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В Госрезиденции «Ала-Арча» состоялось очередное заседание парламента.

Перед народом и депутатами принесли присягу:

Садыр Жапаров — премьер-министр;

Артём Новиков — первый вице-премьер-министр;

Максат Мамытканов — вице-премьер-министр;

Равшан Сабиров — вице-премьер-министр;

Эльвира Сурабалдиева — вице-премьер-министр;

Бактыбек Аманбаев — руководитель аппарата правительства — министр;

Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;

Кыялбек Мукашев — министр финансов;

Марат Джаманкулов — министр юстиции;

Санжар Муканбетов — министр экономики;

Тилек Токтогазиев — министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;

Бакыт Бердалиев — министр транспорта и дорог;

Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций;

Алмазбек Бейшеналиев — министр образования и науки;

Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения;

Нуржигит Кадырбеков — министр культуры, информации и туризма;

Камчыбек Ташиев — председатель Государственного комитета национальной безопасности;

Эрлис Тердикбаев — председатель Государственного комитета по делам обороны;

Жыргалбек Сагынбаев — председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;

Алтынбек Исмаилов — председатель Государственного комитета информационных технологий и связи.

Руслан Казакбаев, министр иностранных дел, не смог присутствовать на церемонии, поскольку находится в заграничной командировке.

Также присягу принесли два новых депутата Самат Исманов и Чинара Урумкалиева. А вот кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост министра труда и соцразвития нардепы отклонили.

Выступая перед собравшимися, Садыр Жапаров поблагодарил депутатов за то, что они собираются на внеочередные заседания, решая важные для развития страны и стабилизации вопросы. «У меня есть одна просьба. К вам поступили проекты законов. Прошу рассмотреть их. Этим вы окажете правительству большую помощь. Хотелось бы подчеркнуть, что нас ждёт конституционная реформа, и в интересах не одного человека, а всего народа», — сказал он.

Однако после церемонии в зале осталось чуть больше 20 депутатов. Нардепы не смогли рассмотреть направленные правительством законопроекты. Решили перенести на следующее заседание. Среди поступивших предложений вопросы, касающиеся трансформации земель, поправки в Налоговый кодекс и кодексы о проступках и нарушениях и т. д.

ЖК освободил от занимаемой должности члена Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Атыр Абдрахматову.

Кулуарные игры

Перед заседанием поговаривали, что часть депутатов собирают подписи за отставку спикера Каната Исаева. Такого варианта развития событий не исключает и сам глава парламента. Он сообщил журналистам, что это может быть связано с предстоящей отставкой Садыра Жапарова и временной передачей президентских полномочий одному из его сторонников. Если Каната Исаева снимут с поста, то его место, возможно, займёт депутат Талант Мамытов.

Надежда на верховенство закона

В Кыргызстане объединились пять партий: «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш» и «Социал-демократы». К ним примкнули молодёжные политорганизации. Союз назвали «Умут». Они выдвигают ряд требований властям. В частности, провести честные и свободные парламентские выборы 20 декабря; подписать закон, снижающий избирательный порог, сумму залога и отменяющий форму №2; привлечь к ответственности глав Генпрокуратуры, МВД и ГКНБ, работающих в предвыборный период; прекратить давление и угрозы в отношении членов ЦИК; Жогорку Кенеш должен распуститься в связи с истечением пятилетнего срока. Если их требования не исполнят, они намерены выйти на митинг в защиту закона.

Отметим, что против переноса парламентских выборов выступают и юристы. По их мнению, 82 депутата VI созыва парламента, в нарушение норм Конституции и регламента работы, внесли поправки в Закон «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша», тем самым отменили назначенное Центризбиркомом на 20 декабря голосование. «Из-за принятия антиконституционного закона права голоса лишились более 3 млн. избирателей. Также они незаконно продлили ещё на 7 месяцев свои полномочия, с чем общество категорически не согласно. Налогоплательщик не должен за свой счёт содержать депутатов», — говорится в обращении инициативной группы юристов.

В нарушение статьи 114 Основного закона без широкого обсуждения обществом на референдуме нардепы решили провести конституционную реформу. «Своими незаконными действиями парламентарии совершили тяжкое преступление против общества и конституционного строя. Юридическое сообщество крайне озабочено принятием антинародного закона.

Призываем Ассоциацию юристов Кыргызстана, адвокатское сообщество, деканов юридических факультетов учебных заведений, политиков и всех неравнодушных граждан встать на защиту Конституции и поддержать инициативную группу юристов», — заявили они.