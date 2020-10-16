Поделиться VK Print

Представители народных дружин призвали политические партии подумать о стране.

На пресс-конференции в Бишкеке руководитель Союза народных дружин Данияр Тербишалиев обратился ко всем политическим силам подумать о людях, о стране: «Как вам не стыдно делить портфели в тот момент, когда страна находится под угрозой развала. Дайте гражданам жить в нормальной стране, наслаждаться жизнью, ходить в кино, заниматься любимым делом. Мы устали жить в страхе и неуверенности в завтрашнем дне. Призываю всех неравнодушных граждан присоединиться к нам и доказать, что мы сами можем защитить себя».

От имени Союза народных дружин Д. Тербишалиев поблагодарил граждан за то, что смогли самоорганизоваться и совместными усилиями противостоять деструктивным элементам.

«Хотел бы еще раз обратиться ко всем гражданам, особенно к мужчинам, если они остались: «Вам не стыдно сидеть в тёплом доме и смотреть телевизор, пока грабят, поджигают и разоряют наш город? Я хочу преклонить голову перед нашими женщинами, которые с первых дней помогают нам и находятся рядом с нами», — сказал Д. Тербишалиев.

Активист движения «Аракет» Азамат Исмаилов выразил благодарность всем народным дружинам, а также призвал неравнодушных жителей Бишкека.

Он поблагодарил граждан, охраняющих на постах и обеспечивающих спокойствие, а также граждан, которые обеспечивают питанием дружинников и оказывают медицинскую помощь.

«Для нас важны будущее нашей страны и спокойствие, поэтому мы всех собираем ради этой цели», — сказал А. Исмаилов.

Горожанин и активист Кунай Медетхан поблагодарил всех жителей Бишкека, которые проявили свою волю и сознательность по охране столицы.

«Они сплочённо вышли на улицы Бишкека и отстояли своё право на здоровье, на безопасность, на жизнь. Хотелось бы опять призвать политические партии: вернитесь в правовое поле! В каждых программах каждой политической партии присутствовали ваши чаяния о народе, вы всегда говорили, что ваши помыслы направлены на то, что всё должно решаться в правовом русле, что самые главные цели и задачи — безопасность и процветание граждан. К сожалению, все ваши действия говорят об обратном. К сожалению, вы сталкиваете страну в пучину хаоса. Каждый день самопровозглашают себя руководителями, министрами. Нам неважно всё это, мы далеки от политики, мы, жители города Бишкека, хотим жить в нормальном, процветающем, правовом государстве. Вы подводите сейчас к очень опасному барьеру нашу страну. Сейчас у вас нет состязательности программ, идей. Единственное, что вы делаете, — собираете массу людей, вы привлекаете людей, призываете из регионов очень много и пытаетесь состязательно сделать путём демонстрации силы. Мы, как горожане, не позволим этого сделать.

Просим, чтобы вы вернулись в правовое поле, нашли диалоговую площадку, чтобы вы смогли договориться, чтобы мы видели результаты ваших договорённостей и могли в дальнейшем чувствовать себя в безопасности. А всем горожанам огромное спасибо и просьба — мы не имеем права расслабляться, потому что ситуация развивается непредсказуемо и очень много фактов, поэтому давайте также консолидировано будем действовать», — выступил К. Медетхан.

Также К. Медетхан призвал всех руководителей дружин встретиться, сказав, что их активисты тоже созвонились с лидерами дружин, с которыми они находятся в контакте, чтобы координировать совместные действия.

«Вчера, к сожалению, оказались 90% вызовов, по которым нам приходилось выезжать, ложными. Жители не всегда знают, когда масса людей собирается, а по факту приезжаешь и видишь, что это оказывается также дружинники. Здесь нет задачи монополизации поля деятельности народных дружин», — сказал К. Медетхан.

Отвечая на вопросы об ответственности за дружинников, Д. Тербишалиев сказал, что, исходя из предыдущего опыта, народные дружины — это добровольные образования, поэтому и называются «народная добровольная дружина». «Сюда приходят граждане осознанно, понимая, что есть риск, но при этом каждого нашего дружинника мы инструктируем, прежде чем выехать на патрулирование города, даём конкретные рекомендации, объясняем, как надо себя вести, проводим определённый инструктаж. С нами выезжают медики и в обязательном порядке представители правоохранительных органов, то есть все действия исключительно в рамках закона, и прежде чем предпринимать какие-то действия, естественно, мы берём разрешение у сотрудников, которые вместе с нами находятся в наших транспортных средствах», — сообщил он, добавив, что они понимают ответственность.