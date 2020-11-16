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«Дом горит — часы идут», — так можно сказать о детском народном хореографическом ансамбле «Жаш Канат», копилка которого пополнилась очередной победой за время карантина. Коллектив стал обладателем Гран при Московского международного онлайн-конкурса детского и юношеского творчества «Открытая Европа — Открытая планета». Отличная новость пришла также из Екатеринбурга, где ансамбль стал победителем международного конкурса «Великая моя страна». В период пандемии, когда концерты и фестивали переносятся или отменяются, ансамбль представлял Кыргызстан на международных онлайн- конкурсах и заработал призовые места в пяти из них.

Ансамбль создан в 2012 году по инициативе отличника культуры Каната Фаткулина на базе детской школы искусств №6 им. Ж. Шералиева управления культуры и туризма мэрии Бишкека и назван «Жаш Канат» — «Молодые крылья». В коллективе занимаются дети от четырёх до 16 лет, которых объединяют интерес и любовь к хореографическому искусству.

Задача занятий хореографией — дать ребёнку старт на всю жизнь, заложить фундамент для всестороннего гармоничного развития и правильного формирования тела, разработать гибкость, пластику и координацию, правильную осанку, музыкальность и хорошие манеры, раскрепостить и творчески обогатить маленького человека. Научить его работать над собой и преодолевать трудности.

Уважая личность каждого подростка, в ансамбле его принимают таким, какой он есть, не сравнивая с другими и не оценивая. Для педагогов ансамбля важно развитие, самосовершенствование ребёнка и раскрытие его внутреннего творческого мира, его таланта. Используя дружелюбный тон, позиции «на равных» и «давай вместе!», наставники добиваются успеха учеников. Нужно постараться найти дорожку к сердцу каждого ребёнка, увлечь его в мир музыки и танца. Развить силу воли и дисциплинированность, помочь побороть природную застенчивость и научить коммуникабельности.

Не стоит полагать, что хореография — занятие только для девочек. Мальчики не менее достойны быть стройными, сильными, обладать пластичным и ловким телом, приобрести уверенность уже в юном возрасте. Занятия в ансамбле закладывают в мальчиках основы крепкой личности, способной вступать в состязания на конкурсах с самыми сильными претендентами и выходить победителями. Несколько лет назад Канат Серкалиевич со своими воспитанниками познакомился на известном конкурсе в Казахстане с хореографическим ансамблем «Карнавал», который безраздельно владел вниманием публики и получал самые высокие оценки жюри, оставляя далеко позади «Жаш Канат». В этом ансамбле занималось много хорошо подготовленных мальчиков, и это стало основным залогом успеха, понял К. Фаткулин. Он поставил цель — добиться более успешных выступлений. Изменилось отношение к привлечению и удержанию ребят в коллективе: на занятиях у них развивают то, что заложено природой, они выполняют сложные трюки: прыгают, кувыркаются, подкидывают друг друга. Встречаясь на фестивалях с ансамблем «Карнавал», нашему коллективу несколько лет не удавалось достичь уровня казахских танцоров. Но желание встретиться на равных подстёгивало отдавать тренировкам и репетициям как можно больше упорства, энергии, увлечённости. И вот неожиданная победа! На международном конкурсе «Босторгай» ансамбль из Кыргызстана получает Гран при, опередив знаменитый казахский «Карнавал». Дома победителей встречали цветами и аплодисментами. В коллективе царила атмосфера веселья, волшебства и счастья.

Каждый конкурс одаривает детей и наставников общением, дружбой, новыми творческими контактами. Стремление выступить как можно лучше, не уронить престиж республики вызывает у участников чувство волнения перед выходом на сцену. Такое волнение подстёгивает исполнителя, давая ему дополнительное вдохновение, заставляя выкладываться в полную силу. Педагог является самым большим авторитетом в коллективе. Именно он помогает детям побороть сомнения и настроиться на позитив, получить истинное удовольствие от выступления. На международный конкурс в Казани, культурное событие, на которое съехались 105 сильнейших детских хореографических коллективов из Украины, Молдавии, Грузии, России, Болгарии, Казахстана…, «Жаш Канат» представил весёлый танец по кыргызским мотивам. «Не думайте о результате выступления, а концентрируйтесь на самом процессе выступления, танцуйте!» — напутствовал ребят Канат Серкалиевич перед состязанием. За танец «Весенние забавы» жюри конкурса вручило исполнителям три серебряные награды. Радостно возвращаться на родину с победой! Ликовали мамы, папы, бабушки, главные союзники коллектива, единомышленники и помощники педагогов. Правда, некоторые родители, пользуясь увлечённостью своих детей, наказывают их за отметки в школе, не отпуская на занятия хореографией. Хочется посоветовать им пересмотреть в записи танец «Тентектер» («Непоседы»), в котором мальчишки добиваются такой слаженности и виртуозности, которая требует предельной собранности, концентрированности и сообразительности, т. е. качеств, необходимых для успешной учёбы в школе. И даже слабые ученики постепенно выбиваются из отстающих: в «Жаш Канате» умеют трудиться.

