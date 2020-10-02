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Начнём мы с рассказа о необычном рекорде нашего атлета. Кыргызстан всегда взращивал сильных мастеров единоборств. На днях в Москве состоялся международный турнир ММА «Битва чемпионов — 14», который организовала бойцовская организация «Колизей».

В нём участвовали 34 атлета из КР, из них 18 бойцов одержали победы, причём 10 выиграли свои поединки нокаутом. Ещё четыре победы завоёваны удушающим приёмом, а в двух схватках кыргызстанцы взяли верх болевым приёмом и решением арбитров. Особенно отличился Алайбек Кадыр уулу, сражавшийся в весе до 61 килограмма против соперника из Узбекистана Камила Момунова. Уже на десятой секунде едва стартовавшего боя наш мужественный атлет послал противника в нокаут и выиграл поединок. Другой спортсмен из нашей страны Элдияр Тообаев также в рейтинговом поединке быстро победил своего визави из Таджикистана Исфандиёра Холова, нокаутировав уже на «роковой» для своего соперника 13-й секунде.

В эти сентябрьские погожие дни все почитатели и поклонники спортивных бальных танцев шлют свои добрые поздравления великолепной отечественной спортсменке Валерии Качалко, которой, согласно единой классификации Госагентства по делам молодёжи, физкультуры и спорта, за высокие спортивные достижения присвоено почётное звание мастера спорта международного класса. Выступая много лет в дуэте со своим блестящим партнёром Артёмом Семеренко, она стала победительницей многочисленных международных турниров, три раза становилась чемпионкой Азии, в 2018 году стала бронзовым призёром Азиатских игр, является многократной победительницей танцевальных чемпионатов в родном Кыргызстане. Мы также горячо поздравляем Валерию с заслуженным признанием её больших спортивных заслуг.

Похоже «жанр» ультрамарафона обретает в республике популярность. Не успели стартовать в семидневном Iroman-марафоне известные триатлонисты Юлия Фернас и Айбек Надырбеков, как вокруг озера Иссык-Куль отправился в пробег столичный атлет-любитель Даниэль Жээнбеков, который, правда, занимается и триатлоном. Он стартовал 12 сентября в Чолпон-Ате и весьма успешно завершил всю дистанцию там же, в городе, на месте старта, но уже 16 сентября, пробежав за пять напряжённых дней свыше 440 километров. На всём протяжении сложного марафонского маршрута 32-летнего риелтора из Бишкека сопровождала опытная команда поддержки из пяти человек.

Марафонcкий многодневный велотур вокруг Иссык-Куля совершил и экс-премьер-министр КР Темир Сариев. Вместе с инициаторами-единомышленниками он преодолел 440 километров вокруг озера, чтобы призвать кыргызстанцев поддерживать здоровый образ жизни и популяризировать туристический отдых с сохранением экологии. Темир Сариев не первый раз бросает вызов нашей лазурной жемчужине. Год назад в августе он успешно участвовал в международном заплыве через Иссык-Куль, в котором фигурировали пловцы из России, Казахстана и Кыргызстана. По плану они, стартовав с южного берега озера у села Кара-Талаа, проплыли 14 километров и финишировали на северном берегу у села Тору-Айгыр.

Теперь к футбольным новостям, которых накопилось немало. В обновлённом сентябрьском рейтинге ФИФА сборная Кыргызстана поднялась на одну строчку вверх и сейчас находится на 95-м месте из 211 команд в мировом списке. Мы занимаем позицию между национальными командами Вьетнама и Иордании. В этом году наши футболисты не проводили ни одной официальной игры и уже, видимо, не сыграют, поскольку отборочные раунды на Кубок Азии 2023 года в Китае и Чемпионат мира — 2022 в Катаре отменены из-за пандемии коронавируса. Группа лидеров мирового рейтинга не изменилась, по-прежнему впереди команда Бельгии, за ней футбольная дружина Франции, а замыкают тройку призёров игроки сборной Бразилии. В десятку сильнейших национальных команд планеты входят Англия, Португалия, Уругвай, Испания, Хорватия, Аргентина и Колумбия. Стоит отметить успех футболистов России после побед в лиге наций УЕФА над сборными Сербии 3:1 и Венгрии с итогом 3:2 в официальных играх в Европе. Россияне сейчас переместились с 38-го на 32-е место. Это лучший результат среди всех команд в последнее время. Наши соседи по региону занимают в рейтинге следующие места: Узбекистан — 85-е, Казахстан — 118-е, Таджикистан — 122-е и Туркменистан — 129-е. Лучшее место среди сборных постсоветского пространства у команды Украины — 24-е, а худшее у сборной Молдовы — 175-я позиция.

