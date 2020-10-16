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Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию подборку официальных заявлений, высказываний иностранных государств, международных и местных организаций, должностных лиц и политиков о ситуации в Кыргызской Республике.

ООН готова поддержать мирное урегулирование

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу гибели и ранений людей в ходе протестов в Кыргызстане. Он призвал кыргызстанцев к диалогу и сообщил, что Организация Объединённых Наций готова поддержать поиск мирного урегулирования сложившейся ситуации. Об этом сообщается на сайте ООН.

Также он настоятельно призвал всех участников событий проявлять максимальную сдержанность и не прибегать к насилию, договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции.

Также министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков принял постоянного координатора системы ООН в КР Озонниа Ожиело, по инициативе которого состоялась встреча.

Он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в Кыргызстане.

«Высокопоставленный представитель высказал озабоченность происходящими в стране процессами. Особое внимание было обращено на нападения неизвестными на объекты иностранных инвесторов. Постоянный координатор системы ООН подчеркнул, что Кыргызстану в кратчайшие сроки важно вернуться в правовое поле через широкий политический диалог между национальными политическими силами с соблюдением требований Конституции. Ожиело сообщил, что, если потребуется, ООН готова предоставить свою площадку для такого диалога между Президентом, Жогорку Кенешем и политическими силами», — говорится в пресс-релизе МИДа.

В. Путин: «Надеемся, что всё обойдётся мирно»

«Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими международными наблюдателями, в том числе представителями ОБСЕ, и то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что всё обойдётся мирно, что восстановится нормальный демократический политический процесс, и ещё раз повторю, как можно быстрее это должно произойти», — заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия-24».

Соседи озабочены

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщают пресс-службы глав обоих государств.

Они выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и законодательства этой страны. «Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане исходят из исключительной важности укрепления союзнических отношений и стратегического партнёрства с братским Кыргызстаном», — говорится в сообщении «Акорды».

Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением по ситуации в Кыргызстане. В нём говорится: «Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнёр, выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства страны». Стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии, отметили в МИДе, добавив, что Узбекистан готов оказать всемерную поддержку кыргызскому народу.

Турция настаивает на законности и консенсусе

Министерство иностранных дел Турции высказало мнение о событиях в Кыргызстане: «Мы искренне желаем предотвратить эскалацию событий и разрешить разногласия в рамках конституционного строя, на основе общественного консенсуса и здравого смысла».

«Мы не сомневаемся в том, что Кыргызстан обладает политической зрелостью, чтобы решать эти вопросы, руководствуясь здравым смыслом и солидарностью народа. Мы твёрдо верим, что дружественный и братский кыргызский народ и все политические группы будут действовать сообща и солидарно во имя мира и процветания Кыргызстана в этот непростой период», — сообщили в МИДе Турции.

Штаты призвали мир не нарушать суверенитет КР

США призывают стороны, вовлечённые в политику в Кыргызстане, воздержаться от насилия и разрешить избирательный спор мирным путём. Об этом говорится в сообщении посольства США в Бишкеке. «Призываем всех соседей КР и международных партнёров воздержаться от нарушения суверенитета страны в столь деликатный момент в её национальной истории», — сообщает дипломатическое представительство.

ЕС говорит о мире и законности

Европейский союз (ЕС) принял к сведению заявление Центральной избирательной комиссии о том, что результаты выборов недействительны, говорится в сообщении организации.

«ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путём», — говорится в сообщении.

Ассамблея народа зовёт в правовое русло

Президиум Совета Ассамблеи народа Кыргызстана сделал обращение по сложившейся ситуации: «Всему многонациональному народу необходимо приложить максимальные усилия к скорейшему вхождению страны в правовое русло, легитимизации органов власти, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан».

А. Касымалиева: «Сооронбай Шарипович не менялся в худшую сторону»

Вице-спикер Жогорку Кенеша и депутат от фракции СДПК, которая баллотировалась от партии «Биримдик», Аида Касымалиева на своей странице в Facebook опубликовала пост.

В нём она сообщает, что когда пришла в парламент в 2017-м, Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром страны, и они начали работать вместе. По её словам, он остался таким же добрым, доступным, простым, думающим, верующим, трудолюбивым и ответственным.

