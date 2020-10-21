Творчество
Мне хотелось бы петь о мире
А приходится петь о войне.
Мне хотелось нести цветы,
А приходится держать оружие.
А приходится идти за флагами
С какой-то прошлой войны
В строю незнакомых людей —
Тех, кто уже не помнит,
Чего им хотелось.
Чего нам хотелось,
Когда идёт война?
Каждый участвует в ней
По ту или эту сторону.
А потом ты уже просто веришь,
Что по-другому выжить нельзя.
А потом ты уже просто веришь,
Что надо идти за тем,
Кто обещает худой, но мир.
…Кого интересуют цветы и любовь,
Когда твои генералы
Хотят победить?
2009 г.
Война
Бойцы доедают обед
Перед тем, как ринуться в бой.
Я молчу, не кричу,
что достаточно бед.
…Это война.
А страна… — ах, страна!..
Всюду — распри огонь.
Всё зола — что ни тронь.
То ль оплакать её, то ли проклясть,
То ль кликушей в крике забиться…
Хулу изрекал миллион уст,
А молитвы — лишь единицы.
Кто услышал: «Врата заприте!
Это идёт война»?
Никто не стоял на защите.
И вот пала крепостная стена…
С жаром в горле мы восстали со дна.
Не сердца в нас — жгучая жажда.
Это война.
И в неё слов подбрасывал каждый.
Мы расправу творим, а не правы.
Каждый грешник, никто здесь не свят.
Нам ли каяться? Совесть — отрава,
А Мессия давно распят.
…Там когда-то придумают будущее,
Разомкнут проклятий круги.
Нас не будет, жить будут другие,
Лучшие.
19 мая 2010 г.
Алия МОЛДАЛИЕВА.
Фото автора.
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