А сейчас об итогах очередного, десятого тура второго круга футбольного первенства кыргызской премьер-лиги. «Дордой» выиграл с крупным счётом 8:1 у ошского «Каганата» и, набрав 25 очков, по-прежнему стоит во главе турнирной таблицы. «Абдыш-Ата» из Канта, выиграв у столичного «Илбирса», записала в актив 22 очка и занимает вторую позицию. Столичная «Алга» обыграла со счётом 2:1 «Кара-Балту» и вышла с 22 очками на третье место. «Нефтчи» из Кочкор-Аты уступил ошскому «Алаю» 2:4 и откатился на четвёртое место, а, ошане, напротив, стали третьими, у них на счету сейчас 22 очка. Среди бомбардиров лидирует популярный игрок, член национальной сборной по футболу Мирлан Мурзаев из «Дордоя», в матче с «Каганатом» он отметился тремя мячами и сейчас имеет в активе 7 забитых голов. Далее следует африканский легионер из ошского «Алая» Кожо Жоэль с пятью забитыми мячами. Он сделал дубль в матче с «Нефтчи». По четыре гола забили в ворота своих соперников меткие форварды «Дордоя» Эрнис Батырканов и Фархат Мусабеков. Столько же на счету центрального нападающего клуба «Нефтчи» Эльдара Молдожунусова.

И ещё одна новость на футбольную тему. Миллион долларов из фонда помощи национальным федерациям футбола в период пандемии получит каждый из членов этой ассоциации (в том числе и Кыргызстан). Это будет основной грант, дополнительно выделят по $500 тысяч на развитие женского футбола. Помимо этого, каждая федерация сможет взять беспроцентный кредит до $5 миллионов. Все средства станут доступны футбольному сообществу, включая профессиональный мужской и женский, а также молодёжный и массовый футбол через систему комбинированных грантов и займов согласно строгим требованиям ФИФА. Каждая ассоциация, получившая помощь, будет проверяться дважды. Первый раз аудиторами, присланными ФИФА, а затем расход полученных средств проверят их собственные государственные аудиторы.

Кстати, чемпионат Кыргызстана по футболу в кыргызской премьер-лиге занимает 15-е место среди самых дорогих чемпионатов азиатских лиг. Эти данные приводит немецкий портал «Трансфермаркт», специализирующийся на оценочной стоимости футболистов. Самые дорогие игроки в КР собраны в столичном клубе «Дордой», их общая стоимость составляет 3,03 миллиона евро. По данным портала, общая стоимость футболистов КПЛ составляет 14,05 млн. евро, и сильнейшая лига Узбекистана оценена в 6,98 млн. евро, мы уступаем высшей лиге

Таджикистана порядка 4 миллионов (18,5 млн. евро). А в пятёрку лидеров по дороговизне чемпионатов в Азии вошли Китай (248,03 млн. евро), Саудовская Аравия, Япония, Катар и Южная Корея.

Тот же немецкий портал сообщил информацию о самых дорогих вратарях кыргызской премьер-лиги. Ими оказались 33-летний страж ворот бишкекской «Алги» Павел Матяш и 20-летний Эржан Токотаев из столичного «Дордоя», который совсем недавно стал основным голкипером лидера отечественного чемпионата. Рыночная стоимость каждого — 150 тысяч евро. Но если у Матяша за плечами 43 проведённых им матча за национальную сборную (он дебютировал в 2006 году), то Эржан находится лишь в начале своей вратарской карьеры, однако уже смог отодвинуть на скамейку запасных своих более старших коллег по команде — 23-летнего Кутмана Кадырбекова (его профессионализм оценивается в 75 тысяч евро) и 36-летнего многоопытного голкипера Валерия Кашубу, чья рыночная стоимость равна 50 тысячам евро.