«Сооронбай Шарипович не менялся в худшую сторону, как стал Президентом. Я доверяю своему разуму, своим ощущениям и интуиции. А остальное — политика. Я не доверяю чёрному пиару, когда огромные ресурсы были брошены на то, чтобы изо дня в день составлять нехороший образ того, кем не является Президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков», — написала она.

«Сооронбай Шарипович Жээнбеков — мой Президент. Он народный Президент», — продолжила она и выразила надежду, что все обязательно вернутся в правовое поле, сохранят целостность и суверенитет государства.

«Президент доработает свой срок и будет жить среди народа в почёте и уважении. Ещё одно важное его качество — он принимает критику и способен работать над ошибками. Пора всем сплотиться не вокруг своих амбиций, а вокруг законности и целостности страны и народа!», — высказалась она.

Депутаты говорят, что подключился криминал

Многие депутаты сейчас боятся, так как на них оказывают сильное давление. Об этом АКИpress сказал депутат (СДПК) Анвар Артыков.

«Депутатам поступают угрозы, что в случае поддержки [импичмента. — Прим. «СК»] их адреса передадут каким-то молодчикам, которые будут ходить по домам и поджигать, — заявил он. — Тем не менее мы к вечеру согласились, что надо инициировать импичмент. Присутствовали 32 «живых» (которым не нужна доверенность) депутата. После сделанного заявления об импичменте должен собраться кворум».

«Мы сказали, что встреча в «Достуке» была нелегитимной. Нельзя говорить, что парламент назначил премьера, потому что его кандидатуру выдвигает глава коалиции большинства. А сегодня глава коалиции — Иса Омуркулов. После кандидатуру премьера рассматривают комитеты, а потом сессия. Премьер избирается, набрав 61 голос, но выбирают не его, а состав правительства», — заявил журналистам депутат Рыскелди Момбеков (СДПК).

На вопрос, почему депутаты не собираются, Момбеков ответил: «Некоторые депутаты пугаются, некоторые ставят выше личные интересы. Но так не должно быть, какая бы ни была ситуация, парламент должен работать».

Депутат Бахадыр Сулейманов («Ата Мекен») сказал Tazabek, что внеочередная сессия Жогорку Кенеша 6 октября была нелегитимной: «Получается, что начинаем с чистого листа, нарушая законы. При этом создавая прецедент другим, чтобы оспорить».

Пока процесс (внеочередная сессия по избранию премьер-министра и спикера ЖК) происходит не открыто, а под давлением различных группировок, то это нельзя назвать легитимным. Об этом сообщил АКИpress депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев (СДПК), комментируя проведение внеочередной сессии парламента.

«Я знаю, что депутатов искали по домам, свозили, заставляли подписывать. Это легитимно? Нет. Я призывал бы депутатов с этими вещами тормознуть. Сейчас подключается даже криминал, это нехорошо», — сказал он.

Депутат считает, что таким образом парламент не должен избирать премьер-министра: «Сейчас Садыр Жапаров везде говорит, что он премьер-министр — это нехорошо. Завтра также группу депутатов соберут и назначат другого премьер-министра. Мы так в Афганистан превратимся, это очень опасная игра».

«Кандидатуру должна была выдвигать и коалиция большинства. А кто у нас вошёл в неё? Я не знаю. Как избрали спикера? Тоже не знаю, там же тайное голосование бюллетенями должно быть. Можно сказать, сами себя назначили», — добавил парламентарий.

Депутат Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев (СДПК) сообщил АКИpress, что сейчас законодатели призывают коллег в соответствии с регламентом собрать и провести сессию с кворумом и выбрать новое правительство. «Также необходимо обеспечить безопасность депутатов, так как те, которые были в провластных партиях, сейчас в испуге», — сказал он.

Депутат Каныбек Иманалиев («Ата Мекен») считает, что внеочередная сессия Жогорку Кенеша 6 октября была нелегитимной: «Во-первых, не было кворума. Во-вторых, не образована коалиция. В-третьих, нарушен регламент», — сказал он в комментарии АКИpress.

«Почему был скандал по выборам? Потому что всё было незаконно. Мы не должны повторять незаконность прежней власти. Спикер и премьер-министр должны быть избраны на законной альтернативной основе, вчера ведь альтернативы не было, и регламент был нарушен», — добавил он.