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Сегодня уже не требуется доказывать, что фотография является востребованным ремеслом, мощным социальным сервисом и главным средством общественной и приватной коммуникации. Если в эпоху плёночной съёмки и ручной печати фотографии бережно хранились в семейных альбомах, то сегодня непрерывный поток снимков загружается в социальные сети, создавая невиданный ранее и доступный миллионам зрителей визуальный архив. Ежедневно на планете создаётся около миллиарда цифровых снимков, за год человеческий фотоархив пополняется триллионом фото, ежеминутно их рождается больше, чем за весь XIX век.

В начале же XXI века все — от обычного студента до влиятельного чиновника — имеют при себе портативное устройство с фотообъективом для съёмки всего того, что может заинтересовать личность в любой момент времени. Этот факт — лёгкой доступности фотографической техники и повального увлечения съёмкой — надо учитывать профессионалам-фотографам, ибо они должны доказать, что фотография является видом изобразительного искусства, соперничающим не с хобби дилетантов, а с традиционными видами творчества. Фотосъёмка ставит перед авторами и публикой вопросы: в чём причина коллективной одержимости фиксировать повседневную жизнь, какая часть гиперфотоархива останется в коллективной памяти, в какой динамичной фотографии, например спортивной, момент истины выражает удачно схваченное мгновение, где проходит граница между документальной фиксацией объекта и его художественным отражением?

Творчество фотографов-плёночников — весомый вклад в современные тренды отечественной фотографии. Коллективное сознание эпохи «гласности и перестройки» определило заказ на острый социальный репортаж, шокировавший патологическую физиологию больного общества. Развал СССР и становление нового отечественного капитализма были отражены и едкой «фоточернухой». В этом стиле, вплоть до репортажей из морга, снимали наши фотографы в середине 1990-х годов. Противоестественная любовь к негативу не обещала быть вечной, на смену «жести» пришла реклама потребительской культуры, чей непреложный закон гласит: чтобы продать нечто, надо сделать его фотогеничным. Сегодня фотография фиксирует обязательные атрибуты красивой жизни и успеха, гламурный конвейер путешествий по экзотическим странам, ресторанное меню. Фотография также запечатлевает позитивные изменения среды обитания — стремительный бум в городах, возрождение национальных святынь, художественный ренессанс.

Она же задаёт стандарт достойного поведения, потребления и красоты, предлагает социальные символы, закрепляет композиционные каноны. Школьницы копируют улыбки с обложек глянцевых журналов, а покупатель выбирает для себя товар по фотокартинкам. Фотография выручает человека в его естественном желании гармонизировать мир, преодолеть его враждебность, вызвать позитивные эмоции. Фотография стала визуальным камертоном современности, главным инструментом рекламы, интернета, социальных сетей. Это доказывают и работы современных фотохудожников Кыргызстана, которые представлены в собрании старинной фототехники в выставочном зале Союза художников в Дубовом парке столицы. Выставку её организаторы посвятили плёночной фотографии и ручной фотопечати, с которой начинали свою творческую деятельность авторы экспозиции, известные бишкекские фотографы Павел Большаков, Алексей Осипов и Сергей Новосёлов. Их работы, снятые за последние два года, и составили эту эмоциональную экспозицию.

Такие выставки заинтересуют не только фотографов или коллекционеров старых аппаратов, но и людей, которые интересуются историей в принципе. Через развитие методов съёмки можно проследить изменения в науке и культуре на протяжении практически двух столетий в разных странах мира. Отдельная тема — тренд на старые технологии, плёночные и полароидные. Эта фотография сегодня по-прежнему популярна среди любителей, но и профессионалы, несмотря на наличие мощных цифровых камер, часто обращаются к альтернативным методам съёмки. Их преимущество — размер кадра. Если мы отсканируем работу, снятую на пластину, она всегда будет по размеру и качеству лучше, чем узкие полноматричные цифровые снимки. А ещё ручная работа ценится больше. Человек, который занимается альтернативной съёмкой, вкладывает в это дело максимум труда и творчества. Кроме того, все авторы не могут снимать только на цифру, каждый ищет свой художественный язык. Это как в живописи: кому-то ближе уголь, кому-то — пастель, а кому-то — масло.

В одном зале размещено около 40 чёрно-белых и цветных фотографий, инсталляций, слайдов на фотографическую тему. Снимки сделаны в последние два года тремя фотографами-профессионалами и демонстрируют разнообразие жанров, в которых их авторы специализируются: природные пейзажи, журналистский репортаж, архитектурная съёмка, жанровые сценки, портреты, путешествия. На снимках представлены как уникальные события, так и повседневная жизнь Кыргызстана, а также студийные композиции. Выполненные в цвете, а чаще чёрно-белые, снимки обращены к экзистенциальной тематике: проблемам самоидентификации человека, его связи с миром людей, окружающим пространством, большинство работ находятся на грани портрета и стрит-арта, что также заставляет переосмыслить понятие портретного жанра и подумать о том, как человек взаимодействует с городом.

