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Какие шансы есть у самой неспокойной страны региона вернуться к нормальной жизни и стать «литиевой Саудовской Аравией»?

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Исламской Республике Афганистан Мирослав НИЯЗОВ — о ситуации в этой стране и перспективах торговли с ней

— Уважаемый Мирослав Джумабекович! Война в Афганистане на сегодня является самой затяжной в мире, если не считать арабо-израильского конфликта. Не помогло вмешательство ни Советского Союза, ни коалиции стран Запада, включая США. Каким вам видится путь к достижению мира в этой стране?

— К сожалению, великие державы, заражённые представлением о собственном превосходстве, нередко грубо вмешиваются под надуманными предлогами во внутренние дела суверенных государств. Так, бессмысленный ввод советских войск в Афганистан в 1979 году спровоцировал гражданскую войну, которая продолжается здесь уже 40 лет. К тому же война в Афганистане подорвала советскую экономику, что стало одной из причин распада СССР.

Штрихи к портрету собеседника Мирослав Ниязов окончил Фрунзенский политехнический институт, трудился старшим мастером на заводе им. Ленина в г. Фрунзе, затем в течение более двух десятков лет — в органах национальной безопасности КР. Работал заместителем министра национальной безопасности, секретарём Совета безопасности КР. Руководил Государственной комиссией по расследованию событий 24 марта 2005 года. В 2010-м состоял членом Конституционного совещания КР от партии «Эл Арманы». Дважды — в 2001-2005-м и в 2014-2018 годах руководил посольством Кыргызстана в Таджикистане. Миссию посла в Афганистане несёт с марта 2019 года. Имеет звание генерал-майора и дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Вооружённое вмешательство США и НАТО привело к распаду Югославии, дестабилизировало обстановку в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане. Это вызвало огромную волну миграции в мирную и зажиточную Европу, с которой она уже не в состоянии справиться. Волна несёт с собой угрозы безопасности, включая террористические акты, которые происходят то в одной, то в другой европейской стране.

Думаю, проблемы на этом не заканчиваются, а только начинаются. Пора бы уже понять, что пытаться насильственно насаждать так называемые свободу и демократию в государствах с самобытными устоями, стремясь создать там нечто себе подобное, — затея, обречённая на провал.

Обладая самым мощным в мире вооружением и военной техникой, США и коалиционные силы не смогли и за 19 лет преодолеть сопротивление талибов и навести порядок в Афганистане. Война в этой стране стала самой затяжной и затратной в истории войн США. В конце концов пришло понимание бессмысленности её продолжения. В феврале 2020 года между США и талибами подписано соглашение, которое предусматривает поэтапный вывод американских войск, освобождение военнопленных и начало внутриафганских переговоров между талибами и официальным правительством Афганистана. Исполняя февральское соглашение, власти страны освободили из тюрем 5 тысяч талибов. Кроме того, из-за пандемии коронавируса из мест лишения свободы выпущены 12 тысяч осуждённых за уголовные преступления. В свою очередь талибы освободили порядка 1 000 узников. После выполнения предварительных условий стороны 12 сентября приступили к переговорам в столице Катара — Дохе.

Установление долгожданного мира в Афганистане — это не только региональная безопасность, но и новые экономические возможности. Страна обладает несметными богатствами, его нетронутые природные ресурсы оцениваются до $4 трлн. По запасам лития Афганистан может превратиться в «литиевую Саудовскую Аравию».

— Что думают сами афганцы о своём будущем, я имею в виду простых людей?

— Народ Афганистана внимательно следит за ходом переговоров между правительством и талибами, ибо решается судьба страны, неотделимая от его собственной судьбы. Особого оптимизма в достижении мира не ощущается, но все надеются на сокращение уровня насилия. Увы, пока этого не происходит. Наоборот, наблюдается активизация террористической деятельности талибов, рост числа их атак на правительственные силы, включая убийства и угрозы физической расправы над государственными служащими. Освобождённые из тюрем талибы вновь примыкают к радикальным силам, а вышедшие на свободу уголовники резко обострили криминогенную обстановку в столице и провинциях.

Разумеется, правоохранительная система и другие силовые ведомства стараются адекватно отвечать на все вызовы, но всё же обстановка в стране остаётся сложной и непредсказуемой.

— Как обеспечивается в таких условиях безопасность зарубежных диппредставительств, в том числе посольства Кыргызстана?

— Учитывая сложную военно-политическую и криминогенную обстановку, все дипломатические миссии и международные организации имеют собственную систему безопасности и следуют установленным правилам пребывания в стране. Дипломатические объекты оснащены блокпостами и вооружённой охраной. Дипломаты строго ограничены в личной свободе, выезды в город осуществляются в случаях необходимости и в сопровождении охраны.

В Афганистане произошёл резкий скачок урожайности опиумного мака. В мировой конкуренции с производителями дешёвых синтетических наркотиков афганские крестьяне сокращают площади посевов, но делают ставку на генетически модифицированные, устойчивые к болезням сорта мака, обеспечивающие 30-процентный прирост урожайности

— Какую роль могут сыграть государства Центральной Азии и ШОС в установлении долгожданного мира в Афганистане?

