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Кыргызская Республика, как и прежде, придаёт важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнёрства и союзнических отношений с Российской Федерацией, заявил и. о. Президента, премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко.

«Внутриполитическая ситуация в стране стабилизировалась. Вместе с этим активизировалась деятельность всех ветвей власти и госаппарата по восстановлению социально-экономического положения страны, в том числе по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавирусной инфекции. Здесь хочу отметить особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане, включая особую роль спецпредставителя Президента России Дмитрия Козака. Как и прежде, Россия всегда была и остаётся надёжным стратегическим партнёром нашей страны. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить российскую сторону за поддержку в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за гуманитарную помощь в Кыргызстане», — сказал Садыр Жапаров.

Посол России Николай Удовиченко поздравил Садыра Жапарова с назначением на пост премьер-министра.

«Кыргызскую Республику и Российскую Федерацию связывают особенно близкие и тёплые отношения. Российская сторона заинтересована во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и продолжении языковой политики в Кыргызстане. В стране реализуется ряд солидных программ. Один из важных элементов — привлечение дополнительных российских инвестиций, а также акцент на экономическое сотрудничество между странами. Россия готова оказать содействие в модернизации налоговой системы и ведении системы маркировки прослеживаемости товаров», — отметил посол.

В свою очередь Садыр Жапаров заверил, что, согласно Конституции, русский язык останется официальным и его статус никто не намерен менять. В данном контексте он попросил увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в сёлах Кыргызстана. Далее стороны обсудили вопросы финансовой помощи республике, возможного увеличения регулярных рейсов между странами и социально-экономическую ситуацию в стране. Сообщено, что дальнейшую работу Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному сотрудничеству от кыргызской стороны станет вести первый вице-премьер-министр Артём Новиков.

В завершение встречи стороны выразили готовность в продолжении активного диалога для решения актуальных вопросов, стоящих на повестке дня кыргызско-российского сотрудничества.