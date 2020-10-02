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Нынешний год турбулентный и неожиданный, а потому сентябрь подкрался незаметно и стремительно. За окном уже осень — пора очаровательная и грустная. Однако у любого времени года есть свои прелесть и обаяние, краски и ароматы. И вы понимаете, что в мире по-прежнему есть счастье и тепло, он замечателен, а потому не так уж всё плохо за окном. Словом, вы их обязательно почувствуете, как почувствовали мы, побывав на двух выставках-ярмарках — медовой и цветочной, на столичной площади Победы.

Сразу, когда подходишь к торговым рядам, что неподалёку от ЦУМа «Айчурек», словно попадаешь в медовый рай. Самый главный продукт здесь, конечно, мёд. Он разнообразен географически и по своим вкусовым качествам: цветковый, липовый, горный, луговой, донниковый, облепиховый, цикориевый, эспарцетовый, ат-башинский, токтогульский, иссык-кульский. суусамырский, мёд из Каркыры, чуйский, из окрестностей села Хреновое в Воронежской области, алтайский, белый, мёд с пергой и прополисом, мёд с клюквой. Кыргызский мёд — настоящее вкусное угощение и вдобавок ценная сокровищница полезных целебных свойств. В чём мы сами убедились на собственном опыте. Отметим, что представленная в ярмарочной экспозиции продукция вся прошла тщательный анализ в специализированных лабораториях, а пчеловоды-продавцы получили в них сертификаты качества собственной продукции. Такое разнообразие мёда увидишь только на ярмарке. Все наперебой предлагали нам и другим покупателям свой медок — цветочный, липовый, горный, даже акациевый, луговой, белый. Кыргызстан — край горный, поэтому мёд у нас в основном из горного разнотравья, и вся продукция — экологически чистая, а потому ещё и целебная.

От такого обилия сладкого лакомства разбегаются глаза и начинают предательски течь слюнки, но приводим себя с коллегой в чувства и наблюдаем за покупателями и продавцами. В небольшой толчее за полезным лакомством в основном виден пожилой контингент горожан, чаще всего с внуками, и мамаши с детворой. Любопытной молодёжи маловато, но она есть и, живо прицениваясь, торгуется с продавцами. Каждый сорт мёда полезен по-своему, а потому выбирать его надо также по личному предпочтению. Кто-то из нас любит светлые меды, а другие — тёмные. Из первых чаще всего берут горный, иссык-кульский, токтогульский, облепиховый, липовый, белый. Они, как говорят пчеловоды, считаются гипоаллергенными и отлично подходят как пожилым людям, так и детишкам, особенно белый майский, который рекомендуют употреблять при простуде, бронхите. «Попробуйте, — приглашает нас владелец личной пасеки, как оказалось, из Аламедина, — мы с семьёй его очень любим.

Его можно и на хлебушек мазать, и ложками кушать. Хотите попробовать? Мы угостим», — заметив наши заинтересованные лица, женщина протягивает нам пластиковую палочку с пастообразным белым лакомством. «Он такой нежный и приятный», — говорит дама с улыбкой. Мы не отказываемся, берём немножко мёда и с наслаждением пробуем.

«А ещё липовый попробуйте, мёд клеверный, из одуванчиков, донниковый, синяковый, а вот гречишный — он один из самых ценных среди тёмных сортов, поскольку содержит много железа, которое нужно для чёткой работы сердца и сосудов», — слышим мы звучащие наперебой советы от прилавков. Увидев наши одобрительные кивки головой, кто-то из продавцов опять достаёт и даёт нам палочки с янтарным продуктом. Мы пробуем. Этот мёд имеет терпкий и слегка, как показалось, горьковатый вкус, в общем, как говорится, медок на любителя. Словом, первый вариант нам больше понравился. Наши предпочтения разделяет рядом стоящая дама бальзаковского возраста. «Действительно, белый послаще будет. Положите мне его в баночку», — тихонько просит покупательница. Белый мёд по цвету отличается от обычного, имеющего жёлто-янтарный цвет, а этот — с жемчужным оттенком. А вот особый сорт мёда, перемешанного с сотами. Он не откачанный, а давленый, или толчёный. Толкут вперемешку со всем содержимым сотов. Такой мёд используется для лечения большого числа хворей, а потому и стоит недёшево.

Разговариваем с пасечниками, они контактируют с ассоциацией пчеловодов КР, а между собой тесно связаны через интернет, все друг друга знают и часто собираются на подобные ярмарки и даже с выездом в другие страны — Россию, Азербайджан, Казахстан. «Сейчас в основном люди берут летние сорта, — рассказывают нам собеседники, — неплохо идёт липовый, горные меды, иссык-кульский, суусамырский, с ягодами и облепихой». Одна женщина достала из-под прилавка баночку и поведала, что из всех этих сортов можно делать медовую водичку. Несколько чайных ложек разводят с водой, а затем в будущий напиток добавляют нарезанные кусочки и дольки имбиря, лимона и горсточку свежей или сушёной мяты, поделилась с нами своим рецептом одна из продавщиц.

