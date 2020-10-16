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Президент переходного периода Роза Отунбаева дала интервью российскому агентству «Интерфакс».

По её словам, в отличие от 2010 года у нас есть дееспособный парламент, сколько бы мы его не критиковали, но он есть и работает, и надо, чтобы он сейчас подготовил всё для того, чтобы провести новые выборы. «У нас есть президент, который стоит над всем процессом», — сказала она.

Роза Исаковна убеждена, что в настоящий момент для выравнивания ситуации нужна консолидация всех политических сил, и способствовать этому должны и Президент, и парламент. По её словам, политические партии, протестующие против итогов парламентских выборов, должны проявить здравомыслие и патриотизм. Так как необходимо не дать раскачаться всему государственному каркасу, и это задача обозримая.

«Нам нужно закончить это время расшатывания, нам нужно собирать камни, нам нужно готовиться к новым выборам. Партии, которые привели в Бишкек много своего электората, должны сейчас думать о стратегии выборов, о своих программах», — сказала Роза Отунбаева.

«По горячим следам тех выборов партии начнут готовиться к новым, и я надеюсь, что вся выборная кампания должна закончится до нового года, и мы увидим новый парламент», — уточнила она.

Роза Отунбаева считает, что для выхода из сложившейся в Кыргызстане ситуации «всем надо понимать друг друга» и не пытаться отказываться от помощи опытных политиков, призывая к люстрации.

«Сейчас надо думать о стране, думать о будущем, не надо проводить тотальную люстрацию, у нас есть политики, которые могут составить костяк выхода из этой ситуации», — отметила президент переходного периода.

Ранее Роза Отунбаева уже призывала все политические силы сесть за стол переговоров. Экс-президент Кыргызстана прокомментировала журналистам последние события в стране.

Она призналась, что, к сожалению, это уже третьи подобные события в стране. Для спасения авторитета республики на международной арене, «чтобы он совсем не упал, мы должны принять важные решения». По мнению Розы Отунбаевой, пути выхода из политического кризиса есть.

Экс-президент считает весьма важным не допустить прихода в Жогорку Кенеш воров и бандитов. «Народ знает, кто вор и бандит. Было бы хорошо, если бы мы избрали парламент до нового года».

Она назвала нынешнюю ситуацию борьбой за власть при полном хаосе. «Сейчас должны выйти сильные лидеры. Партии должны показать себя. Когда появятся сильные лидеры, тогда всё будет упорядочено. Должны быть авторитет, репутация», — отметила экс-президент и добавила, что таких нет.

Она раскритиковала шестой созыв. По словам Розы Отунбаевой, в ЖК деградация. «Они (депутаты) даже не могут говорить по-русски. Что будет, когда они станут выезжать из страны?» — высказалась экс-президент.