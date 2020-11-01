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Исполняющий обязанности Президента Садыр Жапаров подписал Указ «О принятии исполнения полномочий Президента Кыргызской Республики».

В Указе говорится:

«В связи с произошедшими в стране 5-6 октября 2020 года народными волнениями, вызванными массовыми грубейшими нарушениями избирательного законодательства при подготовке и проведении 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала итоги голосования на избирательных участках недействительными.

По требованию народа действующее правительство ушло в отставку, и было сформировано новое правительство в установленном Конституцией порядке. 15 октября 2020 года действующий Президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на основе заявления и публичного его обнародования. В связи с невозможностью исполнения торага Жогорку Кенеша полномочий Президента, исполнение полномочий Президента перешло к премьер-министру Кыргызской Республики.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране, нормализации экономической ситуации, обеспечения и защиты прав и свобод граждан, надлежащего функционирования государственных и общественных институтов, руководствуясь статьями 65 и 68 Конституции, являясь действующим премьер-министром, приступая к исполнению полномочий Президента Кыргызской Республики, постановляю:

всем руководителям госорганов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме.

Генеральной прокуратуре усилить прокурорский надзор за выполнением органами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления надлежащим образом своих прямых обязанностей, при необходимости в установленном порядке привлекать виновных к ответственности; ежедневно докладывать о проделанной работе.

Государственному комитету национальной безопасности: активизировать работу, связанную с обеспечением национальной безопасности страны; при участии Пограничной службы жёстко пресекать случаи незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана; при участии МВД и ГСБЭП усилить работу по борьбе с криминалитетом и пресечению деятельности преступных сообществ в стране, включая незаконный переход прав собственности криминалу и (или) незаконное управление капиталом, принадлежащим частным лицам и организациям.

Национальному банку совместно с правительством обеспечить стабильное функционирование коммерческих банков и осуществление переводов денежных средств, пресекать незаконный вывод капитала из страны.

Правительству в срочном порядке принять меры по защите частного капитала и собственности, не допуская незаконного изъятия (рейдерский захват) имущества, и созданию благоприятных условий для инвесторов; активизировать работу над пакетом проектов нормативных правовых актов по защите и развитию малого и среднего бизнеса; внести предложения по оптимизации структуры экономики, направленные на адекватное восприятие и разрешение мировых вызовов в стране и предотвращение возникновения кризисных ситуаций; при участии органов местного самоуправления, общественных организаций, специализирующихся в области здравоохранения, усилить работу по недопущению распространения коронавируса среди населения, провести профилактические мероприятия по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, обеспечить выделение из бюджета достаточных средств на указанные цели, не допускать перебоев финансирования медицинских учреждений, осуществляющих выявление и лечение больных коронавирусом».