Лавры победителей достаются на конкурсах не только за технику исполнения. Перед постановщиком и исполнителями стоит цель создать серьёзный сценический танец, соответствующий возрасту ребёнка. Музыка, причёска, грим и костюм не должны разрушать характер танца. Подбирая движения, в погоне за эффектностью непозволительно превышать возможности детей. «Очень важно, — делится своим опытом Канат Серкалиевич, — улавливать настрой детей, знакомя их с предстоящей новой постановкой, прослушивая музыку к ней. Если у ребят глаза не загорятся, лучше отказаться от этой идеи». Сценический костюм тоже разрабатывается с учётом нюансов каждого танца и каждого исполнителя. «Если костюм сидит на девочке или мальчике как влитой, не мешает исполнять прыжки, присядки, развороты, то они чувствуют себя уверенно в образе. Упавшая шляпа или спустившаяся юбка могут погубить на концерте самый эффектный номер», — считает разработчик костюмов Алла Фаткулина.

Участие в конкурсах даёт воспитанникам и педагогам коллектива «Жаш Канат» увидеть другие коллективы, позаимствовать манеру и движения танца другой культуры. Испытать чувство единения с друзьями и возможность познакомить их с искусством Кыргызстана. Радоваться, получая лавры победителей, гордиться за свою страну. Так случилось на международном конкурсе в Сочи, где нашим танцорам, исполнявшим танцы «Непоседы» и «Жайлоодо», пришлось меряться силами с ансамблями из Грузии, Прибалтики, Башкирии, России. Члены жюри, присуждая Гран при, удивлённо спрашивали: «Откуда, откуда этот «Жаш Канат»? Из Киргизии?»

Необходимость участия в конкурсах — это стремление двигаться вперёд, расти, идти в ногу со временем. Открытый обмен опытом, широкая палитра мастер-классов с признанными во всём мире экспертами непременно выведут участника на совершенно новый этап. Яркие церемонии открытия и закрытия, тренинги, круглые столы с ведущими специалистами и педагогами обогащают современными идеями, пополняют запасы танцевальной коллекции.

В репертуаре ансамбля более 30 хореографических постановок и восемь музыкальных спектаклей, с ними коллектив выступает на концертах и творческих встречах, а также стал лауреатом 42 международных конкурсов и фестивалей. В интернациональной программе китайский, узбекский, русский, татарский, украинский танцы. Мальчики могут особо проявить себя в спортивном «Все на футбол» и моряцком «Эх, яблочко!» Сравнительно недавно появившиеся уличные пляски проникают в так называемые современные танцы, которых не чураются и педагоги «Жаш Каната», осторожно пользуясь элементами акробатики, спортивной лексики, но не нарушая в угоду моде основных принципов народных композиций.

Народный кыргызский танец — особая любовь и забота Каната Фаткулина. Мастерство постановщика заключается в умении хореографически переосмыслить традиции народа, разгадать пластику скакуна, извлечь из глубины веков тайну кыргызского народа и воплотить всё это в природе танца. Безупречная техника, отточенность движений, актёрское мастерство отличают композицию «Жайлоодо» («Праздник на джайлоо»). Но зрителей и жюри фестиваля зацепило не только это. Свой почерк в парящих прыжках мальчиков и грациозных, деликатных движениях девочек обусловил триумфальное исполнение кыргызского танца. Двухлетняя работа по выработке колорита, выразительности, созданию полифонического звучания рисунка танца увенчалась лаврами победителей.

Весной этого года ребятам посчастливилось выступить с номером «Эх, яблочко!» в финале концерта Краснознамённого ансамбля песни и пляски морского флота, который приезжал с гастролями в Бишкек. Итогом стало предложение руководителя Краснознамённого ансамбля Юрия Слонченко перенести постановку по песне Высоцкого в детский коллектив. Признание технических и эмоциональных возможностей танцоров из детского ансамбля на равных с профессионалами — высшая похвала и честь для Каната Фаткулина. В планах коллектива — воспользоваться лестным предложением моряков. Началась подготовка, обычно предшествующая начальной стадии изучения движений. Будущих героев инсценировки знакомят с устройством подводной лодки, бытом и условиями жизни во время плавания. Мысленно врастая в команду корабля, необходимо представить героический характер службы на море, чтобы искренне и откровенно рассказать об этом на сцене.

Мечта Каната Серкалиевича — создать грандиозную, нарядную сюиту кыргызских танцев. В хореографических коллективах республики всё чаще основное место репертуара занимают эстрадные или современные танцы. Они любимы зрителем и, главное, менее затратны. В костюме народного танца — дорогие головные уборы, обувь, шёлк, бархат, украшения. На это нужны немалые средства, поэтому мечта постановщика пока неосуществима. Но… вдруг найдутся люди, влюблённые в искусство. Помогут финансами. Допустим, объединятся зубопротезные клиники, а юные артисты отблагодарят их белоснежной улыбкой.

Осень — пора подготовки новогодней программы, и было бы уместно задуматься режиссёрам традиционной ёлки Президента о том, чтобы в концерт взрослых профессионалов влилась свежая струя детского весёлого кыргызского танца. Недаром даже на самых престижных международных конкурсах коллектив из Бишкека заслуживает лавры победителя. Престиж детского хореографического искусства Кыргызстана в надёжных руках: «Жаш Канат» расправил крылья!