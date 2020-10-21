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Коронавирус пришёл в Кыргызстан в марте, в тот период, когда инфекция уже бушевала в странах Азии и Европы. Приказ Минздрава о противодействии ему вышел 21 марта, и, не дожидаясь эпидемии, многие медицинские учреждения стали готовиться к худшему сценарию его наступления на республику. В общей сложности на данный момент в стране уже выявлено свыше 50 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, свыше 45 тысяч из них смогли излечиться. Однако каждый день прибавляется по сотне и больше заболевших. На Бишкек в начале пандемии пришлось наибольшее количество пациентов, и столичные медучреждения приняли на себя основной удар. Все наши медики работают в авральном режиме, поскольку другие заболевания, в том числе неинфекционные, никуда, извините, не делись.

— В силу особенностей эндокринных заболеваний мы должны оказывать медицинские услуги нашим пациентам при любых обстоятельствах, — рассказывает нам врач-эндокринолог высшей категории, главный врач Эндокринологического центра при Минздраве республики Назгуль Советбековна ОМУРАКУНОВА. — Наши пациенты в большинстве — это люди, болеющие сахарным диабетом, который, к сожалению, неизлечим и требует постоянного наблюдения и приёма жизненно необходимых препаратов. У нас на учёте состоят 6 тысяч нуждающихся в инсулине, и ежедневно в центре получает его не менее 100 человек. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации увеличилось количество пациентов, обращающихся за инсулином, поскольку люди боялись из-за пандемии COVID-19 остаться без столь нужного гормона. Во время карантина его получали и жители других регионов страны, оказавшиеся в столице, так как они не могли выехать к себе домой. 20 марта к нам за инсулином обратилось больше 200 человек».

После объявления ЧП, дабы уменьшить контакт медперсонала с людьми с диабетом, при входе в центр, прямо на улице, установили шатровый навес, необходимую мебель и оборудование для фильтр-контроля. Дежурные у всех проверяли температуру и проводили дезинфекцию рук. Посетители писали заявки на лекарства, и сотрудники сами ходили за ними, а потом приносили заказчику. Так практиковалось до августа, когда после спада числа инфицированных пациентов стали пускать в сам центр. Для сокращения времени контакта выдача гормона производится на первом этаже, тем самым сократили путь пациента. В центре также заранее побеспокоились о создании запаса инсулина и шприцев. У нас не было достаточного количества холодильников, и мы обратились к компаниям «Шоро» и «Кока-Кола». Для хранения препаратов первая передала три холодильника, а «Кока-Кола» выделила один, за что мы им очень благодарны.

Весной, когда в стране наблюдалась напряжённая ситуация со средствами индивидуальной защиты, сотрудники центра сами сшили маски, создав нужный запас на будущее, и не ошиблись. Такую же проблему с СИЗами помогли решить спонсоры из фонда «Ильшат», компании «Элит Хаус», которые предоставили защитные комбинезоны, снабдили масками и антисептиками. Общественный фонд «Ильшат» также предоставил пульсоксиметры — приборы для определения концентрации кислорода в крови, Фонд «Сорос-Кыргызстан» снабдил тепловизором, респираторами и антисептиками.

Во время карантина из-за отмены движения транспорта люди просто не могли приезжать к нам за инсулином. Тогда с помощью «Кыргызпочтасы» в Бишкеке, Караколе, Чолпон-Ате и Балыкчи центр организовал работу курьеров, которые и доставляли препараты пациентам прямо на дом.

Текущая вспышка коронавирусной инфекции создала беспрецедентную ситуацию во всём мире. Впервые в истории современного Кыргызстана столько отечественных медиков разных специальностей бросились на борьбу с вирусом и его последствиями. Они же быстрее других заражаются и умирают. Минздрав и органы здравоохранения КР приняли все возможные меры, направленные на замедление темпов распространения COVID-19 и сокращение заболеваемости им. Эти планы по обеспечению непрерывной деятельности во время пандемии разработаны и внедряются всеми медучреждениями, которые принимают необходимые меры противодействия распространению инфекции.

По данным ВОЗ, работа служб профилактики и лечения неинфекционных заболеваний была в начале пандемии COVID-19 серьёзно нарушена, воздействие эпидемии стало глобальным, и оно особенно затронуло страны с низким уровнем дохода. Ситуация вызвала озабоченность нашего Минздрава, так как люди, живущие с неинфекционными заболеваниями, подвергались риску тяжёлого состояния и летального исхода в связи с COVID-19. Многие граждане, которым требуется лечение таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не всегда оперативно получали необходимые им медуслуги и лекарства. С момента начала пандемии крайне важно было, чтобы в столице нашли инновационные способы бесперебойного предоставления необходимых услуг в отношении НИЗ, даже в период борьбы с COVID-19.

Из дальнейшей беседы с главным врачом центра мы узнали, что, по статистике ВОЗ, в период пандемии более половины стран (53%) частично или полностью прервали лечение диабета и осложнений, связанных с ним (49%). В большинстве стран медиков, связанных с вопросами НИЗ, частично либо полностью перевели на другие места работы для оказания поддержки в борьбе с пандемией. Основной сбой при оказании услуг в отношении НИЗ происходил из-за нехватки лекарств, средств диагностики и других технологий. И чем сильнее идёт распространение пандемии, сбой в функционировании системы предоставления услуг усиливается, и возникает насущная потребность использования альтернативной стратегии, направленной на поддержку людей, подвергающихся наибольшему риску. В Эндокринологическом центре также стали искать эффективные способы улучшения обслуживания населения.

