Поделиться VK Print

Мне хотелось бы петь о мире

Мне хотелось бы петь о мире,

А приходится петь о войне.

Мне хотелось нести цветы,

А приходится держать оружие.

А приходится идти за флагами

С какой-то прошлой войны

В строю незнакомых людей —

Тех, кто уже не помнит,

Чего им хотелось.

Кого интересует,

Чего нам хотелось,

Когда идёт война?

Каждый участвует в ней

По ту или эту сторону.

А потом ты уже просто веришь,

Что по-другому выжить нельзя.

А потом ты уже просто веришь,

Что надо идти за тем,

Кто обещает худой, но мир.

…Кого интересуют цветы и любовь,

Когда твои генералы

Хотят победить?

2009 г.

Война

За моею спиной

Бойцы доедают обед

Перед тем, как ринуться в бой.

Я молчу, не кричу,

что достаточно бед.

…Это война.

А страна… — ах, страна!..

Всюду — распри огонь.

Всё зола — что ни тронь.

То ль оплакать её, то ли проклясть,

То ль кликушей в крике забиться…

Хулу изрекал миллион уст,

А молитвы — лишь единицы.

Кто услышал: «Врата заприте!

Это идёт война»?

Никто не стоял на защите.

И вот пала крепостная стена…

С жаром в горле мы восстали со дна.

Не сердца в нас — жгучая жажда.

Это война.

И в неё слов подбрасывал каждый.

Мы расправу творим, а не правы.

Каждый грешник, никто здесь не свят.

Нам ли каяться? Совесть — отрава,

А Мессия давно распят.

…Там когда-то придумают будущее,

Разомкнут проклятий круги.

Нас не будет, жить будут другие,

Лучшие.

19 мая 2010 г.

Алия МОЛДАЛИЕВА.

Фото автора.