

«Ещё раз напоминая своим соотечественникам о том, что интересы страны — превыше всего, призываю всех к политической ответственности и зрелости», — заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.

По итогам заседания принято решение. Ознакомиться с ним можно в следующем номере газеты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.