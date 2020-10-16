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Начало недели в стране выдалось насыщенным. События разворачивались стремительно. Менялись руководители ведомств и акимиатов, а покой на улицах охраняли дружинники.

Ночь с 6 на 7 октября

Вечером во вторник депутаты собирались провести внеочередную сессию в отеле «Достук». Они намеревались обсудить ситуацию в стране, назначить на должность и. о. премьер-министра и, возможно, объявить импичмент Президенту, однако не собрали кворум, поскольку часть парламентариев пришли в Дом кино. Отметим, что нардепы разделись на два лагеря. Половина поддерживает Садыра Жапарова, другие нет. Первые и заседали в «Достуке». В итоге 35 депутатов дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Тем временем у гостиницы собралась толпа недовольных. Они бросали камни в окна и призывали отправить в отставку старых политиков, а также провести открытое заседание. В итоге люди всё же прорвались в здание. Присутствующие на собрании Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров экстренно покинули отель.

Ночью спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков подал в отставку. На его место профильный комитет ЖК одобрил кандидатуру депутата Мыктыбека Абдылдаева. Также оставил свой пост премьер Кубатбек Боронов.

Одновременно с этим люди пришли к Дворцу спорта. Они требовали люстрацию. То же самое делали и митингующие на столичной площади. Они собирали подписи, чтобы в стране ввели законодательные ограничения для прежней политической элиты на управление делами государства, вводимые после смены власти. Кроме этого, люди высказали недовольство относительно созданного координационного совета под руководством лидера «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Напомним, в него вошли экс-главы правительства Темир Сариев и Омурбек Бабанов, депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, политики Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Равшан Жээнбеков. Новый орган также не признаёт партия «Мекенчил».

Пока чиновники решали, как восстановить мир в стране и кого назначить на руководящие должности, предприниматели, наученные горьким опытом прошлых революций, в спешке начали вывозить товары из своих магазинов, а обычные горожане собирать отряд дружинников, чтобы не допустить мародёрства. Благодаря молодым ребятам ночь прошла относительно спокойно. Любой желающий может вступить в их ряды либо помочь с едой, обратившись по телефонам: 0(779) 21-72-05, 0(509) 21-72-05 — Улугбек.

7 октября — недовольство продолжается

Утром толпа недовольных снова собралась у Дома правительства. Люди поделились на два фронта. Одни не согласны с назначением Садыра Жапарова на должность премьера, другие выдвинутым на это же место кандидатом от партии «Ата Мекен» Тилеком Токтогазиевым. В итоге между ними произошла потасовка.

А тем временем митингующие высвободили из заключения бывшего сотрудника таможни Эмильбека Кимсанова, гражданского мужа организатора движения «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева и экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева.

Днём в здании правительства прошло заседание Народного координационного совета. В нём приняли участие депутаты парламента Эльвира Сурабалдиева, Жанар Акаев и Дастан Бекешев. Пришёл также Тилек Токтогазиев. Они заявили, что нужно распустить шестой созыв, но только после того, как они проведут процедуру импичмента Президента, сформировать до избрания нового состава Жогорку Кенеша и нового главы государства правительство народного доверия, куда должны войти представители партий, участвующих в событиях 5 октября. Действовать по закону попытался призвать присутствующих Дастан Бекешев. Он напомнил, что сейчас единственный легитимный орган в стране — парламент и вернуться в правовое поле можно только через него. Участники с этим согласились, но сомневаются, что нардепы смогут собрать сейчас кворум. Все едины во мнении — выдвижение кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра нелегитимно. Однако новый глава кабмина с этим не согласен. Об этом он заявил в одном из интервью.

Тем временем на площади Ала-Тоо собрался очередной митинг. Люди продолжают требовать люстрации чиновников и политиков. «Сколько было революций, а во власти одни и те же. Нужно дать дорогу молодым, мы требуем полной люстрации», — заявляли участники акции.

В Кыргызстане создали ещё один Народный координационный совет. В него уже вошли представители партий «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформы» и «Ыйман нуру». Они не признают избрание Садыра Жапарова и. о. премьер-министра, а также нового спикера ЖК.

За время беспорядков в Бишкеке пострадали 11 автобусов. В основном в них побили стёкла. Также из шести разбитых машин Бишкекской скорой помощи украли оборудование.

