Поделиться VK Print

Указом Президента назначены:

Жапаров Садыр Нургожоевич — премьер-министром Кыргызской Республики; Новиков Артём Эдуардович — первым вице-премьер-министром; Мамытканов Максат Суйуналиевич — вице-премьер-министром; Исмаилова Аида Жекшенбаевна — вице-премьер-министром с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей; Сабиров Равшанбек Азатович — вице-премьер-министром; Аманбаев Бактыбек Абдилашимович — руководителем аппарата правительства — министром; Казакбаев Руслан Айтбаевич — министром иностранных дел; Джаманкулов Марат Тургунбаевич — министром юстиции с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей; Мукашев Кыялбек Белекович — министром финансов; Муканбетов Санжар Турдукожоевич — министром экономики с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей; Ниязбеков Улан Омоканович — министром внутренних дел; Бейшеналиев Алмазбек — министром образования и науки; Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович — министром здравоохранения; Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич — министром транспорта и дорог; Чодуев Эркинбек Урайымович — министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей; Ажикеев Бообек Эргешевич — министром чрезвычайных ситуаций; Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович — министром культуры, информации и туризма; Кочкоров Улукбек Тойчубаевич — министром труда и социального развития с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей; Сагынбаев Жиргалбек Калмуратович — председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования; Исмаилов Алтынбек Джапарович — председателем Государственного комитета информационных технологий и связи с освобождением от исполнения ранее возложенных обязанностей.