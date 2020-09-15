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В Казахстане в этом году празднуют 175-летие талантливого поэта, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика Абая Кунанбаева.

В поисках судьбы

Родители назвали будущего поэта Ибрагимом. Ибрагим Кунанбаев родился в 1845 году в Чингизских горах нынешней Семипалатинской области. Его семья принадлежала к местной знати; дед и прадед главенствовали в своём роду в качестве правителей. Отец Ибрагима Кунанбай занимал высокую должность в русско-казахской администрации края, являясь старшим султаном Каркаралинского окружного приказа.

Абай — это прозвище, означающее «внимательный», «осторожный», так нарекла его бабушка Зере. Отличительной семейной чертой его родственников со стороны матери было умение остро чувствовать жизнь, подмечать особенности характеров людей и точно и ёмко выражать свои мысли. Красотой мысли и языка отличался и сам Абай, достигнув высоких поэтических высот, одарёнными в этом смысле были его сыновья. По мнению исследователей творчества поэта, в детстве на него сильно повлияла бабушка, знавшая много сказок, легенд и других произведений устного народного творчества.

Годы жизни основоположника казахской литературы пришлись на непростое, переломное время в судьбе как Казахстана, так и Центральной Азии. Во второй половине XIX века века в регион приходит Российская империя, часть элит и народа приветствуют эти изменения, часть воспринимают болезненно. Сложными политическими процессами сопровождается присоединение, по-новому складываются судьбы государств и народов региона. Россия приносит часть своей культуры и служит мостом, через который к искусству и другим достижениям Западной Европы могут прикоснуться и народы Азии. Отец Абая, видимо, очень хорошо чувствуя время, отдаёт сына учиться в семипалатинскую русскую приходскую школу.

С другой стороны, Центральная Азия — перекрёсток культур, народов, религий. Здесь за тысячелетия накоплены образовательные и культурные традиции. Поэтому мальчик одновременно получает образование в медресе имама Ахмет-Ризы, где преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Будущий поэт знакомится с классической персидской литературой — текстами Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза. Так Абай соединит в себе знания, ценности и художественные приёмы Востока и Запада, и это, конечно же, повлияет на его творчество. Склонность к поэзии Кунанбаев проявил рано, уже к окончанию учёбы относятся его первые стихи.

Сейчас сказали бы, что Кунанбаев баловень судьбы: знатная семья, сам он одарён немалым талантом, казалось бы, обстоятельства благоволили ему. Но как сложно было найти себя, применить во благо талант, данный ему свыше, стать тем Абаем, который поэтическими строками вошёл в умы и сердца своего народа на протяжении многих поколений.

Первоначально казалось, что его жизненный путь предопределяли семейные и социальные обязательства: как старший сын он должен был продолжить дело своего отца и дедов. С 13 лет отец начал приобщать его к делу, учил разбираться в межродовых спорах и тяжбах, это составляло административные функции самого Кунанбая. Подросток участвовал в качестве третейского судьи в спорах. К 20 годам Абай уже имел признание среди людей за свои красноречие, ум и справедливость. Но молодой человек тяготился этими обязанностями, он чувствовал, что это не его призвание. В 28 лет он принимает решение отойти от той деятельности, на которую его нацеливал отец, и заняться самообразованием. Он много читает русских авторов А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Крылова, Л. Толстого, М. Салтыкова-Щедрина, И. Тургенева, Ф. Достоевского, а также европейских писателей, общается с политическими ссыльными, отбывавшими наказание в Семипалатинске. Одновременно он прекрасно знал и национальную культуру, её традиции и художественные образы. Всё это послужит ему для поиска и создания своего творческого пути, который потом станет началом казахской литературы.

Творческое наследие

Абай Кунанбаев признан новатором казахской поэзии, он ввёл в национальное стихо-сложение новые размеры, рифмы, стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия, им создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы. Самым известным произведением Абая является поэма «Книга слов», или «Слова назидания». Она состоит из 45 кратких притч и философских трактатов, в которых поднимаются проблемы воспитания и национального мировоззрения, морали и права. Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи «Кєзiмiн Карасы» («Ты зрачок глаз моих») стала народной.