— Для всех республик Центральной Азии очень необходим и выгоден мир в Афганистане. Это открывает огромные возможности для расширения географии торгово-экономических связей, развития дорожно-транспортной системы с выходом к морю, ускорит реализацию масштабного энергетического проекта CАSА-1000, строительство железных дорог, откроет новые рынки и, соответственно, рабочие места. Таким образом, установление мира в Афганистане — это не только региональная безопасность, но и новые экономические возможности. Афганистан обладает несметными богатствами, его нетронутые природные ресурсы оцениваются до $4 трлн. Речь идёт об углеводородах, чёрных и цветных металлах и других полезных ископаемых. По оценкам экспертов, Афганистан по запасам лития может превратиться в «литиевую Саудовскую Аравию».

Поэтому страны ШОС, впрочем, как и остальной мир, могут оказать политическую и гуманитарную поддержку процессу мирного урегулирования в Афганистане.

— Как складываются торгово-экономические отношения между Кыргызстаном и Исламской Республикой Афганистан? Каков товарооборот между нашими странами?

— Афганистан, по понятным причинам, является дотационной страной с депрессивной экономикой, где импорт товаров почти в три раза превышает экспорт. Основными торговыми партнёрами являются соседние страны, непосредственно граничащие с ним.

Кыргызстан экспортировал в 2019 году в Афганистан нефтепродуктов, стройматериалов, фасоли и некоторых других товаров на $2 млн. Это мизер, и совершенно не соответствует имеющемуся потенциалу.

Сейчас мы изучаем возможность поставки кыргызстанской электроэнергии в Афганистан транзитом через Узбекистан или Таджикистан. Афганская сторона заинтересована в получении дополнительных источников энергии. Если намерения удастся воплотить в жизнь, то это будет означать начало реализации проекта CASA-1000.

— Известно, что Афганистан является крупнейшим в мире производителем опиума. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, на его долю приходится 90% этого вида наркотика, поступающего на мировой рынок. Какие действия предпринимают власти страны, чтобы сократить площадь плантаций опиумного мака и занять крестьян другим трудом?

— К сожалению, в 2019 году производство опия в Афганистане возросло на 21% . Если в 2018-м объём полученного опия-сырца достиг 5,5 тыс. тонн, то в прошлом году — уже 6,7 тыс. тонн. При этом посевные площади сократились на 28% и составили 160 тыс. гектаров. Сокращение посевов произошло по причине падения спроса на натуральные наркотики, так как мировой рынок стал активно заполняться дешёвыми синтетическими заменителями.

В то же время произошёл резкий скачок урожайности. Дело в том, что сельхозпроизводители перешли от экстенсивного, трудоёмкого производства к современным интенсивным технологиям. Только использование новых генетически модифицированных и устойчивых к болезням семян опийного мака позволило поднять урожайность на 30%.

Необходимо отметить, что наркопроизводство в Афганистане — это лишь составная часть мировой империи с широко разветвлённой сетью международных преступных формирований, с отработанной системой финансирования и собственной безопасности. Пошатнуть устои «империи» без политической воли и консолидации усилий внутренних и внешних сил невозможно.

— В начале августа министр здравоохранения Афганистана Ахмад Джавад Османи сообщал о 10 миллионах афганцев, заразившихся новым коронавирусом. С учётом того, что население страны составляет более 37 миллионов человек, получается, что заболел каждый четвёртый. Какова сегодня в стране эпидемиологическая ситуация? Какие шаги предпринимает правительство, чтобы остановить эпидемию и не допустить осенней волны?

— Если сравнить статистические данные по заболеваемости новым коронавирусом, исходя из численности населения, то показатели Афганистана выглядят гораздо лучше, чем во многих других странах. Считается, что половина афганского населения перенесла вирусную инфекцию в лёгкой форме, несмотря на все неблагоприятные условия. В настоящее время обстановка удовлетворительная, каких-либо карантинных ограничений нет (данные на 16 сентября — ред).

— Кыргызстан и многострадальный афганский народ связывают не только география, история и религия. Высоко в горах Памира — на афганской территории, живут потомки кыргызов, которых когда-то обстоятельства заставили бежать с исторической родины. Известно, что в последние годы Кыргызстан отправляет им гуманитарную помощь, перевёз в Нарын несколько десятков семей, пожелавших этого. Какие последние новости об оставшихся на Памире?

— Мы поддерживаем связь с памирскими кыргызами. Их общая численность колеблется в пределах 2-2,5 тыс. человек. Они ведут привычный для них кочевой образ жизни и регулярно получают информацию от своих родственников, выехавших в Кыргызстан. Именно обмен информацией делает их ближе к исторической родине, побуждает к размышлению о своей дальнейшей судьбе. Возможно, число желающих выехать в Кыргызстан со временем вырастет.

— До приезда в Кабул вы дважды руководили дипломатическим представительством Кыргызстана в Таджикистане, и вот новое назначение в персоговорящую страну. Получается, вы человек в персоговорящем мире не новый. Чем объясняется то, что вас направляют именно в эти страны?

— Работа в странах риска, наверное, связана с моей прежней деятельностью в органах безопасности. Жить и работать в таких странах далеко не комфортно. Вместе с тем каждое суверенное государство обязано защищать свои национальные интересы от внутренних и внешних источников угроз во имя обеспечения мира и безопасности своих граждан.

— Спасибо за интервью.

Кифаят АСКЕРОВА.

Фото предоставлено собеседником.