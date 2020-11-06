Правительство принесло присягу
В Госрезиденции «Ала-Арча» состоялось очередное заседание парламента.
Перед народом и депутатами принесли присягу:
Садыр Жапаров — премьер-министр;
Артём Новиков — первый вице-премьер-министр;
Максат Мамытканов — вице-премьер-министр;
Равшан Сабиров — вице-премьер-министр;
Эльвира Сурабалдиева — вице-премьер-министр;
Бактыбек Аманбаев — руководитель аппарата правительства — министр;
Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;
Кыялбек Мукашев — министр финансов;
Марат Джаманкулов — министр юстиции;
Санжар Муканбетов — министр экономики;
Тилек Токтогазиев — министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;
Бакыт Бердалиев — министр транспорта и дорог;
Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций;
Алмазбек Бейшеналиев — министр образования и науки;
Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения;
Нуржигит Кадырбеков — министр культуры, информации и туризма;
Камчыбек Ташиев — председатель Государственного комитета национальной безопасности;
Эрлис Тердикбаев — председатель Государственного комитета по делам обороны;
Жыргалбек Сагынбаев — председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;
Алтынбек Исмаилов — председатель Государственного комитета информационных технологий и связи.
Руслан Казакбаев, министр иностранных дел, не смог присутствовать на церемонии, поскольку находится в заграничной командировке.
Также присягу принесли два новых депутата Самат Исманов и Чинара Урумкалиева. А вот кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост министра труда и соцразвития нардепы отклонили.
Выступая перед собравшимися, Садыр Жапаров поблагодарил депутатов за то, что они собираются на внеочередные заседания, решая важные для развития страны и стабилизации вопросы. «У меня есть одна просьба. К вам поступили проекты законов. Прошу рассмотреть их. Этим вы окажете правительству большую помощь. Хотелось бы подчеркнуть, что нас ждёт конституционная реформа, и в интересах не одного человека, а всего народа», — сказал он.
Однако после церемонии в зале осталось чуть больше 20 депутатов. Нардепы не смогли рассмотреть направленные правительством законопроекты. Решили перенести на следующее заседание. Среди поступивших предложений вопросы, касающиеся трансформации земель, поправки в Налоговый кодекс и кодексы о проступках и нарушениях и т. д.
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Кулуарные игры
Перед заседанием поговаривали, что часть депутатов собирают подписи за отставку спикера Каната Исаева. Такого варианта развития событий не исключает и сам глава парламента. Он сообщил журналистам, что это может быть связано с предстоящей отставкой Садыра Жапарова и временной передачей президентских полномочий одному из его сторонников. Если Каната Исаева снимут с поста, то его место, возможно, займёт депутат Талант Мамытов.
Надежда на верховенство закона
В Кыргызстане объединились пять партий: «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш» и «Социал-демократы». К ним примкнули молодёжные политорганизации. Союз назвали «Умут». Они выдвигают ряд требований властям. В частности, провести честные и свободные парламентские выборы 20 декабря; подписать закон, снижающий избирательный порог, сумму залога и отменяющий форму №2; привлечь к ответственности глав Генпрокуратуры, МВД и ГКНБ, работающих в предвыборный период; прекратить давление и угрозы в отношении членов ЦИК; Жогорку Кенеш должен распуститься в связи с истечением пятилетнего срока. Если их требования не исполнят, они намерены выйти на митинг в защиту закона.
Отметим, что против переноса парламентских выборов выступают и юристы. По их мнению, 82 депутата VI созыва парламента, в нарушение норм Конституции и регламента работы, внесли поправки в Закон «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша», тем самым отменили назначенное Центризбиркомом на 20 декабря голосование. «Из-за принятия антиконституционного закона права голоса лишились более 3 млн. избирателей. Также они незаконно продлили ещё на 7 месяцев свои полномочия, с чем общество категорически не согласно. Налогоплательщик не должен за свой счёт содержать депутатов», — говорится в обращении инициативной группы юристов.
В нарушение статьи 114 Основного закона без широкого обсуждения обществом на референдуме нардепы решили провести конституционную реформу. «Своими незаконными действиями парламентарии совершили тяжкое преступление против общества и конституционного строя. Юридическое сообщество крайне озабочено принятием антинародного закона.
Призываем Ассоциацию юристов Кыргызстана, адвокатское сообщество, деканов юридических факультетов учебных заведений, политиков и всех неравнодушных граждан встать на защиту Конституции и поддержать инициативную группу юристов», — заявили они.
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