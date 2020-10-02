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Поздравление

| сентября 23, 2020
Штандарт Президента Кыргызстана
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Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Республики Армении Армена Саркисяна и армянский народ с Днём независимости.

«С удовольствием отмечаю позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Армении в различных сферах, высокую эффективность партнёрского взаимодействия в рамках ЕАЭС и других многосторонних структурах. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных кыргызско-армянских связей на благо народов наших стран», — говорится в послании главы государства.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному народу Армении — благополучия и процветания.

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