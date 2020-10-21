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Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Канатом Исаевым и премьер-министром страны Садыром Жапаровым.

Глава государства поздравил их с назначением на должности, пожелал успехов в работе и выразил надежду, что их деятельность станет созидательной и принесёт пользу обществу и стране. Президент подчеркнул, что сегодня перед страной остро стоят вопросы подготовки ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции, а также по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона. Он отметил, что, кроме проработки краткосрочных планов, необходимы долгосрочные программы по развитию страны, в числе которых восстановление экономики, привлечение инвестиций, социальные обязательства государства и др.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.