Своими переводами поэт открыл для широкого казахского читателя русских и европейских классиков. Он переводил произведения Крылова, Пушкина, Лермонтова (насчитывается около 50 переводов из произведений этих авторов). Такие переводы и вольные переложения расходились в рукописных копиях. Переведённые отрывки из «Евгения Онегина», особенно «Письмо Татьяны…», Абай переложил на песни, которые так полюбились современникам, что стали буквально народными. Такой же успех ждал песню «Горы дремлют в тёмной ночи». Основой для неё послужило стихо-творение Гёте «Ночная песня странника», который для русскоязычного читателя перевёл Лермонтов. Влекли его и сюжеты Востока. Так, поэмы «Масгуд» и «Сказание об Азиме» созданы по мотивам восточной классической литературы.

В своём творчестве Абай обращался к разным мотивам, использовал разные жанры. Он создавал лирические стихотворения, воспевал любовь, красоту. Поэт успешно объединял пейзажную, любовную лирику с философскими размышлениями и просветительско-гуманистическими идеями. Он боролся за равноправие женщин, выступал против калыма и многожёнства. Как отмечают литературоведы, он первым в казахской литературе заговорил о назначении поэта и поэзии.

Одно из знаковых направлений в творчества Абая Кунанбаева — стремление к прогрессивному развитию, мысль об обществе, где человека возвышают «разум, наука, воля». Его идеи были созвучны тому, что происходило в жизни казахского общества, он обращался к социально-общественным, моральным проблемам, призывал казахов выйти на «верный путь» цивилизованного развития. В своих произведениях он писал, что богатство и изобилие общества обеспечивает только труд. А улучшение жизни народа видел в изменении экономической основы общества. Прогрессивное развитие казахов он неразрывно связывал с развитием земледелия, ремесла и торговли. Протестовал против межродовых распрей, критиковал тщеславие, религиозный фанатизм. Придерживался демократических позиций. Считал, что на должность правителей должны избираться люди честные, заинтересованные в деятельности на благо народа. Поэт признавал необходимость мира и взаимопонимания всех народов. Путь ко всеобщему благоденствию он видел в просветительстве, считая что образование и наука смогут изменить людей и общество.

При жизни Абая его стихи печатались в российских тюркоязычных газетах. А в 1909 году в Петербурге вышел в свет сборник под названием «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева», тиражом в одну тысячу экземпляров.

Современен и сегодня

У каждой страны есть знаковые писатели, которые своим творчеством открывали новый мир своему народу, одновременно через свои произведения открывая и свой народ для остального мира. В России это Пушкин, Достоевский, Толстой. В Кыргызстане это Токтогул, Алыкул Осмонов, Чингиз Айтматов, 95-летний юбилей которого праздновали во многих странах в прошлом году. В Казахстане и других государствах чтят и помнят наследие Абая. Он оказал влияние на творчество казахских писателей и классиков казахской литературы ХХ века М. Ауэзова, С. Сейфуллина, Г. Мусрепова и других. Мухтар Ауэзов посвятил Кунанбаеву роман-эпопею в двух книгах: «Абай» и «Путь Абая». Произведения Абая переведены на многие языки мира, среди которых русский, китайский, французский и др. В память о поэте и мыслителе учреждена Государственная премия Казахстана в области литературы. В честь него названы город, административные центры, улицы, театры, библиотеки, пик в отроге хребта Иле Алатау. 150-летие Абая в 1995-м праздновалось под эгидой ЮНЕСКО.

Весь этот год в соседней стране проходили мероприятия, посвящённые творчеству основателя казахской литературы. Старт дал Президент Касым-Жомарт Токаев своей статьёй “Абай и Казых тан в XXI веке”, в которой глава государства размышлял об актуальности идей поэта в современных реалиях. А 10 августа — в день его рождения, состоялись официальные чествования, были организованы чтения произведений Абая в исполнении известных деятелей культуры и искусства Казахстана. Прошла международная научно-практическая онлайн-конференция «Хаким Абай и ХХI век: беседа с будущим». Состоялись видеоэкскурсии по дому-музею Абая, а так же международный видеомарафон чтения стихов Абая на восьми международных языках мира.

Кстати, знают творчество классика казахской литературы и в Кыргызстане, в его честь названа улица в Бишкеке. А в мае этого года в нашей столице была организована международная онлайн-конференция «Ценность литературного и духовного наследия великого Абая Кунанбаева».

По материалам www подготовил Дмитрий ОЗЕРОВ.