Ночью сторонники Садыра Жапарова окружили Дом правительства. По разным оценкам, там находилось от 2,5 тысячи до 3 тысяч человек. Однако через несколько часов толпа стала расходиться.

Тем временем депутаты опять собрались на очередное заседание. Они не вынесли импичмент Президенту Сооронбаю Жээнбекову. Они также не утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра.

При незаконном пересечении кыргызско-узбекской государственной границы пограничники Узбекистана задержали Тилека Матраимова, его сына, племянников и личного охранника. Решается вопрос об их передаче кыргызской стороне.

Ночью на охрану общественного порядка опять вышли дружинники. Многие бизнесмены и горожане привозили ребятам чай и бутерброды. А ряд кафе предлагали им прийти согреться у них в помещениях. Вот так опять обычные граждане приходят друг другу на помощь. Помните, как во время пандемии волонтёры спасали жизни граждан и возили еду медикам и милиционерам на постах? Сейчас дружинники охраняют покой и имущество сограждан, в то время как некоторые личности делят портфели и пытаются удобно усесться в кресла руководителей министерств и ведомств. Назначая сами себя директорами, они экстренно проводят собрания и дают указания. Потом приходят другие, выгоняют предшественника, садятся в кресло и снова собирают работников. И эта чехарда идёт везде — как в столице, так и в регионах.

Поживиться золотишком

Пока в столице делят власть, начался захват недр. Неизвестные ворвались на месторождение Джеруй в Таласской области. Они подожгли здание золотоизвлекательной фабрики, сильно избили одного из руководителей. Он в тяжёлом состоянии.

Также пострадали несколько рабочих. Следом местные жители напали на золоторудное месторождение Джамгыр в Джалал-Абадской области. Поступили сообщения, что выгнали всех сотрудников с месторождения Терексай. На месторождении Жамгыр, которое разрабатывает «Глобал Жамгыр майнинг» с казахстанскими инвестициями, местные жители пытались взять в заложники сотрудников и угрожали расправой. Большинству работников удалось покинуть территорию. Захватили также золоторудное месторождение Иштамберди, которое разрабатывает китайская компания «Фулл Голд майнинг». Медное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области приостановило работу. Местные отобрали две вахтовки, которые следовали с месторождения. Рейдерскому захвату подверглось и угольное месторождение в Кара-Кече.

В столице неизвестные пытались войти в здание ОАО «Кыргызалтын», однако дружинники отстояли учреждение. К слову, такого раньше никогда не было. После двух революций в столице митингующие грабили и уничтожали имущество предпринимателей, но никто из них не зарился на крупные объекты. А сейчас толпа захватывает лакомые кусочки. Тут явно видно, что люди действуют по указке свыше. Тем временем инвесторы в панике, как и обычные рабочие, которые трудятся на этих месторождениях. Первые теряют миллионы из-за вынужденного простоя и уничтожения дорогой техники, а последние думают, как кормить свои семьи, если не будет работы. Вот так одни оставляют без хлеба других. В стране безработица, инвесторы скоро не захотят к нам приходить, а те, кто уже вложил немалые деньги, могут и уйти. Государство само не в состоянии разрабатывать такие месторождения, а значит, они будут простаивать, а это миллионы недополученных налогов в бюджет.

8 октября — прежняя власть возвращается

Утром опять собрались возле Дома правительства сторонники Садыра Жапарова. Люди пытаются проникнуть внутрь здания, но дружинники держат оборону и никого не впускают.

На центральной площади Оша тоже начался митинг в поддержку Президента Сооронбая Жээнбекова. Ночью там установили четыре юрты. Напомним, что ранее в южную столицу вернулся бывший мэр Мелис Мырзакматов. Однако он заявил, что не намерен возвращать себе должность в обход закона.

К обеду правительство вернулось к работе. Также приступил к своим обязанностям полпред в Баткенской области Алишер Абдрахманов. Ранее его место занял член партии «Мекенчил» Алтынбек Калпаев. Также все акимы и другие руководители на местах. На свой пост вернулись аким Ноокенского района Абдрахман Осмонов, полпред в Таласской области Марат Мураталиев и начальника УВД области Алмазбек Жумабеков, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов и градоначальник столицы Азиз Суракматов.

Подготовила Ирина КОВШОВА.