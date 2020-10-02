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| сентября 23, 2020
Штандарт Президента Кыргызстана
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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал четыре Указа о приёме в гражданство Кыргызской Республики и выходе из него.

Из них три Указа о приёме в гражданство на 973 человека (771 — взрослые и 202 — дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину, и один Указ о выходе из гражданства на 238 человек (186 — взрослые и 52 — дети).

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