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Если в жизни человека есть что-то судьбоносное, то это выбор профессии. Для нашего героя она стала призванием.

Старший оперуполномоченный 3-го управления (УБОП) службы криминальной милиции майор Авазбек Абдираимов, с юношеских лет мечтал посвятить себя службе по охране закона и порядка. В 2003 году после окончания с отличием школы-гимназии в г. Сулюкте параллельно поступил в Академию МВД и на юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета. По совету старшего брата выбрал вуз. Окончив его с красным дипломом, пришёл на работу в одно из оперативных подразделений центрального аппарата МВД. Потом — оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека. За профессионализм в расследовании террористического акта на территории посольства КНР в январе 2016 года награждён медалью «Каармандык». Грамотного, перспективного сотрудника заметило начальство и направило его в 2017 году заместителем начальника по оперативной работе ОВД Кадамджайского района Баткенской области. В 2019 году под руководством Авазбека Абдираимова успешно завершилась комплексная операция по задержанию крупной партии наркотиков, более 45 килограммов чистого афганского героина, следовавшего транзитом через Кыргызстан в Россию и далее в прибалтийские республики.

Как признаётся наш герой, за 11 лет службы он понял одну непреложную истину: имидж сотрудников правоохранительных органов создаёт народ, стало быть, завоевать доверие людей — это уже половина успеха в нелёгкой милицейской службе

«Слово Кыргызстана» поздравляет сотрудников правоохранительных органов с Днём кыргызской милиции, желает благополучия и успехов в борьбе с преступностью.

Сергей СИДОРОВ.