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Президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Кубатбек Боронов в онлайн-режиме обсудили меры по стабилизации и улучшению эпидемиологический ситуации, социально-экономическому развитию страны, подготовке к осенне-зимнему периоду в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также вопросы соблюдения законности в избирательной кампании в Жогорку Кенеш.

Кубатбек Боронов рассказал о работе по поддержке предпринимателей в регионах и упрощению процедур выдачи льготных кредитов бизнесменам. Он сообщил, что в ближайшие дни намечено до конца пробить дорогу на участке месторождения Кара-Кече в Нарынской области, где ранее сошёл оползень. В данное время уголь перевозят другим маршрутом.

Вместе с этим глава правительства отметил, что по инциденту в Араванском районе Ошской области, где накануне произошла массовая драка во время агитационных мероприятий, правоохранительным органам в оперативном порядке поручено провести тщательное расследование. Указанные факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков. Кубатбек Боронов добавил, что за ненадлежащее обеспечение общественного порядка начальник ОВД Араванского района освобождён от занимаемой должности. Также отметил, что в ближайшее время состоится рабочее совещание по реализации решений Совета безопасности, заседание которого прошло накануне по вопросам борьбы с коррупцией и новой антикоррупционной стратегии.

Сооронбай Жээнбеков высказался за усиление контроля за выделением кредитных ресурсов предпринимателям. Сказал о неосведомлённости многих бизнесменов о государственной программе по поддержке предпринимательства и фермерства в регионах, особенно занятых в перерабатывающей промышленности. В этой связи он призвал усилить широкую информационную кампанию среди предпринимателей об условиях получения льготного кредитования. Глава государства подчеркнул ослабление соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выразил свою озабоченность ростом числа новых заражений коронавирусом в ряде зарубежных стран. В этой связи Министерству здравоохранения рекомендовано усилить разъяснительную работу среди населения.

Сооронбай Жээнбеков поддержал позицию правительства по событиям в Араванском районе, подчеркнув, что подобные инциденты должны своевременно пресекаться компетентными структурами в целях недопущения подобных инцидентов в будущем.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.