Фотография — это письмо света, значит, её можно читать, как и любой другой текст. Дело в том, что этому нужно учиться, ведь текст мы не сможем прочитать, не зная языка. Выставочные кадры обращены к духовной жизни человека, с помощью длинной выдержки и с вниманием к свету художники пытаются разгадать, что скрывается за реальным изображением, — разглядеть то, чего мы обычно не видим и не замечаем. В данном случае портрет — это метафора, и выставка позволяет получить представление об этом жанре (снимки П. Большакова «Саша» и «Яна», работы С. Новосёлова «Девушка на лестнице Русской драмы», «Петроглифы» и «Старик баянист»). Одна из серий С. Новосёлова посвящена портретам архитектурных памятников столицы и Кыргызстана, увы, ветшающим и подвергавшимся ремонту, городскому зодчеству. Казалось бы, что может быть проще и скучнее? Но каждый снимок запечатлевает индивидуальность изображаемого объекта и цепляет его историей и цветом. В этих снимках важен свет.

В работах Алексея Осипова «Сияние», «Кино», «Стой», «Результат», «Территория» место человека в портрете занимают предметы домашнего интерьера, городской среды и занятные природные уголки, как правило, ведущие диалог со зрителем, человеком в кадре или окружением. В экспозиции также встречаются его фотографии, в основе которых лежит эксперимент, — «Тест», «У», «Тени», «Взгляд изнутри». Это кадры, которые выходят за рамки привычного понимания портрета и заключают в себе определённую идею. Автор с помощью фотографий исследует конкретную проблему.

Самыми запоминающимися среди работ-экспериментов А. Осипова являются те, где художник поставил перед собой цель — поймать момент, когда человек находится в отстранённом состоянии, уловить выражение его лица, передать его эмоции. Результат поражает — изображение врезается в память.

Впечатляющую пейзажную серию представил в экспозиции Павел Большаков в работах «Памирские кыргызы», «На дне реки», «Ала-Арчинское водохранилище», «Сон-Куль», «Осень в Орто-Сае», «Гора Жукку». Мастером студийной съёмки проявил себя А. Осипов в фотоработах «Никого» и «Мечта». Авторы плёночной фотографии эмоционально запечатлели в схваченных их чуткой камерой кадрах-мгновениях жанровые сцены, архитектурные объекты, экологические пейзажи, представили публике инсталляции и фотоувеличение. Авторская печать имеет художественную коллекционную ценность, ведь таким образом фотограф получает возможность максимально донести до зрителя те чувства и идеи, которые посещали его в момент съёмки. Задача выставки в Дубовом парке состоит не только в том, чтобы познакомить публику с удивительными ландшафтами КР и предоставить ей возможность увидеть самые укромные уголки прекрасной природы, но и в том, чтобы передать уникальную атмосферу настроения самих участников съёмки.

Эта выставочная экспозиция — не только попытка ренессанса плёночной фотографии, её организаторы дали зрителям возможность самим поучаствовать в творческом процессе. Для них провели интерактивный мастер-класс по загрузке плёнки в аппарат и правильному её извлечению. Рассказали авторы также поучительные и забавные истории, связанные с самим процессом плёночной съёмки. Как пояснили сами фотографы, им хотелось бы показать всем, кто увлекается фотосъёмкой, что не обязательно покупать аппарат за 5-10 тысяч долларов, чтобы рассказать маленькую историю фотографии. Достаточно просто рук и головы фотографа. Можно ведь снять телефоном и плёночной мыльницей 20-летней давности. У одного из авторов, Сергея Новосёлова, по профессии горного инженера, долгое время проработавшего в геологических экспедициях в России, есть немецкий фотоаппарат 1930-х годов выпуска, и он ещё в рабочем состоянии. Фотограф считает, что у этой техники своя особая аура, которая весь процесс фотографирования превращает в таинство. Начиная от момента, когда человек берёт аппарат в руки, и до того периода, когда он проявляет плёнку и печатает снимки.

Сейчас в Бишкеке действуют всего три-четыре лаборатории, где весь процесс, начиная от фотосъёмки до печати, проходит вручную, с использованием химикатов. Это занимает немало времени, но результат, как считают профессионалы фотосъёмки, стоит того. Современный фотограф делает две тысячи снимков, а потом мучительно долго выбирает из них пять нужных и обрабатывает их в редактуре. Уже есть мода на обработку цифровых снимков под плёночные, и это считается большим искусством. А тут взял и снял на плёночный аппарат, проявил, отпечатал без всяких заморочек. Просто съёмка на плёнку заставляет автора 20 раз подумать, прежде чем жать на пуск. Старшее поколение фотографов оценило то, что плёнка сейчас опять входит в моду.

Фирма «Кодак» начала выпуск плёнок, и мы видим, что развитие идёт по спирали.

В день открытия выставки в Дубовом парке люди могли подойти, сняться на плёнку и фотографировать сами. У Новосёлова есть древняя советская фототехника, и он давал возможность желающим почувствовать весь процесс, а не просто осмотреть экспозицию и уйти. Они могут посмотреть в видоискатель, нажать на пуск и сделать фотографию, органично почувствовать выставочную атмосферу. Сами авторы рассказали, что, когда отправляются на интересную съёмку, берут с собой две-три камеры — пару плёночных и одну цифровую. А на выставке они представили свои фото, которые вызывают у них эмоции. У каждого фото своя история, которую авторы хотели бы поведать людям. Возможно, сняты обычные вещи, но под неожиданным углом и в необычном ракурсе, и в выставочной экспозиции, право же, есть на что посмотреть.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.