Теперь о футболе меньшего масштаба — футзале. Игрок национальной сборной Кыргызстана по мини-футболу Шохрух Махадаминов недавно перешёл в клуб российской суперлиги «Новая генерация», который базируется в столице Республики Коми Сыктывкаре. Ранее Махмадаминов успешно защищал цвета бишкекского «Спартака». Уже сообщено, что Шохрух будет играть в новом клубе под номером 27. Известно также, что в прошлогоднем сезоне его нынешняя команда остановилась в четвертьфинале российской суперлиги, уступив в поединке сильному сопернику — клубу «Газпром-Югра». Шохрух уже провёл две игры за команду из столицы Коми и забил один мяч. Контракт с ним подписан на три года, и парню выделена отдельная квартира рядом со спортивной базой команды. В российском клубе «Волгарь» из Астрахани выступает ещё один наш соотечественник Бекболот Асаналиев. Его команда играет в Высшей лиге чемпионата по футзалу, это второй по значимости дивизион в РФ.

А вот интересная новость из мира гандбола. Стартовал мужской финал Лиги чемпионов Европы, который проводится для мужских команд с 1956 года. В этом году в нём играет польский клуб «Виве» из города Кельце, который тренирует наш легендарный земляк, 52-летний Талант Дуйшебаев, а играют в нём два его сына Алекс и Даниэль. Кстати, «Виве» был чемпионом лиги в 2018 году. В первой игре его соперником стал германский клуб «Фаенсбург Хандевитт», который выигрывал лигу в 2014-м. Матч между ними проходил в Германии и завершился победой немцев с минимальным перевесом 31:30. Оба сына Таланта забили соперникам в этом матче по два мяча. Следующий поединок клуб Дуйшебаева проведёт дома с чемпионом Венгрии командой «Сегед» уже на этой неделе. Талант Дуйшебаев родился и вырос в Фрунзе, уже в 14 лет играл за юношескую сборную СССР, а в 15 выступал за взрослую сборную Киргизии. Затем его пригласили в Москву, где кыргызстанец блестяще играл за знаменитую команду ЦСКА, а затем и за сборные команды СССР, СНГ, России.

Потом наш соотечественник переехал в Испанию, и сам король этой страны присвоил ему гражданство. Дуйшебаев был чемпионом Киргизии, Европы, мира, победителем и призёром Олимпийских игр, капитаном клуба ЦСКА и сборных СССР, СНГ, России, дважды удостоен высокого звания «Лучший гандболист мира» и признан вторым лучшим гандболистом ХХ века. Он был частым гостем нашей редакции, газета неоднократно публиковала статьи о его спортивных успехах. Талант навещал редакцию даже во время приездов на родину из Испании, где долгое время блистательно играл за сборную страны и тренировал испанские клубы. Замечательный спортсмен награждён орденом «Манас» III степени, который в 2019 году ему лично вручил Президент КР С. Жээнбеков. Интересно, что Дуйшебаев мусульманин, его жена Ольга Шишкина христианка (она также известная гандболистка, была чемпионкой мира, играя в женской сборной СССР), а оба сына Алекс и Даниэль Дуйшебаевы, родившиеся в Испании, придерживаются католической веры. Вот какого мирового игрока открыл когда-то фрунзенский тренер Виктор Захарчук.

Кстати, у нас были и другие звёзды гандбола. Юрий Мануйленко также играл за ЦСКА и был лидером сборной Союза, а его легендарный бросок левой никак не могли отразить вратари. А в мужской сборной республики, которая достойно выступала на всесоюзном уровне и в международных турнирах, блистали братья Ким и братья Шаровские (чья мама Анна Марковна заведовала в нашей газете первым в прессе Киргизии отделом права). А женскую команду республики практически в полном составе вместе с её тренером пригласили играть за российский клуб, выступавший в Высшей лиге РФ. Федерацией гандбола республики долгие годы плодотворно руководил Эрнест Молдобаев, который был личным другом спортивного обозревателя «Слова Кыргызстана» Евгения Ивановича Марченко, также в своё время игравшего за мужские сборные Казахстана и Киргизии по гандболу, а потому обо всех радостях и печалях отечественного ручного мяча мы знали досконально. Сегодня этот вид спорта у нас почти в забвении: ау, гандбол Кыргызстана, где ты?

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из интернета.