Возле нас шустрая бабуля пробует мёд у всех подряд, но пока не покупает, а заметив нас, пиарит знатока рецепта, мол, попробуйте, мужики, её медок, она сама уже несколько лет у этой женщины его покупает. В общем пенсионерка настойчиво предлагает нам отведать какого-нибудь лакомства, выставленного продавщицей на столик-прилавок. Мы соглашаемся продегустировать её деликатес — мёд с лесной малиной и земляникой. Оказывается, как нам повествует хозяйка, особенность этого мёда в более нежной текстуре и сладком вкусе, и он отличная замена сахару и конфетам.

С ассортиментом нам становится всё понятно, он богатый, полезный и разнообразный. Мы интересуемся ценой. Один сладкий килограмм в среднем обойдётся в 300-350 сомов. Но есть желанные баночки и подороже, стоимостью до 500 сомов. Цена варьируется, как нам пояснили, в зависимости от вкуса и целебных свойств медового продукта. Помимо мёда, на ярмарке-выставке широко представлены также воск и восковые свечки, травяные сборы и чай, лечебные бальзамы. А ещё и весьма полезные продукты отечественного пчеловодства, такие как перга, прополис, забрус, пыльца, которые также популярны и пользуются у кыргызстанцев большим спросом.

Довольные и сытые, мы с коллегой-фоторепортёром мило раскланиваемся с общительными продавцами и владельцами пасек и направляемся к расположенному рядом длинному палаточному навесу, где бойко идёт торговля цветами и комнатными растениями. Здесь находится выставка-ярмарка, её открытие инициировали цветоводы-любители из столицы и Чуйской долины, которые в основном общаются через социальные сети, многие из них входят в различные общества цветоводов. Едва окунувшись в этот цветочный калейдоскоп, сразу попадаешь в ауру волшебных и чудесных ароматов. В рамках выставки проходят консультации, импровизированные мастер-классы по уходу за растениями, а главное, тут представлены ухоженные, пестрящие всей палитрой красок комнатные цветы и растения из коллекций цветоводов Бишкека и Чуйской области.

В глаза бросается воздушное кружево листьев папоротников, радуга лепестков фиалок, мерцающие на бархатном фоне золотом и серебром драгоценные орхидеи. В напряжённом ритме пандемии коронавируса эта выставка в выдавшейся, к счастью, солнечной осени — настоящий оазис красоты, покоя и свежести. Сюда может прийти каждый желающий горожанин и гость столицы полюбоваться на царство цветов, отдохнуть от ежедневной беготни, суеты и серости, просто получить позитивный импульс хорошего и доброго настроения. На ярмарке цветов больше всего женщин и девушек, но мужчины всё же тут присутствовали. Однако было ясно видно, что пришли они сюда работать либо помочь дамам и жёнам унести с собой купленную цветочную продукцию, поскольку большинство цветов и растений продавались в горшках и кадках.

Осенняя выставка в Бишкеке стала уже хорошей традицией и проводится каждый год по инициативе цветоводческих сообществ столицы и Чуйской долины. С каждым годом её экспозиция становится всё разнообразней и красочней. Коллекционеры привозят новые сорта цветов. Фаворитами экспозиции и любимцами посетителей являются фиалки и орхидеи, которые весьма популярны у населения. По мнению самих продавцов-консультантов и коллекционеров, комнатные, садовые растения и цветы в зависимости от их вида являются добрыми талисманами и могут приносить удачу, умиротворение и достаток. Например, спатифиллум считается символом женского счастья, а антуриум — мужского. Если же дома выращивать сразу оба вида, то в его стенах навсегда поселятся гармония, единство и взаимопонимание.

В выставочных коллекционных разделах представлена вся цветочная палитра яркой кыргызской осени. В ней вы обязательно встретитесь с благородными кактусами, увидите миловидные фиалки и завораживающие взгляд глоксинии, полюбуетесь на торжественные стрептокарпусы и хариты, нарядные декоративные лиственные и другие комнатные растения. Ароматная зелёная экспозиция представлена интересными коллекциями энтузиастов — любителей природы из Бишкека, Токмока, Канта, Аламудуна, Кара-Балты и других мест Чуйской долины. Их красивые коллекционные собрания не оставляют никого равнодушными. По желанию посетителей и покупателей на выставке-ярмарке проходят ежедневные консультации и бесплатные мастер-классы по уходу за комнатными раритетами и зелёными питомцами. А самое главное, здесь можно свободно выбрать из того благоухающего ярмарочного великолепия комнатных и садовых растений и цветов, которое демонстрируется на выставочных полках, прилавках и перед ними.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.