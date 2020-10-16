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В добровольной народной дружине «Патриот» заявили, что один из добровольцев получил ножевое ранение.

Во время дежурства народных дружин в верхней части города к одному из волонтёров подошёл мужчина и ранил ножом. По данным «Патриота», неизвестный скрылся на машине «Опель» серого цвета без номеров. Водителя ищут. Пострадавшему примерно 20-25 лет, он госпитализирован. За прошедшие дни не раз отмечались случаи нападения на дружинников со стороны провокаторов. Последние даже пьяные ворвались в штаб ДНД «Патриот», требуя, чтобы их накормили.