«Мы организовали консультации по телефону, видеосвязь вместо очных приёмов. При поддержке организации Healthy future организовали обучение пациентов посредством СМС-сообщений. Стало особенно понятно, что забота о людях, живущих с хроническими заболеваниями, обязательно должна включаться в национальные планы, и важно найти эффективные инновационные пути их реализации. Надо укреплять систему предоставления услуг здравоохранения, чтобы лучше её подготовить к профилактике и оказанию помощи в отношении НИЗ в будущем при любых возникающих обстоятельствах», — акцентировала в нашей беседе главный врач центра.

И её аргументы очевидны. Судите сами, НИЗ каждый год становятся причиной большого количества летальных исходов, что составляет 71% всех случаев смерти в мире. Ежегодно они уносят жизни 15 млн. человек в возрасте от 30 до 69 лет, более 85% этих смертей приходятся на страны с низким или средним уровнем дохода. Если вспомнить слова великого врача Пирогова, что война — это травматическая эпидемия, то вирусную эпидемию можно назвать войной без травм. Если задуматься, то эпидемия для врачей — настоящее историческое событие в сфере медицины, и они самозабвенно работают на переднем крае современной истории. Вспомним, что «испанка» бушевала сто лет назад. Большинство нынешних врачей с этим никогда не сталкивались. Век назад не было Инстаграмма, и никто не постил своих фотографий в «костюмах-скафандрах» и масках. Сейчас море информации для врачей и обычных людей. Хорошо это или плохо — сказать однозначно сложно, но вот то, что медики сегодня со своим достоинством, целеустремлённостью и смелым профессионализмом находятся на переднем крае современной истории, они уже мужественно и замечательно доказали.

— Знаете, что поразило в период эпидемии? Это большое количество неравнодушных, отзывчивых людей, готовых оказать помощь и поддержку. Нам звонили разные люди: строители, педагоги, студенты, молодые и пожилые, они предлагали свои услуги, спрашивали, что необходимо сделать. Они обеспечивали больницы и пациентов средствами защиты, развозили лекарства и делали другие необходимые вещи. В первые же дни чрезвычайного положения к нам обратились веловолонтёры и предложили свою помощь в доставке инсулина. Благодаря им мы смогли разгрузить курьеров «Кыргызпочтасы» в Бишкеке. Была сформирована постоянная группа из 20 человек, хотя желающих помочь оказалось больше. Мы провели с ними инструктаж по правилам безопасности, у всех взяли ПЦР, затем каждый день волонтёры отвозили нуждающимся препараты.

Каждый раз перед поездкой мы выдавали им маски, антисептики и перчатки. Пациенты звонили к нам в регистратуру, здесь их данные вносили в картотеку и собирали пакет-посылку, с которой волонтёры ехали по указанному адресу. Наши добровольцы на велосипедах делали в день до 50 выездов. Они возили инсулин с рецептами и получали роспись у пациента, подтверждавшую, что лечебный груз доставлен, а также фиксировали процесс передачи инсулина на фото. Помощники совершили около 1 000 подобных поездок во время карантина. Причём, когда вновь разрешили работу автотранспорта, они продолжили свою благородную миссию, и сегодня возят лекарства одиноким людям, таких на учёте у нас по Бишкеку 20″, — сообщила нам Н. Омуракунова.

С началом ЧП подключили отдельный сотовый телефон, по которому дежурные врачи-эндокринологи консультировали обратившихся к ним людей (его номер 0(500) 62-18-14). В центре организовали специальный кабинет, сейчас здесь хотят перейти на дистанционный приём пациентов и давать онлайн-консультации. Когда в июле пик заболеваний коснулся и самих специалистов центра — в нём заболели 25 сотрудников — остальные их коллеги продолжали напряжённо трудиться, вели приём больных. Молодой врач центра Мурат Курбанов, выпускник КРСУ, трудился в обсервации, шесть раз ходил в «красную зону». Заболел сам, но преодолел злой недуг и теперь ведёт приём пациентов. Переболевшим сотрудникам правительство страны предоставило возможность укрепить здоровье в здравницах нашего замечательного Иссык-Куля, и этой прекрасной возможностью воспользовались 13 человек из центра.

Врачи, безусловно, почувствовали свою необходимость, они действительно сродни героям. Их самоотверженный труд во время пандемии достойно оценили правительство, профильное министерство, городские власти. Руководителя центра Назгуль Омуракунову наградили Почётной грамотой правительства КР, двое сотрудников удостоены Почётной грамоты Минздрава, еще два специалиста стали отличниками здравоохранения Кыргызстана, такие же награды вручили эндокринологам столичная мэрия и Первомайский районный акимиат. А всем своим волонтёрам руководство центра направило тёплые благодарственные письма за их отзывчивые сердца и безвозмездную помощь при спасении человеческих жизней. Сейчас медики между собой шутят о приключившихся с ними испытаниях, ведь люди трудятся в стрессовой, очень необычной ситуации. Потом, после коронавируса, когда это всё закончится, вместо сакрального вопроса: «Ты пошёл бы с ним в разведку?» в медицинской среде, наверное, можно будет услышать такой: «А ты пошёл бы с ним в «красную зону»?

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.